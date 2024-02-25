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هل سيتوقف صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب؟

2/25/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- ما يزال علاج قضية التعامل العشوائي مع المضادات الحيوية يراوح مكانه، فبرغم التنبيهات والتعميمات من وزارة الصحة والجهات المعنية، إلا ان الامر بقي على حاله منذ مدة.
وفي هذا النطاق، فإن وزارة الصحة تشدد على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع، باستثناء الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من طبيب معالج وفق الأصول.
كما أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار مهيدات، ان المؤسسة وضعت اسسا تمنع صرف المضادات إلا بوصفة من طبيب اختصاص.
وقال مهيدات، إن المؤسسة شكلت لجنة ووضعت أسسا تمنع بموجبها بيع أي من المضادات ذات التأثير على الصحة العامة إلا بوصفة طبية معتمدة، وقد عممت قرارها هذا على الصيادلة.
وأضاف ان من الأسس التي اشترطتها، انه يكون صرف أي مضاد حيوي عبر طبيب اختصاص، وجاء تعميم هذه الاسس في ظل حالة الافراط بصرف المضادات بطرق عشوائية للمرضى، وانعكاسات ذلك على إحداث ضعف لديهم في مقاومة الجراثيم.
ووفقا لنقيب الاطباء د. زياد الزعبي، في تصريح لـ"الغد"، أقر نظاما للمضادات، أسوة بأدوية مخدرة، وسيصار الى تطبيقه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأضاف الزعبي، أن المضادات الحيوية، 3 مستويات، الاول: قوي ومؤثر، يعطى بالوريد عبر مستشفى أو طبيب اختصاص. الثاني، متوسط يعطى عبر اي طبيب. والثالث، يجري التساهل به ويمكن شراؤه من صيدلية، وفق تقدير حالة المرض.
وشدد الزعبي على ان الدول الغربية، لا تسمح بإعطاء المضادات إلا وفق وصفة طبية، بينما الأردن ودول عربية، ما تزال تتساهل بصرفه، مستشهدا بأن "الصحة"، عممت مرارا على الصيدليات بعدم صرف المضادات إلا بوصفة، بالإضافة لتعممات مختلفة من المؤسسة العامة ونقابة الصيادلة.
ويأتي ذلك في سياق تعميم منظمة الصحة العالمية والتوجهات الدولية، للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند استخدام المضادات الحيوية، واتخاذ اجراءات للحد من هذه المشكلة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، والتقليل من آثارها الطبية، ما يؤدي لتهديد الصحة العامة، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالعدوى.
وكانت الحكومة، وضعت خطة عمل تنفيذية اشتركت فيها جهات فاعلة، لحصر مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع سياسات وتعليمات لوصفها وصرفها، وتعزيز أساليب الوقاية من العدوى ومكافحتها، للحد من الظاهرة.
ووفقا للأسس الجديدة، فعلى الصيدليات الالتزام بصرف المضادات، بموجب وصفة طبية فقط من الطبيب المعالج، على أن تكون متضمنة المدة المقررة لاستخدامه، لإتاحة الاستفادة من المضاد الحيوي من المريض لأقصى حد ممكن.
وشدد الزعبي على منع صرف المضادات إلا بوصفة من طبيب، بعد تنفيذ تشخيص سريري للمريض، وتحديد حالته ونوع التهابه، أهو فيروسي أم بكتيري، ومن ثم صرف المضاد من الصيدليات، والسير في نطاق آليه وبروتوكول خاصين بصرف الأدوية "الخطرة".
وتعد المضادات من العلاجات المهمة التي تعالج ما تسببه البكتيريا من عدوى (حالات العدوى البكتيرية) بنجاح، وتمنع انتشار الأمراض، وتقلل المضاعفات المرضية الخطرة.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة، أوضح أهمية استخدام المضادات الحيوية، ولكن على ان تكون وصفتها من طبيب، لا أن تصرف مباشرة من الصيدليات، كون هذه الطريقة تؤثر سلبا على صحة المريض، وتحرمه من الاستجابة للعلاج.
ويقدر الطراونة، أن الأردن يهدر أكثر من 70 % من المضادات على أمراض لا تفيد بعلاجها، داعيا الى صرفها في نطاق بروتوكول صحي، يحدد خطوات الصرف، حفاظا على الصحة العامة، مبينا ان عدم صرفها وفق ذلك، يلحق ضررا في القدرة معالجة الأمراض المعدية، وتقويض التقدّم الذي تحقّق في مجالات عدّة بالطبّ.

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