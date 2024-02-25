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متى يكتمل المشروع القومي العربي؟

2/25/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود
((فكرنا العربي برجوازي مُغترب لم يتحول الى فعل ثوري)) د. أحمد برقاوي
سُئل هذا السؤال المرحوم الأكاديمي الراحل الدكتور هشام شرابي قبل وفاته. كانت اجابته المتوقعة ((إن لم نستطع تحديث الدولة العربية خلال أمد قصير لا يتعدى العشر او العشرين سنة المقبلة، فإن العرب في القرن الحادي والعشرين سيفشلون في مجابهة التحديات التي يواجهونها في صراعهم مع اسرائيل وسط الهيمنة الاميركية)). (د. هشام شرابي، كتابه ((ازمة المثقفين العرب))، ص 132)
وهنا علينا ان نتساءل: هل ((التحديث)) يتم من خلال ارتفاع البنيان في هذه الدولة العربية او تلك؟ هل يتم من خلال استيراد المنتجات التكنولوجية المتطورة بدلاً من السعي الجاد لإنتاجها؟ متى ندرك معنى ((التحديث))؟
هل منطق النهضة هو منطق صوري او شكلي؟ أقول هنا ما ذكره شرابي من أننا كعرب إذا لم نغير ((منطق النهضة)) الذي اخترناه والمخالف لمنطق التغيير والنهضة)). اذا لم نغيره ((بمنطق نهضة ذي محتوى او مضمون آخر يوصلنا الى حيث التغيير الاجتماعي او اقامة الدولة الحديثة والاقتصاد الحديث، فسنفشل في مواجهة التحديات)) (المرجع السابق ص 131 و132)
مع الأسف ما يزال هذا التحديث الذي تمناه هذا الأكاديمي الراحل بعيد المنال في ظل ما يشهده الواقع العربي من ترسيخ للسلطة القُطرية عل حساب المشروع القومي العربي، ومن تفسّخ عربي مُشين، وهيمنة للتيارات التقليدية: الدينية والطائفية وحتى العشائرية والقبلية على هذا الواقع. ((التفسّخ العربي)) مقتلٌ للتضامن المنشود.
ان المشهد العربي اليوم مُرعب في كثير من بلداننا العربية. الحوار بين الحاكم والمحكوم -وأنا لا أُعمم- يفتقر الى الثقة المتبادلة، وكما يضيف شرابي ((يكمن الخطر الداهم في انفصام الصلة الدقيقة بين الزعامة والجماهير)). اذ تُشكل هذه الصلة الأساس الوحيد للاستقرار والنظام)). (المرجع السابق ص 95)
متى تُستعاد هذه الصلة؟
في ندوة تم عقدها في ((دار الشروق)) المصرية للطباعة والنشر تحدث فيها الأديب العربي والعالمي علاء الاسواني عن كتابه ((كيف نصنع الدكتاتور؟)) ومما ذكره اننا نصنعه من خلال تقديس كل كلمة يقولها، وقد ضرب على ذلك حكاية رفض الرئيس المصري السابق حسني مبارك تعديل الدستور يقول د. علاء الاسواني: ((يومها راحت الصحافة وعدد من الاعلاميين يهللون ويمدحون قرار مبارك، تهليل ومديح غابت عنه ((الحكمة)) إنها المأساة العربية!))
لكن الرئيس السابق مبارك عاد بعد مدة وقرر تعديل الدستور، وهنا -وكما يضيف د. الاسواني- راحت الصحافة واعلاميون يمدحون هذه الخطوة)).
يتساءل هذا الاديب والمفكر أليس ما فعله هؤلاء كان تهريجاً؟ أين ((الموقف)) الذي يعبر عن القناعة الذاتية لأمثال هؤلاء؟.
أختم بالقول، نحن كعرب بحاجة الى مناخ ديمقراطي حقيقي يتيح لحرية الكلمة التي لا تهادن استرضاء لهذه السلطة او تلك، بل تعبر عن موقف يلتزم ((العقلانية))، ((العقلانية مُضارة.
لن يحدث تحديث حقيقي لأي دولة عربية في ظل بنية تقليدية تهيمن عليها تيارات تجر العربة إلى الوراء. تيارات وطنيتها مغشوشة!
وبكلمات د. شرابي نفسه: ((ان العقبة الكبرى التي تحول دون ((التحديث)) وقيام ((الحداثة الحقيقية هي ((الحضارة البطركية)). ((ان نجاح البطركية)) الباهر هو الذي أدىّ الى فشلها الحضاري. (من مقال للدكتور هشام شرابي بعنوان ((معضلات المجتمع البطركي)))
إن مثل هذا المجتمع يخدم الطبقة البرجوازية المسيطرة على المجتمع العربي أما بُسطاء الناس فلهم الله!
بُسطاء الناس ليسوا على أجندة أولي الأمر!

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