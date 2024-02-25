أونر الصينية تطلق هاتفها الجديد ماجيك 6 برو المعزز بالذكاء الاصطناعي



وهذه الأداة متاحة بالفعل في الصين وتعمل الشركة على دمجها تجاريا في الخارج.



كانت هواوي تكنولوجيز قد باعت أونر في نوفمبر تشرين الثاني 2020، وصارت الآن تابعة لشركة شنتشنغ تشيشين الحكومية.



وتطلق شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي المقرر أن يبدأ في برشلونة اليوم الاثنين، على أمل أن تؤدي الدعاية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق نمو الشركات.



ويأمل صانعو الهواتف الذكية أن يساعد هذا النوع من الترويج على دعم السوق الراكدة للهواتف الذكية، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يثير مخاوف قانونية أو أخلاقية.

ووفقا لشركة البيانات الدولية، استحوذت أبل في عام 2023 على حصة سوقية في الصين بلغت 17.3 بالمئة بينما حصلت أونر على 17.1 بالمئة.



كما تطلق أونر اليوم جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد ماجيك بوك برو 16 مع ميزة الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بنقل برامج مثل تطبيقات المراسلة بين الأجهزة، على سبيل المثال من هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز بسحبة إصبع واحدة على الشاشة.



وقال الرئيس التنفيذي لأونر جورج تشاو في بيان إن لدى الشركة إيمانا راسخا بأهمية توفير القدرة على الانتقال بين مختلف الأنظمة التشغيلية، وخصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي.