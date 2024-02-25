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‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

2/25/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة وليام أستور‏* - (كونسورتيوم نيوز) 21/2/2024
مثل العديد من الأولاد الأميركيين من "جيل طفرة المواليد" (مواليد فترة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من العام 1945 إلى العام 1964)، كنتُ ألعب لعبة "الحرب" بأولئك الجنود المسنين المصنوعين من البلاستيك زيتوني اللون، الذين يُفترض أنهم يستحضرون انتصارنا العظيم على النازيين و"اليابانيين" خلال الحرب العالمية الثانية. وعندما كان عمري 10 سنوات، احتفظتُ أيضًا بسجل يضم قصاصات لحرب "يوم الغفران" في العام 1973 بين إسرائيل وأعدائها العرب المختلفين في الشرق الأوسط. وكان ذلك، على ما أعتقد، علامة مبكرة على أنني سأتخذ كلاً من الخدمة في الجيش ودراسة التاريخ مهنتين لي في المستقبل.‏
أتذكر أنني عبَّرت عن دعمي للإسرائيليين، الذين تم الإعلان عنهم آنذاك كحلفاء أساسيين للولايات المتحدة، ضد مصر وسورية وأعداء إقليميين آخرين تحالفوا، ظاهريا على الأقل، مع الاتحاد السوفياتي في حقبة الحرب الباردة تلك. واشتريت السرد السائد عن صراع من نوع "‏‏داود مقابل جالوت‏"‏. حتى أنني اشتريتُ كتابًا عن "حرب يوم الغفران"، والذي أسرني من خلال عرض جميع أنواع الأسلحة التي هُرع بها الجيش الأميركي إلى إسرائيل لتحويل وجهة المد هناك، بما في ذلك طائرات (ف-4 فانتوم)، ودبابات القتال الرئيسية (م-60). (مقاليع داود عالية التقنية، إذا أحببتُم). ولم أكن أعلم أنني سأشهد، في السنوات الخمسين التالية من حياتي، هجمات عسكرية أميركية تزداد تدميرًا باطراد في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن ردت "منظمة أوبك" النفطية (الشرق أوسطية إلى حد كبير) بقوة بحظر للنفط في العام 1973 أرسل اقتصادنا القائم على النفط إلى دوامة من الفوضى.‏
‏وكما قال أحد أصحاب النكتة ساخرًا: مَن وضع نفطَ أميركا تحت رمال كل تلك الدول الإسلامية الجاحدة في الشرق الأوسط؟ ومع تصريحات مثل "‏‏مبدأ كارتر"‏‏** في العام 1980، كانت الولايات المتحدة مستعدة بوضوح لتُظهر للعالم مدى حرصها على الدفاع عن "مصالحها الحيوية" (بمعنى الوقود الأحفوري بالطبع) في تلك المنطقة. وحتى في الوقت الراهن، بينما نشاهد الجولة الأخيرة في سجل هذا البلد الثابت بشكل مؤلم في محاولة قصف مختلف البلدان والكيانات هناك لإجبارها على الخضوع، بشكل أساسي من خلال الضربات الجوية المتكررة، يجب ألا ننسى ‏‏أبدًا أهمية النفط‏‏، والكثير منه، للإبقاء على محركات الصناعة والحرب تدور بطريقة مدمَّرة.‏
في الوقت الحالي، بطبيعة الحال، يشهد العالم ‏‏حملة قصف‏‏ أميركية أخرى، هي الأحدث في سلسلة تبدو متوقعة للغاية (‏‏وعبثية‏‏)، تهدف إلى تعليم المتمردين الذين لا يهدأون في العراق وسورية واليمن -وربما حتى إيران- درسًا عندما يتعلق الأمر بالعبث مع الولايات المتحدة الأميركية. وكما قال مغني الريف المتوفى مؤخرًا، ‏‏توبي كيث‏‏: اعبَث مع هذا البلد و"‏‏سوف نضع حذاءً‏‏ (فكِّر: قنبلة) في مؤخرتك". أنت تقتل ‏‏ثلاثة جنود‏‏ من جنودنا وسوف نقتل العشرات، إن لم يكن المئات، إن لم يكن الآلاف من جنودك (ولا يهم حقًا ما إذا كانوا جنودًا أم لا)، لأن... حسنًا، لأننا نستطيع أن نفعل ذلك قطعًا بحق الشيطان!‏
‏على الدوام، يُظهر قادة أميركا، الذين يمتلكون قوة جوية منقطعة النظير، ‏‏استعدادًا عميقًا‏‏ لاستخدامها لقصف الأعداء المتصورين بالصواريخ والقنابل لإجبارهم على الخضوع -أو، إذا لزم الأمر، على اللاوجود. ولا تعتقدوا لثانية واحدة أنه سيتم إيقافهم بموجب القانون الدولي، أو المخاوف الإنسانية، أو المتظاهرين ذوي النوايا الحسنة، أو في الواقع أي قوة على هذا الكوكب. إنّ أميركا تقصف لأنها تستطيع، ولأنها تؤمن ‏‏بفعالية العنف‏‏، ولأنها يديرها خاضعون همهم الاسترضاء.‏
‏نعم، إن رؤساء أميركا، رؤساء القصف لديها، هم في الواقع خاضعون. إنهم يعتقدون، بالطبع، أنهم أقوياء عندما ينسفون الناس البعيدين ويقطعونهم إلى أجزاء، لكن أفعالهم تُظهر دائمًا نوعًا مميزًا من الضعف. إنهم يسعون إلى الأبد إلى استرضاء ‏‏المجمع العسكري- الصناعي- الكونغرسي‏‏، المعروف أيضًا بأنه دولة وطنية (لا)أمنية. وهو مجمع يشكل "دولة معقدة داخل دولة" يتسم بجوع لا يشبع للسلطة والربح والمزيد من الدمار. وهم يفشلون، ويفشلون، ويفشلون مرة أخرى في الشرق الأوسط، لكنهم غير قادرين على عدم تنفيذ المزيد من القصف، والمزيد من ‏‏الهجمات، والمزيد‏‏ من القتل هناك. ولك أن تفكر فيهم على أنهم أناس ممسوسون بهوس أحادي للحرب يشبه رغبتي القديمة في اللعب بجنودي الدمى. الفرق الرئيسي؟ عندما لعبتُ في لعبة الحرب، كنت طفلًا ساذجًا بلا خبرة، بعمر 10 سنوات.‏
‏وهج الصواريخ الأحمر، وانفجار القنابل في الهواء‏
‏لا توجد تكنولوجيا يمكن أن تكون أميركية بالكامل أكثر من القنابل والقاذفات، ولا توجد عقيدة عسكرية أكثر أميركية من الحافز إلى تحقيق "السلام" من خلال ‏‏قوة النيران الهائلة‏‏. في الحرب العالمية الثانية والحروب اللاحقة، يمكن تلخيص النهج الأميركي الأساسي في خمس كلمات: إنتاج ضخم يمكِّن الدمار الشامل.‏
‏لم يكرس أي بلد آخر في العالم مثل هذه الموارد الهائلة كما فعل بلدي لإحداث الدمار الشامل عن طريق القوة الجوية. فكروا في القصف الشامل للمدن في ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، والذي انتهى بالتدمير الذري لهيروشيما وناغازاكي. فكروا في تسوية كوريا الشمالية بالأرض خلال الحرب الكورية في أوائل خمسينيات القرن العشرين، أو بحملات القصف المذهلة في فيتنام ولاوس وكمبوديا في ستينيات القرن العشرين وأوائل سبعينيات القرن العشرين. أو انظروا في الاستخدام المكثف للقوة الجوية في عملية "درع الصحراء" ضد العراق في أوائل تسعينيات القرن العشرين، تليها الحملات الجوية التي رافقت غزو أفغانستان والعراق في العام 2003 (والتي لم يظهر أنها توقفت مطلقًا بعد ذلك). لقد كانت فاتورة الجزار لمثل هذا القصف مرتفعة بالفعل، حيث قُتل الملايين من غير المقاتلين على يد "حصن الديمقراطية" الأميركي الذي منح لنفسه هذا اللقب.‏
وفي الحقيقة، بينما تقرأون هذه السطور، ثمة دولة أخرى تتبع الآن بإخلاص مثال أميركا. تقوم إسرائيل الآن بتدمير غزة بشكل منهجي بحيث تجعلها غير صالحة للسكن بشكل أساسي بالنسبة للفلسطينيين الذين ينجون من المذبحة المستمرة. وفي الواقع، في وقت مبكر من حرب الإبادة هذه، ‏‏استشهد‏‏ القادة الإسرائيليون بتدمير "الحلفاء" لمدينة دريسدن الألمانية في العام 1945 لدعم حملتهم الجوية والبرية الفظيعة ضد الفلسطينيين.‏
