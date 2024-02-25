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خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-5)

2/25/2024 11:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- بداية، لا بد من الإشارة إلى ضرورة وقف الهدر والتوسع الكبير الذي اجتاح بند المكافآت، مؤخرا، والذي لم يعد حافزا مرتبطا بالأداء. والسؤال هنا، هل من دوافع وجيهة للتوسع في بند المكافآت؟ والتفاصيل متوفرة في موازنات السنوات الأخيرة وحساباتها الختامية.
إعادة التوازن للهيكل التنظيمي والوظيفي والموازنات، بحيث يكون 70 % منها للمهام الأساسية التي وجدت المؤسسة من أجل تحقيقها، و30 % للمهام المساندة التي تمكن المؤسسة من تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها. والسؤال هنا، هل من مبررات موضوعية للتوسع في هيكل الجهاز الحكومي؟ ولماذا التوسع في عدد القيادات العليا في الوزارات؟ وهل كل الوزارات تحتاج لأكثر من أمين عام واحد؟ وهل انعكس وجود أكثر من أمين عام في الوزارة الواحدة إيجابا على أداء الوزارة وفيه لمصلحة للعمل؟ وهل كل الهيئات تحتاج لمجالس؟
الابتعاد عن إنفاق الموازنات على الشكليات والبنود عديمة الجدوى التي لا تنفع الناس.
عدم تولي مجالس المحافظات أي أدوار أو مهام تنفيذية نهائيا، وذلك تفاديا للتداخل في المهام، فهذا دور الدوائر الحكومية والبلديات.
تخفيض عدد النواب إلى 80 نائبا، وعدد الأعيان إلى 40 عينا كحد أقصى، وعدد أعضاء مجالس المحافظات إلى 60 عضوا.
توجيه الدعم الخارجي بالكامل للخزينة العامة لدعم الموازنة العامة دون شروط أو اشتراطات غير مجدية، ووقف توجيهه لمشاريع معينة أو أن يكون مشروطا (بخلاف مؤشرات أداء وطنية وهادفة وموضوعية)، والتوقف عن توجيهه لمنظمات المجتمع المدني.
التمويل الذاتي الكامل للأحزاب والمنتديات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ووقف تلقيها لأي دعم مالي من أي جهة كانت، بما فيها الحكومة والمؤسسات الدولية الداعمة مهما اختلفت المسميات والغايات.
ضبط المعلولية وفق أدق وأنزه المعايير، وفوق كل هذا "مخافة الله" وعدم جواز عودة الحاصلين على المعلولية إلى العمل، بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة والأمناء والمفوضيات.
تعديل قانون ضريبة الدخل، بحيث لا تدخل التبرعات في الإعفاءات، فهي تبرع الشخص من أموال الخزينة (الضرائب) وليس من ماله الخاص، هذا بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من حالات تحايل ومبالغة فيها واستخدامها لأغراض انتخابية تؤثر على نزاهة الانتخابات.
التحول الإلكتروني والرقمي ضرورة حتمية لا بد منها، ليس فقط في مجال الخدمات، بل أيضا في الأنظمة والإجراءات الداخلية وقواعد البيانات وتوحيدها.
لا بد من تبني سياسات مالية إصلاحية مستدامة تعود بفائدة حقيقية على المالية العامة والخزينة بشكل دائم، وعدم اللجوء لمعالجات آنية مرحلية سنوية متكررة ومنعزلة عن بعضها بعضا لا جامع يجمع فيما بينها ولا توجه محددا يحكمها، حيث اعتادت الحكومات أن تبدأ من رقم العجز المتوقع للسنة المالية، وتحديد قيمة الزيادة فيه عن المخطط له، وتبحث عن تغطية لقيمة هذه الزيادة بأي طريقة وثمن، ولكن بالنتيجة لا يتحقق المطلوب، بل قد يقود قرارها بهذا الخصوص إلى حدوث عجز أكبر. ومع ذلك، فالأمر يتكرر سنويا. بهذا، تُدخل الحكومة نفسها وتُدخل المواطنين معها كل سنة في دوامة البحث عن حلول مرحلية لا يمكن وصفها، إلا أنها ترقيعية. وبالتالي يبقى الخلل دون معالجة، وربما يؤدي تبني مثل هذه الحلول السهلة إلى مضاعفة التشوه والخلل. لا بد من البحث في كيف نشأ العجز ومصدره وكيفية معالجة منابعه، بمعنى معالجة الأسباب لا النتائج. وهذا الأمر يسري على العجز