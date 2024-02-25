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لا يوجد بديل لنتنياهو

2/25/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس جدعون ليفي 25/2/2024

مرة اخرى تم الاثبات بأنه لا يوجد بديل لنتنياهو، سواء بديل حقيقي أو معارضة حقيقية. التصويتات الهامة في الكنيست في الاسبوع الماضي الى جانب سلوك احزاب الوسط في فترة الحرب، تثبت بوضوح أنه في المسائل الاساسية في الدولة التي تحدد صورتها، الاحتلال والحرب، وحتى، الامر الذي لا يصدق، الديمقراطية، فانه لا يوجد فرق كبير بين اليمين والوسط واليسار الصهيوني. في هذه القضايا نحن دولة مع صوت واحد ورأي واحد – معا سننتصر.
هذه الامور مدهشة بشكل خاص ازاء النضال السياسي الصاخب الجاري بين المعسكرات الآن. الجميع يتحدثون عن الانقسام، الشرخ، في الوقت الذي لا توجد فيه وبحق اختلافات حقيقية في الرأي. كان يمكن الاعتقاد بأن اسرائيل في الحرب كانت ستكون دولة مختلفة لو أنه ترأسها بني غانتس أو غادي ايزنكوت أو يئير لبيد. لا وألف لا. فسلوكهم الشخصي بالتأكيد كان سيكون اكثر استقامة وتواضعا. لكن النتيجة كانت ستكون مشابهة بشكل مدهش. وهاكم الدلائل.
بأغلبية محرجة، 99 مقابل 9، أيدت الكنيست قرار الحكومة الذي يعارض الاعتراف "احادي الجانب" بالدولة الفلسطينية. النفوس ثارت والايدي تم رفعها بدعم ساحق لرفض اسرائيل. هذه الدولة، التي كل سياسة الاحتلال والاستيطان فيها هي أحادية الجانب في الاساس، تستخف بكل العالم وتتوحد من الحائط الى الحائط ضد خطوة أحادية الجانب، التي مضمونها كما يبدو مقبول على نصف اعضاء الكنيست. أي خجل هذا، لكن هذا غير مفاجئ.
هناك أمر كان متوقعا بدرجة لا تقل عن ذلك وهو شبه التوحد حول اقصاء عضو الكنيست عوفر كسيف. الآن لم يعد الحديث عن الفلسطينيين والمناطق. ففي هذه المرة الحديث هو حول الديمقراطية، وهي القضية التي اشتعلت الدولة في السنة الاخيرة اكثر من القضايا الاخرى. اسرائيل انقسمت بضجة كبيرة بين حراس الديمقراطية ومن يعملون على تدميرها. وفي اختبار الديمقراطية الاول توحدت جميعها تقريبا في عملية غير ديمقراطية خطيرة بدرجة كبيرة. معظم من يحاربون ضد الانقلاب النظامي، تقريبا كل الذين يُسمعون اصواتهم مع الديمقراطية، رفعوا الأيدي في صالح عزل عضو الكنيست بسبب مواقفه ونظرته للعالم أو تملصوا بشكل جبان من التصويت.
الانقلاب النظامي انتصر، في هذه المرة ليس فقط بأصوات اليمين بل ايضا بأصوات المعسكر الرسمي وأمل جديد ويوجد مستقبل وحتى حزب العمل. الهرب البائس لغانتس وايزنكوت ولبيد وميخائيلي واصدقائهم كان وصمة عار لمن يتفاخرون بالنضال من اجل الديمقراطية. لقد كان يجب عليهم التصويت ضد بصوت مرتفع. في نهاية المطاف هم يعرفون أن نجاح العملية مع كسيف التي تم افشالها بخمسة اصوات فقط كانت ستؤدي الى اقصاء جميع اعضاء الكنيست العرب، لكنهم هربوا. هذا يعتبر عار آخر وخجل لا يمكن أن يغتفر.
في نهاية المطاف السلوك في الحرب. فاليسار والوسط أيدا جميع حروب اسرائيل، المبررة والمجرمة، في بدايتها. ولكن في السابق استيقظوا بسرعة، وكل هذه الحروب كانت معارضة لها. ولكن الحرب المتوحشة وعديمة الجدوى لاسرائيل، لا يوجد حتى ولو صوت واحد معارض في الكنيست، حتى بعد اربعة اشهر و30 ألف قتيل فلسطيني تقريبا، باستثناء صوت اعضاء الكنيست العرب. عدد من غير اليمينيين يؤيدون الحرب من داخل الحكومة، وعدد آخر يؤيدها من الخارج. والجميع معا يغنون نفس الاغنية في جوقة بقيادة اليمين. كل العالم يطالب بوقف الحرب، وفي الكنيست لا يوجد أي عضو كنيست صهيوني واحد يفعل ذلك. ديمقراطية؟ معارضة؟ بديل؟ ليس هنا وليس الآن. فقط كراهية نتنياهو تذكرنا بأنه يوجد هنا نوع من الائتلاف والمعارضة، لكن هذه الكراهية هي قبل كل شيء شخصية. فهو كذاب ويحب الملذات وفاسد ولا يفكر إلا في نفسه وتخلى عن المخطوفين وباع نفسه لليمين الكهاني وقام بشرعنته، وربما أنه كان هناك طوال الوقت. كل ذلك صحيح ويثير الغضب، لكن لا يوجد فيه أي اقتراح لبديل. فقد تبين أنه لا يوجد شيء كهذا. معا سننتصر بعد قليل.

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