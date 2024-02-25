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لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

2/25/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل نايت* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/2/7 منذ مقتل ثلاثة أميركيين في هجوم على قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الأردنية-السورية، بقيت الجماعات التي تُطلق على نفسها اسم المقاومة العراقية غير نشطة تقريباً، باستثناء شنها موجة من الهجمات الوهمية والمحبطة، وأخرى تم التنصل منها، في إشارة إلى أمر من إيران بتهدئة الأمور.
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في 28 كانون الثاني (يناير) 2024، ضربت الميليشيات المدعومة من إيران خمسة أهداف أميركية في العراق وسورية والأردن، من ضمنها الهجوم الدامي بطائرة من دون طيار الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة عدد أكبر في قاعدة "البرج 22". ومنذ ذلك الحين، وفي ظل الزيادة المفاجئة في تصميم الولايات المتحدة على الانتقام، أوقفت الجماعات المدعومة من إيران بشكل شبه كلي الهجمات الفعلية، محوّلةً الهجمات المتبقية إلى سورية بوتيرة أقل، ومتبنيةً على ما يبدو هجمات وهمية فقط داخل العراق.
التداعيات الفورية لهجوم 28 كانون الثاني (يناير) - "كتائب حزب الله" تتوقف على ما يبدو وحركة "النجباء" تريد تزييف استمرار الهجمات
حتى قبل وصول قائد "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي"، إسماعيل قاآني، إلى بغداد في 30 كانون الثاني (يناير)، كانت "كتائب حزب الله" وشبكة "صابرين نيوز"، الخاضعتان بشدة لسيطرة إيران، تخفضان حدة الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات. ووفقاً لما أفادت به تقارير "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، أصبحت مسألة تبني الهجمات على الفور غريبة للغاية، حيث أظهرت بوادر الارتباك والانشقاق حول مواصلة الهجمات:
. في 28 و29 كانون الثاني (يناير)، تبنى "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق" شن هجوم بطائرة من دون طيار على المبنى الملحق التابع لـ"التحالف" في مطار أربيل، من دون توفر أي دليل مرئي أو مسموع بشأنه. واستناداً إلى أنماط سابقة، وقع هذا الهجوم في منطقة عمليات حركة "النجباء". وقد تضمن تبني هجوم ضد إسرائيل تفاصيل أقل من المعتاد.
. في 29 كانون الثاني (يناير)، يبدو أن حركة "النجباء" نفذت "هجومين" آخرين، وأدى كلاهما إلى نتائج غريبة جداً. فعلى الحدود بين العراق وسورية، تم على ما يبدو إحباط عملية إطلاق صواريخ من عيار 122 ملم عابرة للحدود (يُعتقد أن حركة "النجباء" هي التي أطلقتها) عندما تخلى طاقم الصواريخ عن المركبة بعد أن تعرض أفرادها للمضايقة من القوات العراقية. وفي 30 كانون الثاني (يناير)، تحطمت طائرة مسيّرة من طراز "كي إيه إس-04" بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة كركوك من دون اختراق المجال الجوي الكردستاني. وتعد كلتا الحالتين غير عاديتين إلى حد ما، وكانت النتيجة النهائية أن إحدى الجماعتين -ربما حركة "النجباء"- أظهرت نية مستمرة لشنّ هجمات من دون إنهائها فعلياً.
. في 31 كانون الثاني (يناير)، أعلنت حركة "النجباء" (وليس "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق") مسؤوليتها عن هجوم آخر بطائرة مسيّرة على "قاعدة حرير الجوية" من دون توفر أي دليل بشأنه، وقد تبرأت منه شبكة "صابرين نيوز"، مما أدى إلى خلاف بين "النجباء" و"كتائب حزب الله" والإغلاق المؤقت لشبكة "صابرين نيوز". ونشر "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق" (ملخصاً) تبنى فيه الهجوم على إسرائيل في الأول من شباط (فبراير) ثم قام بإزالته، وهو (مجدداً) تصرف غريب جداً.
