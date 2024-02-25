صفقة قبل رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

شيريت افيتان كوهن 25/2/2024

تضغط الولايات المتحدة على كل الأطراف للوصول الى الصفقة قبل شهر رمضان، وذلك كما يعترف كل من يعنى بالموضوع في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. ويأتي الضغط الأميركي لأغراض داخلية – فوقف النار وإعادة المخطوفين سيخلق بعض الهدوء في قاعدة جماهيرية ما هناك في القارة الشمالية. ومن هو مطالب بان يوفر البضاعة هي قطر. أساس الضغط توجهه الولايات المتحدة الى الدولة ثنائية الوجه التي تشكل المحور الأساس لحماس. لكن اسرائيل هي الأخرى توجد تحت كماشة ضغوط. فمنذ أسابيع ومسؤولون كبار في إسرائيل يدعون بان بايدن يحاول ان يدفع نحو صفقة تؤدي حتى ان لم يكن الى اعلان منذ البداية – الى نهاية الحرب.

عمليا، في غضون نحو أسبوعين ستنضج صفقة تؤدي الى تحرير المدنيين المتبقين في اسر حماس وذلك كشريطة أن تبقى منظمة الإرهاب في وعاء الضغط الذي يطبخ فيه معا الوسطاء وإسرائيل (بالضغط العسكري المتواصل). في نهاية الأسبوع أشار قادة المنظمة لأول مرة الى أنهم مستعدون لان يتنازلوا عن مطلب انهاء الحرب مما أدى الى اختراق في المحادثات، لكن الفجوات الكبيرة ما تزال على الطاولة. عدد أيام الهدنة، عدد المحررين وبالطبع "نوعيتهم". لقد حظيت المفاوضات باختراق مهم في نهاية الأسبوع والى تفاؤل حذر في القدس – لكن النقاش في التفاصيل هو الذي سيحسم الامر في النهاية.

من خلف الكواليس يتصاعد مرة أخرى التوتر بين نتنياهو وغالنت وبين غانتس وآيزنكوت، وبقوة اكبر بين الثلاثة وآيزنكوت في داخل كابينت الحرب. وتدعي محافل في الكابينت منذ أسابيع بان آيزنكوت يميل الى مساومة مبالغ فيها. اما الان فهي تخشى من أن يحاول التخفيف من مواقف إسرائيل تجاه حماس والوسطاء بشكل يضعفنا في المفاوضات ويؤدي الى "دفع ثمن" باعداد عالية. وكما بلغنا قبل أسابيع من على هذه الصحيفة، فانه يحوم أيضا نوع من الإنذار من جانب آيزنكوت في موضوع المخطوفين تجاه غانتس. اذا ما أيد آيزنكوت صفقة يعارضها الباقون فان من شأنه ان ينسحب من الحكومة احتجاجا ويجر غانتس وراءه.

الأيام والاسابيع القادمة ستجعل الساحة الجماهيرية في إسرائيل متوترة وغاضبة. عودة المخطوفين، التي تبدو فجأة على مسافة نحو خطوة عن الواقع – تخلق مرة أخرى توترا بين مؤيدي "صفقة بكل ثمن" والساعين الى الحرص على مصير المخطوفين الى جانب القلق على مستقبل إسرائيل. خير يفعل وزراء كابينت الحرب وقادة جهاز الامن اذا ما ابتعدوا في هذا الوقت عن التصريحات الكفيلة من جهة بان تسخن الساحة الجماهيرية في موضوع المخطوفين، ومن جهة أخرى – تتسبب بعائلات اعزائنا ان يتمترسوا مرة أخرى في مواقفهم في رؤيتهم للضغط الإسرائيلي.

القرار سيتخذ مثلما يحصل في كل مفاوضات في الدقيقة التسعين من انتهائها، بداية شهر رمضان هذه المرة – 10 آذار. حتى ذلك الحين سيكون كل اللاعبين مطالبين بان يتفقوا على صفقة تؤدي ظاهرا الى هدوء في الشهر الإسلامي الذي من المحتفلين فيه يوجد من يميلون الى تنفيذ اعمال مضادة لليهود. الامل الأميركي يلتقي هنا أيضا بالمصلحة الإسرائيلية لتنظيم القوى لمواصلة القتال وكذا لتهدئة الوضع الأمني في إسرائيل الكبرى، في كل الجبهات. وفي كل وقت تكون فيه هذه هي المصلحة الإسرائيلية المتصدرة – إعادة المخطوفين، الهدوء الأمني، تنظيم القوات القتالية – سنقوم بها وننجح.