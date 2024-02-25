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هل يحظى الإجماع الفلسطيني على حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة وغزة بقبول دولي؟

2/25/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- فيما اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة "تكنوقراط" قريباً، تتولى مسؤولية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، ويُناط بها مهام إغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع، فهل يحقق هذا الإجماع التطلعات الدولية لإقامة دولة فلسطينية وينهي العدوان على غزة.
ويأتي هذا الإجماع بوصفه مطلباً إقليمياً ودولياً لمرحلة ما بعد الحرب، ويرى الفلسطينيون أنه بما يقطع الطريق على مخطط الاحتلال للفصل بين شطري الوطن المُحتل في الضفة وغزة.
تلك المبادرة وما تحملها من تفاهمات ستكون بجعبة أمناء الفصائل الفلسطينية، إلى لقاء موسكو خلال الأسبوع الحالي، والتي تتضمن تشكيل حكومة تضم وزراء خبراء كل في مجاله، بتوافق وطني لإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع، بحيث تخلو من أي تمثيل "فصائلي" وتكون لفترة انتقالية لحين إجراء الانتخابات العامة، في ظل نقاش حول مرجعيتها الأساسية أمام عدم انضواء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لمنظمة التحرير.
ويبدو أن "الرئيس محمود عباس يرغب في الدفع برئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، لرئاسة الحكومة الجديدة، مقابل ترشيح اسم "ناصر القدوة" المندوب الفلسطيني السابق بالأمم المتحدة، فيما يتولى الحقائب الوزارية خبراء، ليسوا سياسيين أو ممثلين للفصائل الفلسطينية"، وفق مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الغد".
وأكدت "حماس" قبولها لفكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، سيما وأن هناك تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيلها لإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة والسير بالأوضاع الإنسانية نحو الخروج من حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية ضد القطاع.
غير أن ذلك يتطلب وقف عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة وخلق أفق سياسي للتسوية السلمية، وأن يصبح ملف إعادة إعمار القطاع في عهدة حكومة التكنوقراط الفلسطينية، بإشراف عربي أو دولي، والاتفاق على استكمال خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، والمضي بإجراءات تفعيل منظمة التحرير لانضمام "حماس" و"الجهاد" إليها، في إطار رؤية فلسطينية موحدة.
أما بشأن وقف عدوان الاحتلال المتواصل ضد غزة؛ ففي ظل ما يزعم الإعلام الإسرائيلي بنشره عن قرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، فقد أفادت "حماس" بأن أجواء التفاؤل تلك لا تعبر عن الحقيقة"، مؤكدة أنها تعاملت "مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة".
وأشارت إلى أن (رئيس حكومة الحرب بنيامين) "نتنياهو" يتهرب من الاستجابة لأهم المطالب بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين لشمال القطاع"، معتبرة أن قتل الفلسطينيين بالتجويع في الشمال جريمة إبادة جماعية تهدد مسار المفاوضات برمته.
وأكدت موقفها الثابت بضرورة "التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وعدم العودة للعدوان تحت أي ظرف، والانسحاب الكامل من كافة مناطق قطاع غزة لما قبل عدوانه البري، وعدم القبول ببقائه داخل القطاع أو في المناطق الحدودية التي ينوي اقتطاعها، بالإضافة إلى عودة النازحين كافة لأماكن سكناهم، وتحديدا إلى شمال القطاع".
وقالت إنه في"حال وافق الاحتلال، فلا مانع للحركة الخوض في بقية التفاصيل"، لافتة إلى أن "الاحتلال شرع عبر قنواته الإعلامية بنشر أخبار مقصودة لكنها مغلوطة، تتعلق بموافقة الحركة على مساومات مثل هدنة من 6-8 أسابيع، أو أعداد الأسرى التي سيتم مبادلتهم، وهذا غير صحيح، فلن تخوض الحركة مجدداً بأي مفاوضات قبل تحقيق شروطها".
وجددت تأكيدها بأهمية تولي الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة عامة والشمال خاصة، أولوية قصوى، وضرورة إدخال المساعدات وزيادة كميتها.
وكانت مواقع إعلام الاحتلال نشرت أنباءً تفيد "بالاتفاق، خلال اجتماع باريس، على مخطط جديد ومحدث لصفقة إطلاق سراح الأسرى، وأن هناك تقدماً قد تم إحرازه في المفاوضات، بما قد يسمح بالانتقال إلى تفاصيل الاتفاق مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة"، وفق مزاعمها.
وينص الاتفاق، بحسبها، "على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين من غير الجنود مقابل الإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطيني، وإبقاء الجنود أسرى في غزة حتى يتم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وهدنة تشمل كامل شهر رمضان، بدون عودة النازحين وبدون انسحاب الاحتلال إلا من قلب المدن، بالتزامن مع إدخال المساعدات لمدينة غزة".
ونقل عن القيادي بحماس، محمود مرداوي، قوله إن "حماس" لم تتلقَ أي مقترح جديد نتج عما يجري في باريس، وما يصدر من حالة تفاؤل نأمل أن تكون صادقة وصحيحة حتى نبني عليها، لكن رفع التوقعات قد يضر بالقدرة على الوصول إلى اتفاق إن لم يكن مدعماً ومسنوداً."
وأكد ضرورة إنهاء التجويع والنزوح والإبادة الجماعية وإنهاء استهداف المؤسسات والمنازل المستمر والانسحاب، ووقف إطلاق النار.
كما أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، في تصريحات صحفية، أن "نتنياهو يريد مواصلة العدوان حتى لو كان ضد المصلحة الإسرائيلية، وأن الاحتلال يجهض كل محاولات التقدم في مفاوضات وقف العدوان".
وجدد التأكيد على "ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وإدخال المساعدات، كما أنه لا يمكن الحديث عن أي هدنة مؤقتة بدون وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتوصيل المساعدات، ولن يتم التنازل عن ذلك".
وأوضح أن "نوايا الاحتلال هي إفشال أي جهد يقوم به الوسطاء للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن "حماس" لم تصلها حتى الآن أي رؤية أو مبادرة بخصوص غزة ما بعد انتهاء الحرب.
وفي وقت سابق من يوم أمس؛ وافق مجلس الحرب في الكيان المحتل على مغادرة وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 86 شهيداً، و131 جريحاً، خلال الساعات الـ24 الماضية، بما أدى لارتقاء 29692 شهيداً و69879 جريحاً، منذ بدء عدوانه في السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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