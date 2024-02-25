إعلام عبري: خطة لإخلاء مناطق الحرب بغزة واستمرار العمليات

إعلام عبري: خطة لإخلاء مناطق الحرب بغزة واستمرار العمليات
التاريخ
2/25/2024 11:26:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي عرض على مجلس الحرب، خطة لإخلاء السكان من مناطق الحرب في غزة، واستمرار العمليات العسكرية."
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