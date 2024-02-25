الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
التاريخ
2/25/2024 11:27:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير
الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس السبت.
وارتفعت أعداد الأسرى
الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال
الإسرائيلي إلى أرقام قياسية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي.
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