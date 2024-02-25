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المطامع الصهيونية على الدول العربية؛ الأردن نموذجا ( 2 من3)

2/25/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. زياد محمد الزعبي*
قامت إمارة شرق الأردن، وتوحّدت حكومات السلط وإربد والرمثا والكرك في حكومة واحدة، وبقيت أحلام الصهيونية المتمثلة بما قاله هربرت صموئيل بحدود الوطن القومي لليهود حتى خط السكة قائمة، حتى وإن تعاقبت الحكومات، سواء على الجانب العربي أو الصهيوني، ولنر تطبيقات لهذا الحلم وللحلم الصهيوني الديني، أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات في المحطات التاريخية التالية:
المحطة الأولى
تمثلت هذه المحطة بقيام الكيان الصهيوني عام 1948 بحدود غير معرفة دوليا، وباعتراف الدول الكبرى بهذا الكيان، ودخولها منظمة الأمم المتحده بدون تحديد للحدود مع جيرانها، وتم توحيد الضفة الغربية مع الأردن لتصبح جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية.
المحطة الثانية
تمثلت بعداء عربي رسمي وشعبي لهذا الكيان، والذي استمر وتكرس بظهور المد القومي العربي، بقيام ثورة 23 تموز (يوليو) في مصر بقيادة جمال عبدالناصر، التي أصبحت تشكل تهديدا للمخططات الاستعمارية الواردة في وثيقة بانيرمان، وما تلاها، وكان التهديد الأكبر بتأميم قناة السويس ومن هنا مارس التحالف الاستعماري القديم ممثلا ببريطانيا وفرنسا مع الصهيوني قوته.
وجاء العدوان الثلاثي على مصر، وبهزيمة هذا العدوان، وجدت أميركا التي لم يكن لها دور استعماري سابق، فرصتها في وراثة بريطانيا وفرنسا، ومارست وما تزال تمارس هذا الدور، ولا ننسى هنا أن من قرارات المؤتمرات الصهيونية المتعاقبة منذ المؤتمر التاسع وحتى بعد قيام الكيان الصهيوني، والذي انتقل عقده إلى القدس، تقوية النفوذ الصهيوني على دوائر السياسة والمال في الولايات المتحدة، عبر السيطرة على حركة الانتخابات هناك.
المحطة الثالثة
المد القومي العربي يكبر ويقوى؛ ثورة العراق، الوحدة بين مصر وسورية، ثورة الجزائر، حركة عدم الانحياز، التحالف مع المعسكر الشرقي، التحرر الاقتصادي، والتطور العلمي، كل هذا يتعارض مع وصايا بانيرمان ويشكل خطورة على الكيان الصهيوني، وحسب قراءات هيكل لمحاضر اجتماعات حكومة الكيان فإن التخطيط لحرب 67 بدأ منذ انفصال سورية عن مصر عام 1961، وقبل ذلك في الدوائر الاستعماربة والصهيونية.
المحطة الرابعة
عدوان 67 الذي شاركت فيه إسرئيل وأميركا، وبتخطيط مشترك، وقوات مشتركة كما ثبت فيما بعد، والذي أدى إلى احتلال بقية أرض فلسطين كما رسمها الانتداب البريطاني، وسيناء المصرية، والجولان السورية.
اللاءات الثلاث لمؤتمر القمة العربية في الخرطوم، وإعادة بناء الجيش المصري بمساعدة السوفييت، وحرب الاستنزاف، كانت الرد العملي على هزيمة 67، ولكنها ضُرِبت في الصميم بوفاة عبدالناصر بظروف شابها الكثير من الأقاويل، ونظرا لتصميم الجيش المصري بقادته، تم العبور، وضرب خطوط كامب ديفيد في ضربة مفاجئة، وبالتنسيق مع الجيش السوري، وشكلت تهديدا للكيان الصهيوني.
