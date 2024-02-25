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هل يمكن إقامة دولة فلسطينية ومستوطنات الاحتلال تستحوذ على %60 من مساحة الضفة؟

2/25/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - بعد عملية "طوفان الاقصى" تنبه العالم لمعاناة الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية المحتلة، أو في غزة المحاصرة منذ ما يزيد عن 18 عاما، ما دفع العديد من الساسة في الدول الغربية وعلى رسأٍها الولايات المتحدة تدغدغ حلم راود كل الفلسطينيين منذ عقود بدولة مستقلة يعيشون فيها بحرية كما كل شعوب الارض.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل من الممكن إقامة دولة فلسطينية في ظل الرفض التام للاحتلال لإقامتها، وفي ظل معوقات لا تحصى أبرزها أن المستوطنات الإسرائيلية تستحوذ على ما مساحته 60 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة؟
والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه كذلك هو ما شكل الدولة التي تنادت الدول الغربية والتي أعلن عنها أكثر من مسؤول وخاصة في الادارة الاميركية وعلى رأسهم الرئيس الاميركي جو بايدن؟
طرح موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة تسبب في صدع عميق بين إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة. في ظل مواصلة بايدن الضغط من أجل حل الدولتين للصراع، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه في تصريحات يومية أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة. وفي الوقت نفسه.
يأتي ذلك في ظل إعلان أكثر من دولة أوروبية أنها تفكر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأبرزها بريطانيا، في وقت تصر فيه المملكة العربية السعودية على أنه بدون حل لمسألة الدولة، لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.
وفي خضم كل هذا الحديث حول مستقبلهم، كان صوت الشعب الفلسطيني مفقوداً إلى حد كبير. وبينما يشاهدون زعماء العالم وهم يناقشون مصيرهم، فإن العديد من الفلسطينيين لا يحبسون أنفاسهم. لقد سمعوا كل ذلك من قبل.
وفي سياق الدولة الفلسطينية كشف خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، أن مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية تتجاوز 60 % من مساحة الضفة الغربية، مع أن المبني فيها لا تتجاوز 1.6 % من مساحتها.
وأضاف الخبير المقدسي أن المساعي حثيثة للاستيلاء على المناطق الفارغة ضمن ما تعرف بالبؤر الاستيطانية والرعوية، وذلك استباقا لأي حديث عن حلول سياسية.
ويحاول الاحتلال الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية عبر مسارعة الزمن لبناء أكبر كم من المستوطنات تقطع أوصال الضفة المحتلة ، وتفرض واقعا على الارض بحيث يصبح من المستحيل إزالته، فقد أعلنت وسائل إعلام عبرية الجمعة الماضي، أن سلطات الاحتلال تعتزم إقامة 3300 وحدة استيطانية في مستوطناتها بالضفة الغربية، منها نحو 2350 في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
يأتي ذلك في وقت كشف موقع "إحصائيات السكان اليهود في الضفة الغربية"، الداعم للاستيطان أن عدد المستوطنين ارتفع 3 % ليبلغ 517 ألفا و407 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبينما وثقت هيئة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية 2410 اعتداءات نفذها مستوطنون بالضفة، أدت إلى استشهاد 22 فلسطينيا خلال 2023، وتهجير 25 تجمعا بدويا، جميعها بعد اندلاع عملية "طوفان الاقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فضلا عن إقامة 18 بؤرة استيطانية، 8 منها بعد الحرب.
ويقول التفكجي إنه لا خلاف بين الأحزاب الإسرائيلية إزاء دعم الاستيطان والاستمرار فيه، مستبعدا إقامة دولة فلسطينية في ظل الوضع الحالي.
ويقول عندما كان عدد المستوطنين بالضفة 110 آلاف، لم يكن بمقدورهم فعل شيء، أما اليوم تجاوز عددهم نصف مليون، إضافة إلى نحو 230 ألفا في القدس، وبالتالي فإن زيادة عددهم يعني زيادة هجماتهم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الفلسطينيين.
ويضيف أن أعمال البنية التحتية وخاصة الشوارع التي ينفذها الاحتلال تأتي ضمن الأمر العسكري رقم "50" لعام 1983، والقاضي بإقامة شبكة من الطرق الطولية والعرضية، تخدم المستوطنات بالدرجة الأولى، وتقطع أوصال الضفة بشكل طولي وبشكل عرضي، ضمن خطة تهدف كذلك أيضا إلى السيطرة الأمنية على التجمعات الفلسطينية ومحاصرتها بالشوارع والجسور، والحد من توسعها العمراني وبالتالي الهيمنة على مزيد من الأراضي.
وبين أن وضع القدس مختلف، ولا يمكن الحديث فيها عن مناطق نفوذ للمستوطنات، بل إن 87 % من مساحة المدينة باتت تخضع للسيطرة والسياسات الإسرائيلية بشكل مباشر، والنسبة المتبقية وهي 13 %، يواصل الاحتلال غزوها بنشر البؤر الاستيطانية فيها، أي أنهم يهيمنون على 87 % ويسعون لمشاركة الفلسطينيين في النسبة المتبقية.
ويعتقد التفكجي أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي ضمن الوضع والانتشار الاستيطاني الحالي، وحتى الآن لا توجد خريطة لتلك الدولة ولا حدود واضحة لها، وفيما إذا كانت ستقام وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 أو 338 أو 181.
ويضيف أن الحديث عن دولة فلسطينية وما يطرح الآن في أوروبا وأميركا كله كلام هلامي، فالذي يريد إقامة دولة عليه أن يحدد حدودها ومناطق سيادتها وجدولا زمنيا لإقامتها، في المقابل ما نسمعه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا دولة فلسطينية، إنما دولة واحدة هي إسرائيل بين البحر المتوسط ونهر الأردن.-(وكالات)

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