حركة "النجباء" تتولى السيطرة على "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق" والضربات على الأميركيين
. تغيرت بعد ذلك إدارة حساب "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق" في 2 شباط (فبراير)، وفي تقييمنا ما تزال تحت سيطرة حركة "النجباء" وليس "كتائب حزب الله".
. منذ الغارات الجوية الأميركية داخل مناطق عمليات "كتائب حزب الله" في غرب العراق وسورية، نقدر أن حركة "النجباء" وحدها ضربت القواعد الأميركية وتلك الكائنة داخل سورية ومن نقاط إطلاق سورية فقط (على سبيل المثال، تم شن هجوم على "منطقة هبوط رميلان" بشكل غير عادي بطائرة مسيّرة من وادي نهر الفرات السوري، وليس بإطلاق الصواريخ التقليدية من عيار 122 ملم من منطقة الحدود العراقية السورية). وعلى الرغم من مقتل عناصر من "قوات سورية الديمقراطية" الشريكة للولايات المتحدة في إحدى هذه الهجمات، يبدو أنه تم استهدافهم بعناية بغارة أطلقت من طائرة مسيّرة -على خلاف الطائرة من دون طيار الدقيقة التي تضرب الأفراد الأميركيين.
نظرية حول سلوك "المقاومة" منذ 28 كانون الثاني (يناير)
في أعقاب قيام الولايات المتحدة بقتل اثنين من كبار عناصر "كتائب حزب الله" في بغداد في 7 شباط (فبراير)، والرد الأولي الخافت بشكل مفاجئ لـ"كتائب حزب الله"، يمكن تقديم النظرية التالية كنوع من الافتراض القابل للدحض:
1. لتجنب ضرب إيران وتفادي الاستهداف الحركي لعناصر "كتائب حزب الله" المنتشرة عبر "قوات الحشد الشعبي" أو فرض عقوبات عليها، هل بعث "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي" رسالة حازمة لوقف التصعيد ضد الولايات المتحدة، مغيراً مساره بعد عدة أسابيع من تخطيه الحدود عبر اتخاذه إجراءات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد في كانون الثاني (يناير)؟
2. منذ 28 كانون الثاني (يناير)، تصرفت "كتائب حزب الله" وبتشجيع من قاآني بطريقة تتسم بالانضباط ونكران الذات، إذ قبلت إلقاء اللوم عليها وانتقادها لوقف هجماتها المعادية للولايات المتحدة، ثم تقبلت الأضرار المادية في 3 شباط (فبراير) والخسائر في القيادات في 7 شباط (فبراير).
3. سعت حركة "النجباء" خلال هذه الفترة إلى الاحتفاظ بحرية مهاجمة القوات الأميركية، وقد مُنحت هذه الحرية، طالما أنها تتم بوتيرة منخفضة، وبطرق غير استفزازية نسبياً، وبحيث تبقى داخل سورية تماماً. وبعد بضعة أيام من الجدال حول هذا الإعفاء، تم منح حركة "النجباء" زمام القيادة في العمليات المناهضة للولايات المتحدة في سورية والسيطرة على حساب "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق".
إذا صح جزء كبير من هذه النظرية، فسوف تتجاهل "كتائب حزب الله" حتى ضربة 7 شباط (فبراير) على اعتبار أنها ثمن لا مفر منه لقتل الأميركيين وطريقة مفيدة لإظهار تفانيها وانضباطها تجاه "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي"، بينما ستقوم حركة "النجباء" بشن ضربات أقل خطورة، وأقل استفزازية في الأراضي السورية فقط. وإذا لم يكن لهذه النظرية أي أساس من الصحة أو تم إبطالها بسبب ضربة 7 شباط (فبراير)، فقد تقوم "كتائب حزب الله" و/أو حركة "النجباء" بالتصعيد ضد المواقع الأميركية في العراق أو سورية أو في كلا البلدين.
*د. مايكل نايتس: زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي. وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد للعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل 'الحشد الشعبي' في العراق".

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