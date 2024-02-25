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الهدنة وما بعدها..

2/25/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسابيع وشهور من التفاوض بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء العرب والأميركان لم تنجح حتى الأن في الاتفاق على هدنة مؤقتة ثانية وتبادل أسرى، والجميع اليوم بانتظار المفاوضات في باريس لعلها تحمل أخبارا سعيدة.
أميركا تريد الوصول إلى هدنة لأكثر من سبب أولها أن يأتي شهر رمضان المبارك والحرب متوقفة مما يعني ألا تشهد الضفة الغربية تصعيدا وأعمال مقاومة.
لكن الأهم بالنسبة لأميركا أنها تريد هدنة يمكن البناء عليها للدخول إلى تفاهمات سياسية ووضع الأسس لمسار سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل نهايته دولة فلسطينية بغض النظر عن جوهر الدولة لكن ما هو مؤكد أنها دولة منزوعة السلاح وخالية من أي حضور سياسي أو عسكري لحماس.
لكن المشروع الأميركي يصطدم بعقبات أولها أن نتنياهو وحكومته ترفض فكرة الدولة الفلسطينية، وليس معنيا بوقف العدوان العسكري بل أقصى ما يريده هدنة مؤقتة يعود بعدها لاستكمال العدوان العسكري، ومؤكدا أن واشنطن لن تذهب إلى أي ضغط حقيقي على إسرائيل لأنها تؤيد أن تكون نهاية الحرب اختفاء دور حماس.
أما حكومة نتنياهو فإن أولوياتها استكمال الحرب، أما ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس فأنها ليست معنية به كثيرا وإن كانت لا تستطيع تجاهل أصوات أهالي الأسرى وأيضا الصوت الأميركي الذي يؤيد الهدنة المؤقتة ولأكثر من سبب، ولهذا يناور نتنياهو بين كل هذه المعطيات وأدواته شروط الهدنة.
أما حماس فمن الواضح من شروطها للهدنة أنها تريد استثمار ورقة الأسرى لإيقاف الحرب تماما، وأنها تعتقد أن وضع شرط وقف الحرب سيزيد الضغط على نتنياهو، لكن موازين حماس حتى الآن تضع بقاء الحركة وحضورها في مرحلة ما بعد الحرب على رأس أولوياتها، وتطرح أفكارا مثل تشكيل حكومة تكنوقراط وبعدها انتخابات لأنها تعتقد أن الانتخابات ستعيدها مرة أخرى إلى حكم غزة وربما حتى الضفة.
معادلات كل ما يجري سياسيا لاتضع حالة الدمار والجوع وزيادة أعداد الشهداء والجرحى يوميا على سلم الأولويات، فالجميع يفكرون بحسابات سياسية فقط، والجميع يبحثون عن مكاسب في مرحلة مابعد دمار غزة على الصعيد البشري والخدماتي وكل شيء.
وإذا ما نجحت مفاوضات الهدنة المؤقتة، ولم تنجح واشنطن في استثمار الفاصل الإنساني لبناء مسار حل سياسي للقضية الفلسطينية، فإن الموعد القادم سيكون رفح إنسانيا وسياسيا والعودة إلى ملف التهجير الذي سيجعل كل مكسب لايساوي شيئا أمام أول دفعة لاجئين يخرجون من غزة بغض النظر عن مكان الهجرة.

MENAFN25022024000072011014ID1107897878

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