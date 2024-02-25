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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا

2/25/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس السبت.
وارتفعت أعداد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أرقام قياسية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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