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الإستراتيجيات يدعو لتضمين مادة تتعلق بالسند القانوني في التنمية

2/25/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ورقة موقف بشأن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، دعا فيها لتضمين مادة تتعلق بالسند القانوني للأنظمة الصادرة، في مشروع قانون التنمية الاجتماعية الجديد المقترح، في وقت يمر فيه بمراحله النهائية للإقرار، بعدما أحيل إلى مجلس الأمة وأقر بمجلس النواب.
وصدرت الورقة التي نشرها المنتدى على صفحته الرسمية الشهر الحالي، واشتملت على عدة ملاحظات عامة بمضامين القانون، بالإضافة للتعليق على كل مادة من مواده.
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها المنتدى، والتي كانت حصيلة آراء اختصاصيين وقانونيين، ضرورة الإشارة لأهمية دور وزارة التنمية الاجتماعية بحماية الأسرة وترابطها وتعزيز دورها، وتضمين مهام متعلقة بـ"الرعاية الوقائية" لتحقيق الاستقرار الأسري وحماية أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم.
ودعت الورقة التي اطلعت "الغد" على نسخة منها، لعدم اقتصار مفهوم "الدمج لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور ومراكز الرعاية، وأن يشمل أيضا الفئات المحتاجة التي أدرجها مشروع القانون، علاوة على دعوتها لتقديم خدمات الدمج في الأماكن التي تواجه فيها هذه الفئات، تحديات مختلفة.
كما شددت الورقة على ضرورة إدراج أحكام تتعلق بقضايا "الاحتضان" في مشروع القانون وتنظيمها "بشكل محكم"، وأحكام متعلقة بحماية الأطفال، منوهة إلى أن المشروع لم يتطرق إلى ملف الاحتضان، اذ تعمل الوزارة على تنظيم الملف.
ودعت لضرورة تشجيع وتنظيم العمل التطوعي في المشروع، معتبرة بأنه أساسي في العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة "تنظم العمل التطوعي" بموجب تعليمات لا تستند إلى "أحكام قانونية".
وحثت على ضرورة أن يتضمن المشروع، الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، ما سيمكن الوزارة من الانتقال للأدوار التنموية والإشرافية والرقابية الداعمة، بدلا من التركيز على تقديم الرعاية وإنشاء المؤسسات.
وبشأن الأدوار التنموية للوزارة حاليا، دعت الورقة لأن يشتمل المشروع عليها بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وبما يساهم بالحد من الفقر والبطالة، والتركيز على الشراكات مع المؤسسات والهيئات والشركاء أصحاب العلاقة، لتنفيذ مشاريع تنموية تحقق التنمية المستدامة.

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