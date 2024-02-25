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العمل الدولية: الشباب العرب بين 15 و29 عاما يتركزون في الخدمات والمبيعات والحرف

2/25/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- كشف تقرير حديث عن آفاق العمل في العالم العربي 2024، أن الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، يتركزون إلى حد كبير في مهن الخدمات والمبيعات والأنشطة الحرفية والأولية الأخرى، وفقا لتقرير أعدته منظمة العمل الدولية.
وبين التقرير أن تلك المهن ترتبط عادة بمستويات منخفضة من المهارة، وهي أكثر عرضة للعمل غير الرسمي، وأكثر احتمالا لدفع أجور منخفضة في ظل ظروف عمل أقل ملاءمة.
في حين يظهر المهنيون بين المهن العليا للشباب في الأردن ولبنان (دولتان تتمتعان بأنظمة تعليمية أفضل نسبيا)، فإن هذه الفئة إلى جانب الفنيين والمهنيين المساعدين، لا تظهر ضمن المهن الثلاث الأولى في البلدان الأخرى.
وبشكل عام، فالشباب العرب، أكثر عرضة للعمل في القطاع غير الرسمي مقارنة بنظرائهم البالغين. وبحسب التقرير، فإن النشاط غير الرسمي، واقع بالنسبة لـ8 من كل 10 عمال شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، ولأكثر من 6 من كل 10 شباب بالغين، تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا.
وفي حين أن النشاط غير الرسمي يتناقص مع تقدم العمر، ويرجع ذلك جزئيًا للمهارات والخبرات المتراكمة، إذ ان أكثر من نصف السكان البالغين، ما يزالون محاصرين في القطاع غير الرسمي، ما يشير لصعوبة الطريق للخروج من هذا القطاع، الى جانب نقص الوظائف الرسمية بشكل عام في المنطقة.
تاريخياً، وجد الشباب العربي غالبا فرص عمل في القطاع العام، ومع النقص الموازي في الوظائف الكافية في القطاع الخاص، يضطر شبان لاستكشاف خيارات التوظيف غير التقليدية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والمستقل، الى جانب الالتحاق بأعمال توفرها منصات على شبكة الإنترنت، تخلق فرص عمل جديدة لهم، لكن ما تزال هناك مخاوف بشأن جودة ما تعرضه من وظائف ومستوى ما توفره من حماية.
أما بالنسبة لقلة استغلال عمالة الشباب، فرأى التقرير أن الشباب العرب ما يزالون يتأثرون بشكل غير متناسب بتحديات التوظيف وسوق العمل، اذ يسجلون بشكل خاص نسب تشغيل منخفضة إلى السكان، وانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، وارتفاع معدلات البطالة.
فمنذ العام الماضي، كان أقل من
20 % من الشباب يعملون، مقارنة بـ53.5 % من السكان البالغين. وبالمثل، بلغ معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة 26.6 % في العام نفسه، أي أقل من نصف معدل مشاركة القوى العاملة للبالغين.
وفي حين يمكن أن يعزى جزء من هذه الاختلافات إلى أن نسبة أكبر من الشباب يلتحقون بالتعليم، فإن عوامل أخرى تشمل ارتفاع التوقعات لديهم وإحجام أصحاب العمل عن توظيفهم وتدريبهم، وعدم التطابق بين مهارات الخريجين منهم وتلك التي يطلبها أصحاب العمل، والنقص العام في الوظائف الكافية واللائقة المتاحة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وإلى جانب انخفاض نسب العمالة إلى السكان، ومعدلات المشاركة في القوى العاملة، فإن معدلات البطالة بين الشباب مثيرة للقلق. ففي العام الماضي، وصل معدل البطالة بين الشباب العرب لـ27.7 %، ما يعادل 4 أضعاف معدل البطالة بين البالغين.
وعند دراسة هذه القضية بتفصيل أكبر، تظهر التباينات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير الأعضاء فيه، إذ تشهد الدول غير الأعضاء في المجلس معدلات بطالة أعلى بشكل ملحوظ بين الشباب، وقد بلغت ذروتها عند 47.8 % في لبنان في العام 2022، و45.9 % في سورية في العام 2021، و42 % في الأردن في العام 2022. وتسلط هذه النسب، الضوء على ما يواجهه الشباب الباحثون عن عمل من عقبات هائلة في هذه الدول، لذا تكشف دول المجلس، أن معدلات البطالة بين الشباب برغم أنها أقل نسبيا، غير ضئيلة. فمثلا بلغ معدل البطالة 15.9 % بينهم في السعودية عام 2022، وفي الكويت 15.4 % في العامين 2016/2017. وبالمقارنة مع نظرائهم البالغين، فإن الشباب في جميع بلدان المنطقة بوضع غير مؤات.
في الأردن، وجد أن الحالة الاجتماعية للشابات تؤثر بشكل كبير على وضعهن في التعليم والتدريب فـ92.7 % من المتزوجات لا يعملن، مقارنة بـ29.7 % منهن ليس لديهن شريك وفق التقرير.
والأهم من ذلك، أنه من بين 11 مليون شاب عربي في مجال التعليم والتدريب العام الماضي، فإن أكثر من ثلثيهم من الشابات اللواتي يواجهن عبئا مزدوجا يتمثل في كونهن شابات. وقد ساهمت الممارسات التمييزية في أمكنة العمل وبيئة الأعمال غير الداعمة، والافتقار للسياسات والتدابير المراعية للنوع الاجتماعي، بمحدودية مشاركتهن في سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تلقي الأدوار التقليدية للجنسين والتوقعات المجتمعية، بعبء ثقيل عليهن للوفاء بمسؤوليات منزلية وتقديم الرعاية، ما يحد من قدرتهن على متابعة فرص التعليم والعمل.
وفي هذا النطاق، يفصح تقرير "العمل الدولية" عن أنه يمكن لهذه المعدلات المرتفعة، أن تتسبب بتأجيج الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، في حال بقي الشباب خارج الخدمة لفترات
طويلة من الزمن.

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