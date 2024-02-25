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السفير الإسباني: الحكومة الأردنية ملتزمة بزيادة تمكين المرأة

2/25/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكد السفير الإسباني لدى المملكة، ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) ميغيل دي لوكاس، التزام بلاده بأجندة المرأة والسلام والأمن باعتبارها إحدى الدول التي قادت عملية الموافقة على القرار 1835 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2000.
وقال دي لوكاس خلال حفل توقيع السفارة مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين، إن إسبانيا تفتخر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن؛ لتعزيز هدف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال JONAP، بمساهمة قدرها 250 ألف يورو في العام 2023، ومع خطط لمشاريع مماثلة أخرى في العام 2024.
وأضاف السفير إن الوكالة الإسبانية واصلت دعمها مشاركة المرأة في الأمن والسلام، وهو ما يعد إحدى أولويات إسبانيا، مشددا على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة إلى أجندة الأمن القائمة على المرأة، ومساهمتها باستقرار الأردن على المدى الطويل.
واعتبر أن أجندة السلام والأمن العالمي، إطار سياسي رئيسي لمعالجة قضايا الأمن والاستقرار الأوسع في الأردن.
وأشار لوكاس إلى الأهمية التي تقودها الجهود الأردنية لمواجهة التحديات الضخمة مثل عدم الاستقرار، والصراع الدائر حاليا في المنطقة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليون لاجئ سوري.
وأكد أن الحكومة الأردنية أظهرت مستوى رفيعا من صانعي القرار، والالتزامات، والملكية الوطنية تجاه زيادة المشاركة الكاملة للمرأة في السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد.
من ناحيته، أبدى ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولا بورنيات، اهتمامه بهذا التعاون، لافتا إلى التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأردن، وذلك من خلال توحيد الجهود، حيث سيتم تعزيز فعالية وتأثير هذا البرنامج.
وتحدد مذكرة التفاهم أحكام تنفيذ المساهمات، بما في ذلك فترة تنفيذ مدتها 36 شهرا مع إمكانية التمديد.

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