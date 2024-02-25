أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غداً

أما غدا الثلاثاء، أفاد مركز "طقس العرب"، أن مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى اقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً من الممكلة تزامناً مع امتداد منخفض البحر الأحمر، لذا من المتوقع أن تنشأ نهار يوم الثلاثاء حالة من عدم الإستقرار الجوي، مع وجود فرص لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، قد تُصحب بالرعد أحياناً.



وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.



أما ليل الثلاثاء فيكون الطقس بارداً بوجهٍ عام مع ظهور السحب المنخفضة، وتتراجع فرص الأمطار من معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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