وهنا لا بد من استحضار التحالف القائم بين الكيان والولايات المتحدة الوريث القوي لقوى الاستعمار القديم، وأجهضت الانتصارات الأولى ومعها التنسيق المصري السوري.
المحطة الخامسة
اتفاقيات كامب ديفيد: بدأت المباحثات التمهيدية بين مصر والكيان برعاية الملك الحسن، وذلك بلقاءات بين موشي دايان وحسن التهامي، وبمشورات من شاوشيسكو.
في 26 آذار (مارس) 1979، وعقب محادثات كامب ديفيد، وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت المحاور الرئيسة للمعاهدة؛ هي إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، بعد حرب الأيام الستة، وتضمنت الاتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981، عندما أقسم إنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.
يقول المؤرخ يورغن ينسيهاوغن؛ إنه بحلول الوقت الذي ترك فيه كارتر منصبه في كانون الثاني (يناير) 1981، والذي عقدت اتفاقية كامب ديفيد في عهده، كان في موقف غريب، فقد حاول أن ينفصل عن السياسة الأميركية التقليدية، لكنه انتهى به المطاف إلى تحقيق أهداف ذلك التقليد، الذي كان يتمثل في تفكيك التحالف العربي، وتهميش الفلسطينيين، وبناء تحالف مع مصر، وإضعاف الاتحاد السوفيتي، وتأمين إسرائيل.
الحلم الصهيوني قائم
في مقال تحت عنوان“إسرائيل الكبرى”، نشرته مجلة كيڤونيم، التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية والناطقة باسمه، في عدد 14 شباط (فبراير) 1982، تستعرض المنظمة الصهيونية العالمية بعضا من إستراتيجية إسرائيل:“إذا استطاعت مصر استعادة سيناء، فإن ذلك لن يغير في ميزان القوى شيئا. لقد فقدت تماسكها ومركزيتها. وسنعمل على تفكيك كيانات ودول إسلامية أخرى مثل ليبيا والسودان وغيرهما، وإقامة كيانات إقليمية انفصالية ضعيفة”.
وتتابع المجلة:“وعلى الجبهة الشرقية، علينا تقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم، وتفتيت سورية والعراق إلى مناطق محددة، على أسس المعايير العرقية أو الدينية، هذا ما يجب أن يكون هدفاً أولوياً لإسرائيل على المدى البعيد، علماً بأن المرحلة الأولى منه تتمثل في تحطيم القوة العسكرية لهاتين الدولتين”.
وتضيف:“أما العراق الغني بنفطه، والفريسة للصراعات العرقية، فإن انهياره سيكون بالنسبة إلينا أهم من انهيار سورية، لأن العراق يمثل أقوى تهديد لإسرائيل، في المدى المنظور”.
وتزيد:“تعتبر المملكة الأردنية هدفاً إستراتيجياً لنا في الوقت الحاضر، وهي لن تشكل في المدى البعيد تهديداً لنا، وإن انتقال السلطة إلى يد الأكثرية الفلسطينية، هو ما ينبغي على السياسة الإسرائيلية أن تتطلع إليه وتعمل من أجله. وهذا التغيير سيعني حل مشكلة الضفة الغربية، ذات الكثافة الشديدة من السكان العرب، ولا بد من تهجيرهم إلى الشرق”.. (كان هذا استرجاعا لما قاله تشرشل عام 1920).
وأضافت المجلة:“على العرب الإسرائيليين، وضمناً كل الفلسطينيين، أن نجعلهم يقتنعون بالقوة أنهم لن يستطيعوا إقامة وطن ودولة، إلا في المملكة الأردنية، ولن يعرفوا الأمان إلا باعترافهم بالسيادة اليهودية فيما بين البحر المتوسط ونهر الأردن”.
حاول العرب سد الفراغ الذي خلفته مصر، وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسورية، فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979، ولكنها انهارت بعد أسابيع قليلة، وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى، وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982، ونجحت بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان.