‏بالنظر إلى هذا بتجرد كمؤرخ عسكري، أرى في هذه الإشارة إلى دريسدن معنى ملتويًا مؤكدًا. في الحرب العالمية الثانية، دمر الأميركيون وحلفاؤهم البريطانيون في "هجوم القاذفات المشترك" المدن الألمانية بشكل عشوائي، واعتبروا جميع الألمان نازيين بشكل أساسي، متواطئين في جرائم حكومتهم، وبالتالي أهدافًا مشروعة. وينطبق شيء مماثل على الحكومة الإسرائيلية اليمينية اليوم. فهي ترى أن جميع الفلسطينيين هم أعضاء أساسيون في "حماس"، وبالتالي متواطئون في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) القاسية على إسرائيل في العام الماضي، مما يجعلهم أهدافًا مشروعة للحرب، على الطريقة الإسرائيلية (والأميركية). وتمامًا مثل الولايات المتحدة، تدعي إسرائيل أنها "تدافع عن الديمقراطية"، مهما يكُن ما تفعله. ولا عجب إذن أن واشنطن كانت على استعداد لإرسال القنابل والرصاص إلى ربيبتها في سعيها إلى "السلام" من خلال قوة النيران الهائلة والدمار المصاحب للإبادة الجماعية.‏
‏في الواقع، في الآونة الأخيرة، كان هناك جدل كبير حول ما إذا كانت إسرائيل متورطة في أعمال إبادة جماعية، مع حكم "محكمة العدل الدولية" بأن الحكومة الحالية يجب أن تسعى جاهدة إلى منع مثل هذه الأعمال في غزة. وإذا وضعنا هذه القضية جانبًا، فإنه لا يمكن إنكار أن إسرائيل تستخدم هجمات ‏‏القصف العشوائي‏‏ والغزو المدمر في حرب شبه شاملة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا الشريط الصغير الذي يبلغ طوله 25 ميلاً من الأرض، وهو نهج يستدعي إلى الأذهان العبارة المروعة: "أبيدوا كل المتوحشين"! من رواية جوزيف كونراد "‏‏قلب الظلام"‏‏.‏
‏بمعنى ما، لا شيء جديدًا تحت الشمس. من المؤكد أن "العهد القديم" نفسه يقدم أمثلة على حملات الإبادة (‏‏التي استشهد بها "بيبي" نتنياهو‏‏ عندما تحركت إسرائيل أول الأمر ضد الفلسطينيين في غزة). وربما استشهد أيضًا بعبارة سمعتها أثناء حرب أميركا في فيتنام، ولكنها متجذرة في "‏‏الحروب الصليبية" التي شُنت‏‏ في العصور الوسطى: "اقتلهم جميعًا ودع الله يفرزهم".‏
حملة أميركا الصليبية التي لا تلين في الشرق الأوسط‏
‏في أعقاب هجمات 9/11 مباشرة، وقع الرئيس جورج دبليو بوش في ورطة على الفور تقريبًا عندما أشار إلى "الحرب على الإرهاب" التي شنها على أنها "‏‏حملة صليبية‏‏". ومع ذلك، وبقدر ما قد تكون تلك العبارة بدت غير منطقية، فأي شيء أفضل يمكن استحضاره لتفسير تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفغانستان؟ ولنتأمل فقط إيماننا بالصلاح الذاتي لأعمالنا وفعالية جيشنا ورغبة كل الأميركيين في جلب "الديمقراطية" للعالم، على الرغم من الدمار الذي لحق بالعراق وليبيا وسورية واليمن على مدى العقود العديدة الماضية. أو لنعد إلى العام 1953 والدور الذي لعبته "وكالة المخابرات المركزية" في ‏‏الإطاحة‏‏ بالحاكم الديمقراطي الشرعي في إيران واستبداله بنظام الشاه القمعي الوحشي.‏