في مختلف القطاعات أو المؤسسات. مثلا، العجز في قطاع المياه أو الكهرباء أو المشتقات النفطية والذي ينعكس على شكل دعومات في الموازنة. أبسط وأسهل طريقة تسلكها الحكومات لتغطية العجز، وبالتالي التخلص من بند الدعم هو الأخذ بقيمة الدعم كأمر مسلم به والتفكير برفع الأسعار لتغطيته. وكأنه لا هدر على الإطلاق في النفقات أو خلل في بنود الاتفاق والتعاقد مع الشركات العاملة في القطاع. وبالتالي تأتي التوصية برفع الأسعار بحجة أنها مدعومة. والحقيقة أن تكلفتها المباشرة غير مدعومة، أما المدعومة فهي نفقات غير مبررة للشركات أو نتيجة أخطاء في بنود التعاقد مع هذه الشركات، مثل الربح المضمون. وهذا يعني التركيز على الإيرادات، وكأنه لا خلل أو هدر في النفقات أو على الأقل لا مجال لضبطها. خطورة ذلك، قد يؤدي هذا إلى التمادي في الإسراف في النفقات من قبل الشركات ما دامت تغطى بالنهاية بدعم حكومي. وبالتالي ينعدم الدافع والحافز لتحسين الأداء وضبط النفقات. وبالنتيجة ندخل في سلسلة لا تنتهي من الدعومات التي تغطيها الحكومة من خلال رفع الأسعار.
أداء الدولة هو محصلة أداء سلطاتها، وتسهم كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الرقابية في تعزيز أداء السلطة التنفيذية، وبالتالي فقوة ديوان المحاسبة ضرورة ومصلحة حكومية قصوى. ولا يجوز أن تتبع أي مؤسسة، بما فيها ديوان المحاسبة، لأي سلطة عدا السلطة التنفيذية. وعليه، فمرجعية الديوان ورئيسه مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولا يصح أن يتبع لمجلس النواب.
حتى يتسنى لديوان المحاسبة التدقيق على المهام المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والشراء واللوازم وبقية الخدمات المساندة (أي مهام خارج نطاق الدور والاختصاص الدستوري) في السلطتين التشريعية والقضائية، لا بد أن تتولى الوزارة المعنية هذه المهام، وأن يتبع الموظفون القائمون عليها للوزارة المعنية. وفي هذه الحالة، الوزارة المعنية بالشؤون البرلمانية فيما يتعلق بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب هي وزارة العدل، فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية. وفي هذا الطرح، تحصين للسلطات وتكريس لتركيزها على مهامها الدستورية دون الانشغال بأي مهام إدارية أو مالية أو تشغيلية مساندة. تتولى وزارة العدل مهام الشؤون الإدارية والمالية والشراء واللوازم للمحاكم، ويتبع موظفو المحاكم للوزارة، والغاية من كل ذلك هو حتى لا تكون السلطة القضائية عرضة لمساءلة ديوان المحاسبة.
وهذا الأمر يفترض أن يسري بالضرورة وللغاية نفسها على مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وذلك بأن تتولى الوزارة المعنية بالشؤون البرلمانية الشؤون الإدارية والمالية واللوازم في مجلس الأمة، وأن يتبع موظفو المجلس للوزارة. ومن ناحية أهم، تتفرغ السلطات للاختصاص الأصيل.
مواطن الخلل في جلها في الممارسة والتطبيق. ولهذا الأمر يتطلب تفعيل الرقابة الإدارية والرقابة على الأداء.
توجيه استثمارات أموال الضمان الاجتماعي إلى مجالات ذات أثر مضاعف على الاقتصاد من حيث توليد فرص العمل وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقف اشتراك العمالة الوافدة، مع كل التقدير لها، بالضمان الاجتماعي أسوة بالكثير من دول العالم، لأن الغالبية العظمى منها ينطبق عليها مفهوم "المهن الخطرة" والتقاعد المبكر، وهذا مكلف على الضمان؛ حيث يمتد صرف الرواتب التقاعدية للعديد من السنوات. علاوة على أنها تنفق خارج البلاد، وبالتالي لا يستفيد منها الاقتصاد. هذا بالإضافة إلى احتمالية تشجيع حدوث أو ربما حدوث بعض الممارسات التحايلية مدفوعة الثمن التي قد تتم بالاتفاق مع ضعيفي نفوس من أصحاب عمل من مختلف الجنسيات تعمل على رفع قيمة الاشتراكات خلال المدة التي تدخل في احتساب الراتب التقاعدي.
