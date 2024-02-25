رغم انتشارها الواسع.. فئة الـ 100 دولار الأكثر إزعاجا في أمريكا

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العملة الورقية الأمريكية من فئة 100 دولار والأكثر شيوعا، باتت الأكثر إزعاجا في الولايات المتحدة.



وبالرغم من تضاعف المبلغ المتداول في السنوات الأخيرة، إلا أن فئة الـ 100 دولار مكروهة من قبل الصرافين والاقتصاديين على حد سواء بسبب الخوف من أن تكون مزيفة، ولرغبة العديد من المستهلكين الاحتفاظ بها أكثر من إنفاقها.



ووفقا لأحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تضاعف عدد الأوراق النقدية من فئة 100 دولار التي تحمل "كوب بنجامين فرانكلين" بين عامي 2012 و2022، وهو نمو أسرع من أي فئة أخرى.



كما دعا الاقتصاديون إلى إبطاء عملية الطباعة، بسبب استخدامها في أنشطة غير مشروعة.



وبحسب الصحيفة كان البائعون وسط مانهاتن، في حالة تأهب عندما حاول مراسل صحيفة وول ستريت جورنال استخدام أوراق نقدية من فئة 100 دولار لدفع ثمن أشياء صغيرة، حيث قام البعض برفع العملة الورقية إلى الضوء لاكتشاف "USA 100" المضمنة فيها للتأكد من صحتها، واستخدم آخرون قلمًا مزيفًا به حبر يتحول إلى اللون الأسود عند ملامسته لعملة مزورة.

ورفضت العديد من المحلات الدفع بفئة 100 دولار لشراء مستلزمات ذات أثمان قليلة بحجة عدم وجود ما يكفي من فئات العملة الصغيرة، في حين علقت بعض المحلات ملاحظة تُشير إلى عدم قبولها أكثر من فئة 20 دولارا كوسيلة دفع مقبولة.