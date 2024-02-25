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الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

2/25/2024 11:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بذل ويبذل الأردن، ابتداء من رأس الهرم للدولة جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ بدء العدوان على غزة جهودا كبيرة لوقف العدوان والحرب على غزة، محذرا من استمرار الحرب والآثار الناجمة عن اتساع رقعة الصراع إلى الإقليم، وجدد مواقفه المعروفة والمساندة للأهل في فلسطين، وقد جاب جلالته العواصم الغربية لإسماع الصوت الآخر بما يجري.
وقد رسم أمس حضور جلالته وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله لاجتماع“البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصاد بين عامين”.. دلالات وإشارات في غاية الأهمية، حيث أشار جلالته بكلمته إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي نسعى فيها لأن يتحسن أداء الاقتصاد الوطني، ولتحويل التحديات الى فرص والعمل بكفاءة لجذب الاستثمارات.
إن جذب الاستثمار مقياس مهم لأي دولة، ويعكس مدى نجاعة الإجراءات الاقتصادية في مجابهة الخلل الذي يعالج العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل بندي الصادرات من السلع والخدمات والمستوردات من السلع والبضائع.
كذلك فإن تحسين النمو الاقتصادي والانتقال الى التنمية المستدامة يحدث أثرا في حياة المواطنين، والذي طالما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ويوجه الى أهميته. جلالة الملك يحرص على متابعة سير البرنامج التنفيذي الاقتصادي، وقد أكد أنه“يتابع وبشكل أسبوعي مع ولي عهده سمو الأمير الحسين السير في المشاريع الكبرى التي يسعى الأردن الى الشروع بها في القريب العاجل”.
فالجبهة الداخلية وتماسكها والاستمرار في البناء على الانجازات السابقة، وتوفير المؤشرات الاقتصادية التي يلمسها المواطنون وبما يساعد في استمرار الاردن بتقديم الدعم للاهل في غزة والضفة الغربية، ومجابهة مواقف الاحتلال.
وهنا يكمن دور كافة فئات المجتمع الوطني بضرورة العمل الدؤوب، كل في موقعه، والتفاني لخدمة الوطن، لأن التأثير على عجلة الانتاج سلبا يضر بمصالح الوطن أولا وبتقديم المساعدات للأهل في غزة بشكل لا يدركه البعض، فأي تعطيل هو تأثير على شرايين الاقتصاد وقدرتنا على المساعدة للأهل.
الأردن يهدف إلى تخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني ومعالجة تحديات التطورات الإقليمية من الحرب على الأهل في غزة، حيث تحدث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام جلالة الملك وولي عهده بأن هذه التداعيات يفترض بها أن تقود الى تراجع بنسبة 0.1 % على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عما تحقق في 2023.
وتتزامن هذه الظروف مع دخول الأردن مرحلة جديدة، وسعيه الحثيث للانتقال الكبير نحو الحداثة وبناء الثروات والتنمية وسنوات المنعة في مواجهة تحديات صعبة، لكن الدولة حافظت على استمرارية القيم والتقاليد التي تأسست عليها، كما حرصت على التجديد والانفتاح على العالم والعصر الجديدين.
بالعودة الى رؤية التحديث الاقتصادي فإن الأردن بقيادة جلالته وسمو الأمير الحسين يتابعان ما يتحقق من إنجازات وفقا لمستهدفات الرؤية بشكل دؤوب لضمان العمل من قبل الحكومة التي تحرص على الشفافية في الإعلان بشكل دوري عن المؤشرات وتنشر مؤشراتها حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها، وهي فرصة لكل مواطن أن يتابع ويشارك ما يحدث من تطورات. بالنهاية، ينبغي أن نؤمن بأن ما ينشر من مؤشرات اقتصادية إيجابية تتحقق رغم الصعوبات، هو حقيقة ويتم قياسه وفقا لأسلوب علمي، وتتبنى المؤسسات الدولية هذا النهج في القياس، والنقاش يدور على الأرقام بتحسنها أو تراجعها كسبيل للمشاركة في الواقع، أما التشكيك فلا يجدي نفعا ولا يخدم الجميع.

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