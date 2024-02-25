تحذير.. انقطاع النفس أثناء النوم قد يسبب مشكلات خطيرة



وانقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، وفقاً لمؤسسة ((مايو كلينك)) الأميركية.



وأوضحت ((مايو كلينك)) على موقعها على الإنترنت أن أحد أنواع انقطاع التنفس أثناء النوم هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، ويحدث عندما ((تسترخي عضلات الحلق، وتمنع تدفق الهواء إلى الرئتين)).

وهناك نوع آخر يُعرف باسم انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم (CSA)، ويحدث عندما يفشل الدماغ في إرسال الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في التنفس.



وقالت إستير رودريجيز فيليغاس، الأستاذة في إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة شركة التكنولوجيا الطبية ((Acurable)) ومقرها لندن، لشبكة ((فوكس نيوز)) الأميركية: ((إن الانخفاض المفاجئ والمتكرر في الأكسجين في الدم الناجم عن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يضع ضغطاً على نظام القلب والأوعية الدموية، ويسبب زيادة في ضغط الدم)).





وأضافت: ((إذا استمرت الأعراض فترة طويلة من الزمن دون علاج، فهذا يزيد من فرص حدوث مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، على سبيل المثال لا الحصر)).



ولفتت فيليغاس إلى أن الأدلة المتنامية تشير إلى أن انخفاض الأكسجين يرتبط بانخفاض متوسط العمر المتوقع.



ويمكن أن يكون مرض السكري نتيجة أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم، وفقاً لفيليغاس.



وقالت الخبيرة البريطانية: ((أظهرت الأدلة الحديثة أن انقطاع التنفس أثناء النوم غير المعالج يؤدي إلى سيطرة أسوأ كثيراً على نسبة السكر في الدم، وبعبارة أخرى، تطور أسوأ لمرض السكري لدى المرضى المصابين بهذه المشكلة)).



وبما أن انقطاع التنفس أثناء النوم ((يعطل الراحة بشدة أثناء الليل))، فقد حذرت فيليغاس من أن الحالة يمكن أن تضعف مستويات الطاقة والتركيز خلال النهار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حوادث السيارات، وفقاً للخبيرة.



وأضافت: ((تختلف الإحصاءات، ولكن يُعتقد أنه في أوروبا، على سبيل المثال، يعد انقطاع التنفس أثناء النوم غير المعالج هو السبب الرئيسي الثاني لحوادث السيارات)).



ويمكن أن يؤثر هذا النقص في الطاقة أيضاً على الأداء المدرسي أو العملي.

وقالت فيليغاس: ((إن الأطفال الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم غالباً ما يكون أداؤهم ضعيفًا في المدرسة، وفي بعض الأحيان يجري تشخيصهم بشكل خطأ على أنهم مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه)).



وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات الصحة العقلية، مثل انخفاض الحالة المزاجية والتهيج والقلق والاكتئاب.



ويعد الرجال الأكبر سناً أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، وكذلك أولئك الذين يتناولون الكحول أو يدخنون أو يستخدمون المهدئات باستمرار.



وتشمل أعراض هذه الحالة الشخير بصوت عالٍ، والاستيقاظ بشكل متكرر في الليل، والتعرق الليلي، والصداع، وجفاف الفم، أو التهاب الحلق، أو الشعور بالتعب أو الانفعال أو المزاج السيئ أثناء النهار.



