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الأعيان يقر موازنة 2024 اليوم

2/25/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- يقر مجلس الأعيان اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، إذ ينهي مشروع القانون بعد ذلك دورة المجلس التشريعة، بانتظار توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
وأقرت اللجنة المالية في المجلس المشروع كما ورد من مجلس النواب، كما أوصت بالموافقة على توصياتها.
وكان "النواب" صوت نهاية الشهر الماضي بالموافقة على المشروع الذي تضمن إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته
10 % عن مستواها في العام نفسه.
وكان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، التقى الأسبوع الماضي رئيس "الأعيان" فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024، وقال الخصاونة إن الحكومة أقرت للعام الرابع على التوالي موازنة لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة.
وأوضح أن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصادية والإدارية خلال 10 أعوام.
وأضاف الخصاونة، "نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلنا معه إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى العام 2028، وصُمم بسواعد وأياد أردنية.

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