‏حاولوا أن تتخيلوا مثل هذه الأحداث من منظور مؤرخ يكتب في العام 2200. ألا يمكن لهذا الكاتب المستقبلي أن يشير إلى الغزوات والتوغلات وحملات القصف الأميركية المتكررة في جميع أنحاء الشرق الأوسط على أنها حملة صليبية دموية، تم إطلاقها تحت راية الديمقراطية (الزائفة) حيث الانتقام المدّعي للأحقية والصلاح، إن لم يكن الغرض الإلهي، ماثلاً في البال؟ ألا يمكن لهذا المؤرخ الإشارة إلى أن مثل هذه "الحملة الصليبية" كانت في نهاية المطاف تتعلق بالسلطة والربح والهيمنة والسيطرة أكثر منها بـ"الحرية" (كما يتم ترويجها)؟ وألا يمكن لهذا المؤرخ أن يتعجب (إن لم يكتئب) من الطريقة التي لا تصدق التي جلبت بها الولايات المتحدة الفوضى والموت الذي لا ينتهي على ما يبدو إلى المنطقة على مدى كل هذه الفترة الزمنية الواسعة؟‏
‏انظروا في هذه الحقائق. بعد مرور أكثر من 22 عامًا على هجمات 11/9، ما يزال لدى الولايات المتحدة ما لا يقل عن ‏‏30.000 جندي‏‏ منتشرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتهيمن مجموعة واحدة على الأقل من حاملات الطائرات الضاربة التابعة للبحرية، ‏‏وغالبًا ما تهيمن اثنتان‏‏، على المياه الإقليمية هناك، في حين أن أعدادًا مذهلة من القواعد العسكرية ("الأميركات الصغيرة") ما تزال ‏‏منتشرة عبر‏‏ دول تتراوح من الكويت إلى البحرين، ومن قطر إلى الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبعد سنوات عديدة، ما يزال حوالي ‏‏900 جندي أميركي‏‏ يحتلون بشكل غير قانوني جزءًا من سورية (ليس من قبيل الصدفة، حيث ينتج هذا البلد معظم نفطه بنفسه) وما يزال هناك ‏‏2.500 جندي آخر‏‏ في العراق، على الرغم من أن الحكومة هناك ترغب في رحيلهم.‏
هل يعود اليانكي إلى الوطن؟ ليس في حياتي على ما يبدو‏
‏في الوقت نفسه، فإن المساعدات العسكرية الأميركية، ومعظمها في شكل ‏‏أسلحة فتاكة‏‏، لا تتدفق فقط إلى إسرائيل ولكن إلى دول أخرى، عربية، في المنطقة. وقد سهل ‏‏الدعم العسكري الأميركي‏‏ المباشر حرب "التحالف" العربي الطويلة والمدمرة وغير الناجحة ضد الحوثيين في اليمن، وهو صراع تخوضه واشنطن الآن بمفردها بضربات جوية متكررة. وبطبيعة الحال، كانت المنطقة بأسرها، لأكثر من عقدين حتى الآن، تحت ضغط عسكري أميركي مستمر في تلك "الحرب على الإرهاب"، التي سرعان ما تحولت إلى حرب إرهاب (‏‏وحرب تعذيب‏‏).‏‏
تذكروا أن ‏‏الغزو الأميركي للعراق‏‏ في العام 2003 أدى إلى وفاة ‏‏ما يقرب من مليون‏‏ ‏‏عراقي‏‏ وتشريد ‏‏ملايين آخرين‏‏ كلاجئين. كيف لا يمكن اعتبار كل هذا جزءًا من "حملة صليبية"، حتى لو أنها واحدة متقطعة وفاشلة؟ ومع ذلك، إليكم المشكلة: تمامًا كما لم تكن تلك الحروب الصليبية الكاثوليكية في العصور الوسطى تتعلق بالدين بالكامل -أو حتى في المقام الأول- فإن النسخة الأميركية اليوم ليست مدفوعة في المقام الأول بعداءٍ خاص مناهض للمسلمين. ثمة، بالطبع، جانب ديني لا مفر منه لمثل هذه الحرب الأميركية التي لا تنتهي أبدًا. لكنَّ ما يدفع هذه الحروب إلى حد كبير هو الجشع الصريح، والانتقام، ورغبة أميركية بالكامل في استرضاء وتضخيم ‏‏المجمع العسكري - الصناعي - الكونغرسي‏‏.‏
‏بطبيعة الحال، كما كان صحيحًا في السنوات التي أعقبت 9/11 وما يزال صحيحًا اليوم، يتم تشجيع الأميركيين عمومًا على رؤية الأعمال الإمبريالية والصليبية لبلادهم على أنها دفاعية بحتة بطبيعتها، وأنها الردود المحقة والمتسمة بالصلاح التي يطلقها جالبو الحرية. وينبغي الاعتراف بأنها نوع غريب من الحرية هي التي يجلبها هذا البلد على حد سيف -أو على أنف صاروخ "هيلفاير". ومع ذلك، في مثل هذا الكونغرس كثير الخصام، ينبغي أن يكون مدهشًا كم هو قليل جدًا عدد‏ الأعضاء‏‏ الذين تحدّوا أحدث نسخة من القصف في حرب هذا البلد المستمرة في الشرق الأوسط.‏