المحطة السادسة
فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية: مرة أخرى يمارس ملك المغرب الحسن الثاني دوره، بالضغط لفك ارتباط الأردن بنصفه الغربي المحتل.
في 31-7-1988 بعد سبعة وثلاثين عاما من الاتفاق، والوحدة والارتباط بين الضفة الغربية والضفة الشرقية، وبعد ضغوط عربية ودولية، أعلن الملك الحسين قرارا بفك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن، ومنح السلطة الفلسطينية الإدارة المباشرة لرعاياها بدلا من الإدارة الأردنية، وكان قرار فك الارتباط من أهم الدوافع التي أدت إلى عقد اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، لأن الأردن كان قبل فك الارتباط يطالب إسرائيل بإعادة الضفة الغربية التي احتلتها في حرب 1967 كشرط للسلام.
وكانت إسرائيل ترفض ذلك الطلب، ونتيجة لفك الارتباط سقط هذا المطلب من المطالب الأردنية خلال محادثاتها مع إسرائيل، مما سهل التوصل لاتفاق وادي عربة.
المحطة السابعة
اتفاقيتا أوسلو ووادي عربة: تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 أيلول (سبتمبر) 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الكيان الصهيوني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التزم بموجبها الأطراف بالآتي؛ مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية:
تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78 % من أراضي فلسطين، أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة). خلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، على مراحل أولها أريحا وغزة، اللتان تشكلان 1.5 % من أرض فلسطين. وتقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية).
وتبدأ بعد ثلاث سنوات“مفاوضات الوضع الدائم” تتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية (والآن 30 سنة ولا زلنا نفاوض).
بعد عام واحد، وفي 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994 تم توقيع معاهدة السلام بين الأردن والكيان الصهيوني، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات السرية، والمباحثات العلنية في عدد من العواصم، تضمنت المعاهدة مقدمة، وثلاثين مادة، وخمسة ملاحق، تعالج قضايا الحدود، والأراضي، والأمن، والبيئة، والمخدرات، والمياه، وغيرها من القضايا، وأهم أهداف الاتفاقية إقامة سلام برغبة الطرفين يهدف إلى حسم النزاع بينهما، وإنشاء العلاقات الدبلوماسية، والتبادل الثقافي والعلمي، والعمل على تحقيق التفاهم المتبادل، وعلاقات حسن الجوار، وإلغاء التشريعات التي لا تنسجم مع حالة السلم، وتبادل الثقافة والعلم بين الطرفين.
وسعت حكومتا الدولتين إلى تطبيع العلاقات، لكن المستوى الشعبي أفشل هذا التطبيع، ولكن تم إغراق السوق الأردني بالمنتجات الزراعية والسلع الإسرائيلية، مما ألحق الضرر بالمزارعين والمنتجين الأردنيين، وتعرض العديد من القوانين المتعلقة بالحريات العامة إلى التعديلات، وقامت الحكومة الأردنية بتغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع مواد المعاهدة، لتنفيذ التطبيع وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي على أساس شرق أوسطي، وليس على أساس عربي.
المحطة الثامنة
التحركات الصهيونية في الأردن: لم تلتزم إسرائيل بنصوص معاهدة السلام، ولا زالت تهدد أمن واستقرار المملكة، فإسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جرائم جنائية على أرض المملكة، مثل محاولتها اغتيال خالد مشعل على الأراضي الأردنية، والقاضي الأردني رائد زعيتر وغيرها من الحوادث. وبالإضافة إلى عدم التزام إسرائيل ببنود المياه المذكورة في المعاهدة، لم تف بالتزاماتها المائية تجاه الأردن، فحصل الأردن على المياه من بحيرة طبريا، بدلا من حصته في نهر اليرموك، وكانت مياه بحيرة طبريا ملوثة... (يتبع)

*نقيب الأطباء الأردنيين

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