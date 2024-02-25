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حماس ما بعد الحرب

2/25/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهر رمضان على الأبواب، والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة يقترب من دخول شهره الخامس، وما تزال حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي مستمرة.
واقع الحال أن معاناة الفلسطينيين لا يمكن وصفها، وكل خطابات التضامن لا تنقذ طفلا من الموت، ولا تطعم جائعا، وما يجب أن نقوله دون مواربة أن التغني بالصمود يُخشى أن يتحول لغطاء لاستمرار الحرب، فمنذ اللحظة الأولى كنا نحذر من محاولات تضخيم قوة حماس، أو الجهاد الإسلامي، أو القصص المبالغ بها عن قوتها التسليحية، أو شبكة الأنفاق ومتانتها، وطولها، لأن هذا الكلام يستخدم لإدامة العدوان، وعلينا ألا ننسى حين بالغ الغرب بقوة الرئيس الأسبق صدام حسين، وكان كل ذلك تهيئة للانقضاض على العراق.
بعد أكثر من 140 يوما تشعر أن الحصار الخانق يطبق أكثر على حماس، وهذا أمر متوقع بعد حرب وحشية دمرت كل شيء، وحملات تطهير في الأحياء تواصلها قوات الاحتلال، ولذلك فمن المهم أن تتوحد الجهود لوقف الحرب، وحتى الموافقة على الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس.
لست مع شعار استمرار القتال حتى آخر غزيّ في القطاع، فالتجارب المريرة التي مر بها الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية أثبتت شعار ((يا وحدنا))، وشخصيا أشعر بالعجز عن الفعل، ولذلك لا أقبل، ولا أستسيغ حرب المزاودات التي تطالب أهل غزة بالصمود، ورفض أي مقترحات للهدنة، والدعوة إلى التصلب، وفرض الشروط في إتمام صفقة تبادل الأسرى، والرهائن، مهما كانت النتائج، وبكل وضوح هذا منطق عبثي، وكارثي، وعلى حماس أن تفكر - أولا وأخيرا - بمعاناة الناس، وأن تكون بوصلتها وضع حد لنزيف الدماء بين أهل غزة، وتقليل الأضرار التي سيتعرضون لها مستقبلا.
الآن يرتفع صوت البحث عن تسويات، وحلول، وبالتوازي مرحلة عض الأصابع بدأت في المفاوضات غير المباشرة، نتنياهو يعتمد على قوة البطش والتدمير لفرض شروطه في صفقة التبادل، وحماس تراهن على الأزمة الداخلية في إسرائيل، وعلى ضغوط أهالي الأسرى الإسرائيليين على حكومة الاحتلال للقبول بصفقة التبادل، وفي الوقت نفسه تزداد المخاوف من أن الرهائن الإسرائيليين معرضون للخطر بسبب الحرب العمياء، وكل محاولات تحريرهم بالقوة فشلت حتى الآن.
ربما لا تملك حماس ترف الوقت، ولا تملك الأريحية التي أدارت بها صفقة التبادل التي نفذتها سابقا عند الإفراج عن الجندي شاليط، وتتسرب المعلومات عن تعنت إسرائيلي غير مسبوق، ولاءات يحاول أن يفرضها نتنياهو، ومعسكر اليمين من خلفه، أهمها لا وقف دائم لإطلاق النار، ولا انسحاب كامل من غزة، ولا عودة للنازحين إلى شمال غزة، وآخرها التشدد في عدد، وأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين.
إلى أين ستنتهي معركة عض الأصابع؛ الأرجح إن نجحت فإن شهر رمضان سيكون دون حرب على غزة، وإن فشلت فإن تصعيد الحرب السيناريو الحاضر، والذهاب إلى معركة رفح مؤكدة؟
في الاثناء يزداد صعود الأحاديث عما بعد الحرب في غزة، وكثر الحديث عن قبول حماس بحكومة تكنوقراط تشكلها السلطة الفلسطينية، وجرى تداول اسم رئيس الحكومة على نطاق واسع، وعن مهامها، وفي مقدمتها إعمار غزة.
مثلما يُقال إن سلطة نتنياهو ستنتهي حين وقف الحرب على غزة، وسيسقط معه العديد من قادة الاحتلال إذا ما كان هناك مسار سياسي، فإن القراءة الواقعية البعيدة عن العواطف أن حركة حماس ضعفت، وبقاء سلطتها في غزة صعب جدا، وأن أسئلة ما بعد الحرب ستوجه لها حين يتوقف قصف الطائرات؟
ربما فرضت حماس منذ السابع من أكتوبر حضورها الطاغي، وأصبحت عنوانا في كل مكان، وقد يكون هذا توطئة لتأهيلها سياسيا، وانخراطها في مرحلة الحل السياسي تحت عباءة منظمة التحرير، لكن استمرارها في المسار العسكري والسياسي هو ما تُطرح الأسئلة عنه، وهو ما يصعب قبوله في ظل التوافقات الإقليمية، والدولية.
هذا وقت التعاضد، وكل الأصوات لمواجهة العدوان، ووقف حرب الإبادة، ولكن ما بعد الحرب سياق آخر، والنقد، والمراجعة، والمساءلة مطلوبة، ولا أحد فوق ذلك، وأولهم حماس.

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