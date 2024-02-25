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وثيقة نتنياهو وصفة لتخليد النزاع

2/25/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: جاكي خوري 25/2/2024

في السلطة الفلسطينية يخشون من موافقة حماس على حكومة تكنوقراط مؤقتة تكون مسؤولة عن قطاع غزة فقط. جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت مساء أمس للصحيفة بأن هذه الحكومة يمكن أن توسع القطيعة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية وتقلص أي تأثير مستقبلي للسلطة في قطاع غزة. هذه الاقوال جاءت على خلفية التقارب والتنسيق بين قيادة حماس الخارج وشخصية رفيعة سابقة في فتح، محمد دحلان، الذي يعتبر الآن بؤرة من بؤر التأثير في القطاع، والذي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.
الشخصية القيادية في حماس، موسى أبو مرزوق، اجرى مقابلة في الاسبوع الماضي مع قناة "الغد" في مصر والتي يمتلكها دحلان. في هذه المقابلة كرر مرزوق بأنه على استعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط من اجل ادارة القطاع تأثير غير لمباشر لحماس على ما يحدث في القطاع. هذا الموقف سمع ايضا من جهات اخرى في حماس، وشخصيات رفيعة في رام الله قالت إنه يحصل على الدعم ايضا من بعض الدول العربية مثل مصر واتحاد الامارات. القياديان اللذان تحدثت معهما "هآرتس" أكدا على أنه تجري محادثات حول الموضوع، ولم يخفيا غضبهما من هذه العملية. حسب قولهما فإن الفصل الذي يمكن أن ينشأ بين القطاع والضفة سيخدم اهداف اسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
حسب اقوال مصدر رفيع فان خوف السلطة الفلسطينية يزداد لأن بعض المصادر قالت مؤخرا بأن هناك محاولة للدفع قدما بخطة ستوافق عليها حماس. في اطار هذه الخطة فان الحكومة سيقودها خبراء وموظفون لا يتماهون مع حماس فعليا، وسيحصلون على الدعم من دحلان ومن القاهرة وأبو ظبي. الخوف ينبع ايضا من العلاقات التي تتعزز بين دولة الامارات التي تعطي رعايتها لدحلان وبين مصر التي لديها اتصال مع حماس. مصر اعلنت بأن الامارات ستقوم باستثمار 35 مليار دولار في مصر، في محاولة لجلب الاستقرار لاقتصاد مصر الذي يواجه ازمة شديدة، وتفاقمت بسبب تهديد الحوثيين في البحر الاحمر. في هذا الاسبوع حذر الرئيس المصري من أن مصر خسرت 40 – 50 في المائة من مداخيل قناة السويس. وأكد على أنه قبل الازمة مع الحوثيين وصلت مداخيل مصر من القناة الى 10 مليارات دولار في السنة.
مصدر رفيع سابق في الساحة الفلسطينية، الذي يجري الآن محادثات مع عدد من الدول، من بينها مصر وروسيا، ومع حماس ايضا، أكد للصحيفة ايضا بأنه توجد خطة لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، ستعمل بالاساس على معالجة الازمة الانسانية والاجتماعية في غزة. حسب قول هذا المصدر فانهم في الساحة السياسية في السلطة يخشون من أنه حتى لو تم اعتبار هذه الخطوة مؤقتة إلا أنها ستصبح حلا بعيد المدى ينهي أي محاولة للتقدم السياسي. "في حينه اعتبر اوسلو اتفاقا مؤقتا لخمس سنوات، والآن نحن نوجد في هذه العملية منذ ثلاثين سنة"، وأوضح المصدر واضاف "هكذا، توجد في هذه العملية مخاطرة كبيرة جدا".
في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاولون تجنيد جهات في الساحة العربية والدولية لمنع أي عملية يمكن أن تفصل القطاع عن الضفة الغربية في اليوم التالي للحرب، يريدون أن يكونوا مشاركين في هذه العملية. في السلطة الفلسطينية مستعدون لتشكيل حكومة جديدة واجراء اصلاحات شريطة ضمان تقدم خطة سياسية تكون فيها السلطة الفلسطينية، لا سيما م.ت.ف، هي المسؤولة عن ادارة شؤون الضفة والقطاع.

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