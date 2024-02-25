تفكيك الأونروا والتجريد من السلاح

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آنا برسكي 25/2/2024

عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس ليلا على أعضاء الكابينت السياسي – الأمني "خطة اليوم التالي لحماس". تعنى أهم بنود الخطة بالمستوى المدني وبهوية الجسم المسؤول عن ذلك، بتجريد القطاع من السلاح وبحرية العمل التي تبقى للجيش الإسرائيلي.

"تحافظ إسرائيل على حرية العمل الميداني في كل قطاع غزة، دون قيد زمني لغرض منع تجدد العمليات واحباط التهديدات من غزة"، كتب في بداية الوثيقة. كما اشير الى أن "مجال الحماية المقام في قطاع غزة في منطقة الحدود مع إسرائيل يبقى طالما كانت حاجة امنية". بالنسبة لمنطقة معبر رفح كتب ان إسرائيل ستعمل على منع نقل السلاح الى أراضي القطاع. ومع ذلك يبدو أن نتنياهو يحاول في هذا البند التملص من التطرق الواضح لإمكانية عملية مستقبلية ذات مغزى في المنطقة وكذا: "تبقي إسرائيل "اغلاقا جنوبيا" في حدود غزة – مصر، لغرض منع تعاظم متجدد لمحافل في قطاع غزة. "الاغلاق الجنوبي" يعمل، بقدر المستطاع، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، ويقوم على أساس وسائل لمنع التهريب من مصر، من تحت الأرض أم من فوق الأرض، بما في ذلك في معبر رفح. إضافة الى ذلك يجرى تجريد مطلق للسلاح في قطاع غزة من كل قدرة عسكرية، تتجاوز ما هو مطلوب لأغراض حفظ النظام العام. المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف والاشراف على تحقيقه في المستقبل المنظور هي في يد إسرائيل".

كما يشير رئيس الوزراء الى أنه سيعمل على ان تقوم الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع على أساس محافل محلية ذات تجربة إدارية، لا تكون متماثلة مع دول أو اجسام تؤيد الهجمات. كما تجرى خطة شاملة في كل مؤسسات الدين، التعليم والرفاه في قطاع غزة.

إضافة الى ذلك يشدد نتنياهو على أن تعمل إسرائيل على اغلاق وكالة الغوث "الاونروا" التي بعض من عامليها شاركوا في المذبحة الاجرامية في شهر أكتوبر الماضي. وكتب يقول: "إسرائيل ستعمل على وقف عمل الاونروا في القطاع واستبدالها بوكالات إغاثة دولية مسؤولة".

وفي ختام الوثيقة اعرب نتنياهو مرة أخرى عن معارضته لاقامة دولة فلسطينية من طرف واحد وكتب يقول: "إسرائيل ترفض رفضا باتا املاءات دولية في موضوع التسوية الدائمة مع الفلسطينيين". مثل هذه التسوية لن تتحقق الا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، بدون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل الاعتراض على اعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية. مثل هذا الاعتراف في اعقاب مذبحة 7 أكتوبر يمنح جائزة هائلة للارهاب لا مثيل لها ويمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".