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اليوم التالي من وجهة نظر أردنية

2/25/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما هو اليوم التالي بالنسبة للأردنيين؟
هذا سؤال تم طرحه أمامي من قبل زميل عربي يعمل في عاصمة أوروبية.
السؤال فيه افتراض يشبه اللغم تحت الأرض، مما يجعل الخوض في السؤال حالة تفجير مؤكدة للسؤال نفسه.
الافتراض قائم على فكرة الكتلة الواحدة الصماء في تصور "الأردنيين"! غافلا عن التنوع والتعدد في الآراء والمذاهب السياسية والمرجعيات الفكرية والتفاوت الطبقي الاقتصادي "الفاحش غالبا"!
هذا اللغم المخفي تحت أرضية السؤال، يمكن استخراجه بهدوء وتفجيره في الهواء أسئلة جديدة لا بد من طرحها، لنفهم اليوم التالي من وجهة نظر أردنية، إن جاز لنا تجويد السؤال بصورة أكثر دقة.
الأردن الرسمي ليس منفصلا عن كل تلك الحالة الفسيفسائية للمجتمع، ويحاول تجميع رؤية موحدة على صيغة خطاب رسمي لليوم التالي، واليوم التالي هنا ليس المقصود به ما بعد الحرب على غزة وتوقف العنف في الضفة الغربية، بل اليوم التالي للدولة الأردنية التي ستدخل استحقاقا حيويا في عملية الإصلاح السياسي يتجلى في انتخابات لم يبق إلا تحديد موعدها، أو تأجيل تلك الانتخابات " وهو صوت ضعيف مرتهن بتطور الأحداث الإقليمية وتصاعدها خاصة غرب النهر".
تحديد موعد الانتخابات بحد ذاته فيه لعبة سياسية يشارك فيها أطراف سياسية مداها الأقصى في التأثير يشمل عمليات إزاحة "أو تثبيت" في معارك مراكز قوى لا تعني الناس كثيرا، ولا تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية ولا في معيشتهم.
لكن الخطر يكمن في أن الوعي الجمعي عموما ليس معنيا بالتغيير الذي سيحدث في الانتخابات نفسها وما بعد الانتخابات، والوعي الجمعي لا يبدو مهتما بالحياة الحزبية التي تم إفراد 40 مقعدا بحد أدنى لها في البرلمان القادم، هذا التغيير الجوهري في مفهوم التمثيل الحزبي وحضور الأحزاب لم يرتق حتى اللحظة لتصبح تلك الأحزاب جماعات ضغط ومصالح كما تفترض العملية الديمقراطية في التمثيل الحزبي، وهو ما انعكس على حالة تشكل الأحزاب نفسها التي ما تزال بمجملها تدور في فلك "الشخص المؤسس" وتحاول ترسيخ فكرة "القائد الضرورة" وهو مفهوم لا يمكن له أن ينجح اليوم، مما يجعل المشهد الحزبي "قيد التأسيس" حراثة في البحر، مع استثناء تجربتين أو ثلاث تحاول بجدية الخروج من متاهات الحالة التقليدية، وتبحث عن أرض تحرثها بعيدا عن الأسطح الصوانية شديدة القساوة.
اليوم التالي للأردنيين يكمن في استمرارية الدولة بإصلاحاتها الضرورية، وهذا لا يعني إغفال التطورات الإقليمية المحيطة بالأردن، لكن الذكاء السياسي يكمن في توظيف كل أدوات المعرفة والخبرة في تجاوز التحديات المحيطة بالحد الأقصى من الاستطاعة والاستدارات الإقليمية لتخرج الدولة "والدولة هنا بمعناها الشامل لا بإطار السلطة" من مأزق التعطل تحت وطأة أحكام الضرورة.
لا ضرورة أكثر من بناء الدولة السليمة والمعافاة، وهذا ليس أمرا هينا ولا هو ملموس حتى اللحظة بما يكفي للاطمئنان.

MENAFN25022024000072011014ID1107897880

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