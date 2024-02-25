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مأساة جديدة.. وفاة عداء كيني آخر بشكل غير متوقع

2/25/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في 11 فبراير، انتشرت الأخبار المأساوية عن وفاة كلفن كيبتوم في حادث سيارة، وبعد يوم واحد من الجنازة الضخمة والتوديع العاطفي لصاحب الرقم القياسي العالمي في الماراثون، تم الإعلان عن خبر قاس، وهو وفاة عداء ماراثون كيني آخر، يدعى تشارلز كيبسانغ كيبكورير.

توفي تشارلز كيبسانغ كيبكورير بشكل غير متوقع بعد عبوره خط النهاية في سباق الأمل الـ 29 لجبل الكاميرون، يوم السبت، وهو السباق الذي كان قاده طوال معظم فتراته، قبل أن ينهار البالغ من العمر "32 عاما" عندما عبر خط النهاية.

وبحسب "موندو ديبورتيفو": تعرض كيبكورير لمشكلة غير معروفة أجبرته على التوقف خلال السباق، قبل أن يستأنف الركض وتمكن من الوصول إلى خط النهاية محتلا المركز الـ 16، وبعدها سقط على الأرض.

وقال حاكم المنطقة الجنوبية في الكاميرون: لا يمكننا معرفة ما حدث بالضبط، نعتقد أنها نوبة قلبية.

وتدخل الفريق الطبي بسرعة لمعالجة العداء، لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء لإنعاشه، وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن وفاته قد تكون مرتبطة بمشاكل قلبية مفاجئة مثل الأزمة القلبية.

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