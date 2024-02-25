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الأزمة والعبرة !

2/25/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هذه أكبر وأخطر أزمة تمر بها المنطقة منذ فترة طويلة ، تلك التي وقعت يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي ، وما تبعها من حرب إبادة على قطاع غزة ، واعتداءات إسرائيلية على الضفة الغربية ، وارتدادات عسكرية شمال فلسطين والبحر الأحمر وسوريا والعراق ، ومآسي إنسانية تفوق الوصف ، وهي اليوم بين احتمالين : إما أن تنجح الجهود العربية والدولية في وضع بداية نهاية للجانب المأساوي منها، وإما أن يفشل الجميع في محاصرتها عند نقطة معينة كي لا تتطور إلى حرب مفتوحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
جاءت تلك الأزمة متزامنة مع بداية مشروع وطني طموح نعمل عليه في مجالاته السياسية والاقتصادية والإدارية، بعد أن تم إقرار تعديلات دستورية، وقانون للانتخاب، وقانون للأحزاب، ورؤية اقتصادية وإدارية، وفق حيوية تتناسب مع الأهداف البعيدة لمئوية ثانية من عمر الدولة التي تتأثر بصورة مباشرة بالقضية الفلسطينية، وتتأثر كذلك بجميع التطورات والأحداث المحيطة بها، متحملة من نتائجها ما لا يحتاج إلى سرد أو عرض!
كانت الأحزاب الوطنية منهمكة في عملية التكوين والتنظيم، تسابق الزمن نحو موعد ليس ببعيد عن الانتخابات النيابية المقبلة، فجاءت هذه الأزمة لتضعها أمام وضع يتطلب أعلى درجات الوعي لفهم الحيثيات والمعادلات، والأهم من ذلك فهم موقف بلدها الأردن الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني قبل وأثناء اندلاع الصراع، الذي حذر من وقوعه ومن تداعياته طالما تواصل إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني، وتنكر حقوقه وتعتدي عليه، وطالما تقف الشرعية الدولية مكتوفة الأيدي لفرض إرادتها في تطبيق حل الدولتين على أرض الواقع، إلى جانب الجهود الهائلة التي يبذلها في سبيل وقف جريمة الإبادة التي تمارسها إسرائيل، وتأمين جميع متطلبات الحياة التي منعها الاحتلال الإسرائيل عن أهل غزة المنكوبين.
نتيجة لهذا الفهم الذي تحقق بالفعل ، واصلت الأحزاب جهودها لاستقطاب المزيد من الأعضاء، وبعضها افتتح مقرات جديدة، وأجرى لقاءات وحوارات شملت أرجاء المملكة، وعقد جلسات نقاشية من أجل تشكيل موقف شعبي وطني موحد، ومتحد مع الموقف الرسمي، وقد أدرك الجميع أن صلابة موقف الدولة من هذه الأزمة ومن غيرها يعتمد أساسا على الإجماع الوطني الذي يضمن سلامة الدولة وأمنها واستقرارها، وثباتها في مواجهة التحديات، وقوتها ومكانتها في التوازنات العربية والإقليمية والدولية، من أجل حشد موقف دولي فاعل من شأنه إنصاف الشعب الفلسطيني، وصيانه الأمن والسلام في المنطقة والعالم .
من الأزمات نتعلم الدروس والعبر، ولعل العبرة الأهم تكمن في الوعي السياسي، وتلك من أولى أولويات العمل الحزبي، ولكن في هذه الأزمة الراهنة وجدت الأحزاب الأردنية نفسها أمام حالة غير مسبوقة، ذلك أن التعبير السياسي استند في مراحل سابقة من عمر الدولة إلى أيدولوجيات وصفت بأنها قومية وأممية ودينية، بدا فيها الصوت الوطني خافتا ليس ضمن معيار القوة والضعف في الموقف نفسه، ولكن بالشعارات وعلو الصوت ، فكانت الحصيلة فارغة المضمون، فلا هي نصرت قضية، ولا خدمت موقفا يؤثر في الأحداث ويدافع عن قضايا الأمة ومصالح شعوبها!
لا ندعي أننا بلغنا مرتبة عالية في هذه التوجه، ولكن الأحزاب الأردنية ماضية في مسيرتها نحو تهيئة بيئة سياسية حاضنة لجميع الآراء والاتجاهات الفكرية لكي تبني على أرضيتها الموقف الوطني لبلد هو في الأصل قومي عربي حتى نخاع ، إسلامي في أبهى قيم الإسلام ومعانيه ورسالته الخالدة، إنساني في أعظم ما ينبغي للإنسانية أن تكون عليه من عدالة وتفاعل إيجابي بين الحضارات والديانات والثقافات .
يتفاعل الأردنيون بكل جوانحهم وقدراتهم مع أشقائهم في فلسطين، كما حال الدولة كلها، لكن من واجب الأحزاب الأردنية أن تكثف جهودها لتجذير هذه الحيوية وتنظيمها ، وذلك استعدادا للتعامل مع كل الاحتمالات مهما كان نوعها ، والثابت أننا سنتأثر بها مثلما سنؤثر فيها وبالقدر الذي تفرضه قوة الموقف، ووحدة الهدف والمصير!

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