وقف العمل بجميع التأمينات والصناديق في الضمان الاجتماعي باستثناء تقاعد الشيخوخة، ففيها إقحام للضمان في أمور عديدة وإرهاق له وتشتيت لأموال الضمان على المدى الطويل.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بموجب قانونها النافذ، دخلت في عدة تأمينات وصناديق، أذكر منها تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي وغيره. يرد المؤسسة حاليا اشتراكات، ولكن في المستقبل سيترتب على المؤسسة التزامات، ناهيك عن أن كثرتها تشتت جهود المؤسسة وعلى حساب قضايا أهم وأعم. باختصار، أرى خروج المؤسسة منها جميعها وبالدرجة الأولى التأمين الصحي، فهذا ليس دورها بل دور جهات أخرى ومسؤولية أصحاب العمل. أقترح التركيز على تأمين الشيخوخة وتوظيف كامل القدرات المتاحة لضمان كفاءة إدارة اشتراكاته والتزاماته باعتباره الغاية الأساسية من وجود المؤسسة.
في القديم البعيد، ونظرا لوجود تقاعد مدني وعسكري وبلديات وغيره حينها، كان الشمول بالضمان الاجتماعي موجها لمن يسري عليهم قانون العمل باعتباره الناظم لشؤون المشتركين خلال سنوات عملهم. ولهذا تشكل حينها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال قياسا على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب قانون العمل. لكن حاليا أصحبت جميع الشرائح مشمولة بالضمان الاجتماعي، ومن ضمنها من يعمل في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية وحتى القضائية. وبالتالي، لم تعد التركيبة الثلاثية التي تشكل منها مجلس إدارة المؤسسة تمثل الواقع.. أعرف تماما وجود تمثيل بسيط للقوات المسحلة في المجلس ولجان المؤسسة ولكن هذا لا يكفي. لا بد من تمثيل مناسب للأطراف كافة من أصحاب عمل وموظفين أو عاملين.
لا أرى حاجة لمجلس إدارة المؤسسة، فبالنسبة للشق التأميني، هي تتعامل مع اشتراكات تستوفى بحكم القانون؛ حيث يكفي وجود مدير عام يسانده الكادر الوظيفي في المؤسسة ويرتبط بالوزير.
أما الشق الاستثماري الذي يتولى استثمار أموال الضمان، فهذا يحتاج إلى مراجعة وحوكمة وتمكين من خلال مجلس متخصص وخبير يتولى استثمار أموال الضمان مع الخضوع المباشر لمتابعة ورقابة المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة ونشر تقارير شاملة بشكل دوري عن الأداء. فهذه أموال مشتركين والحذر في التعامل معها أراه لا يختلف عن الحذر في التعامل مع المال الوقف.
أما أصحاب العمل، فمنهم الأردني ومنهم من مختلف الجنسيات، فهناك إمكانية قد لا تكون موجودة أو نادرة الحدوث تتمثل بتغيير في المسميات الوظيفية لأصحاب العمل وأفراد أسرهم الذين يسجلون كموظفين في شركاتهم هدفها رفع قيمة رواتبهم خلال الفترة الأخيرة التي تعتمد لحساب الراتب التقاعدي، وهي في بعض الحالات القديمة سنتان وما بعدها 3 سنوات أو 5 سنوات. الخوف أكثر إذا كانت هذه الرواتب خيالية ووهمية غير حقيقية، ولكن تدفع عنها اشتراكات عالية هدفها رفع قيمة الراتب التقاعدي الذي يدفع لصاحب العمل مستقبلا من أموال الضمان الاجتماعي "أموال المشتركين".
لذا، أقترح بشدة أن يحسب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب خلال مدة الاشتراك بالكامل حتى لو كانت 30 عاما وليس فقط آخر 3 أو 5 سنوات، للحيلولة دون القفزات الخيالية في الراتب آخر سنوات الخدمة.
هل تقوم الحكومة بتسديد الأقساط المستحقة لصندوق أموال الضمان الاجتماعي من مصادر تمويل أخرى أم بأخذ قروض جديدة من الصندوق نفسه؟ هل لدى الحكومة مصادر تمويل لتسديد مليارات صندوق الضمان؟ كيف للمؤسسة أن تتدبر الأمر عندما تزداد الالتزامات التقاعدية بشكل يفوق الاشتراكات؟ كيف لها أن تدفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين من مختلف القطاعات؟ أليس من الأفضل إخراج منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مظلة الضمان الاجتماعي وأن يكون لهم صندوق تقاعد مستقل كضرورة أمنية؟

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