‏انسوا الدستور. لا يُعتقد أن أي إعلان من الكونغرس للحرب ضروري لأي من هذا، كما لم يكن من المهم كثيرًا (حتى الآن) أن الجمهور الأميركي أصبح متشككًا بشكل متزايد في تلك الحروب وأعمال التدمير التي تصاحبها. ومع ذلك، كما يحدث، أثبتت الحملة الصليبية، كما هي، أنها مستدامة بشكل ملحوظ من دون وجود الكثير من الحماس العام للحملات الصليبية. بالنسبة لمعظم الأميركيين، تظل هذه الأعمال خارج المشهد بشكل واضح وخارج الذهن إلى حد كبير، باستثناء لحظات فارقة مثل اللحظة الحالية، حيث يعطي مقتل ثلاثة جنود أميركيين الإدارة كل العذر الذي تحتاجه للقيام بأعمال انتقامية متكررة.‏
‏كلا، نحن الشعب نمتلك سيطرة قليلة بشكل ملحوظ جدا على عملية صنع الحرب التي انخرط فيها ‏‏المجمع العسكري - الصناعي - الكونغرسي‏‏ لعقود، أو على التكاليف التي تصاحبها. والواقع أن تكاليف الدولار تؤجَّل إلى حد كبير للأجيال القادمة مع ارتفاع الدين الوطني الأميركي بسرعة أكبر من ميزانية الحرب التي تخصص للبنتاغون.‏
‏إن أميركا مكروهة -هكذا أخبرنا الرئيس جورج دبليو بوش- بسبب حرياتها. ومع ذلك، فإن "الحريات" التي يزعم أننا مكروهون بسببها ليست تلك المحددة في الدستور و"وثيقة الحقوق" التي يتضمنها. إنها، في الحقيقة، "حرية" أميركا في بناء قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم والقصف في كل مكان، والـ"حرية" في بيع مثل هذا النشاط العدواني على أنه قانوني، بل وحتى مثير للإعجاب، وهي "حرية" الانخراط في أسلوب لعب مفرط في العنف، ومعاملة "قواتنا" والعديد من الأجانب كجنود دمى ومستهلكات يمكن الاستغناء عنها لألعاب واشنطن.‏‏
إنه شيء التقطته عن غير قصد قبل خمسة عقود مع جنودي الدمى أولئك من ماض عسكري مجيد متخيل. ولكن، بعد وقت (ربما طويل جدا) تعلمتُ تمييزها على أنها الأشياء الطفولية التي كانتها ووضعتها جانبًا. وقد ولت الآن منذ فترة طويلة، وضاعت مع الزمن والنضج. وكذلك فعل الوهم بأن بلدي يسعى إلى الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط من خلال أعمال العنف الشديد التي لا تتوقف، ‏‏والتي يبدو أنها‏‏‏ تتدحرج الآن مرة وأخرى.

*ويليام أستور William Astore: مقدم متقاعد خدم في القوات الجوية الأميركية، وأستاذ التاريخ. مدونته الشخصية هي Bracing Views.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Bombing Muslims for Peace
هامش المترجم:
**مبدأ (عقيدة) كارتر Carter Doctrine:‏ هو سياسة أميركية أعلنها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي في 23 كانون الثاني (يناير) 1980. وينص المبدأ على السماح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي. وكان المبدأ ردا على غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان في العام 1979، حيث قال كارتر إن القوات السوفياتية في أفغانستان "تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط".

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