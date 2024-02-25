Monday, 26 February 2024 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: خطة لإخلاء مناطق الحرب بغزة واستمرار العمليات

2/25/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي عرض على مجلس الحرب، خطة لإخلاء السكان من مناطق الحرب في غزة، واستمرار العمليات العسكرية."


MENAFN25022024000072011014ID1107897882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث