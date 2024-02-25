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دموع تماسيح

2/25/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

142 يوما بالتمام والكمال، والحبل على الجرار، وما تزال إسرائيل تحت نظر دول العالم وموافقة اغلبيتها الضمنية تقتل وتبيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتمارس ضده تهجيرا قسريا وإبادة جماعية، وانتهاكات لا يمكن وصفها لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والأمم المتحدة وأذرعها المختلفة تتفرج وتناظر ولا تملك إلا اصدار بيانات خجولة، وكلمات ركيكة، وإن رفع أي من أولئك منسوب النقد للكيان الفاشي يخاف من زبانية إسرائيل في العالم وردود فعلهم، وهو ما حصل لبعض أولئك الذين لم يستطيعوا الصمت على جرائم إسرائيل بحق شعب غزة الأعزل، فعبر عن رفضه وادانته، فوجد عاصفة نقد لا متناهية وردود فعل دولية تدين وتستنكر.
يسمع الشعب الفلسطيني من دول العالم كلمات لا فائدة منها ووعودا أكل عليها الدهر وشرب، فأولئك الذين يتحدثون عن حل عادل للقضية الفلسطينية، كأنهم فطنوا بعد 76 عاما أن هناك قضية شعب ما تزال معلقة لا حل لها، وأن القرارات الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة ما تزال في ثلاجة الموتى لا تعترف بها إسرائيل ولا تريد تنفيذها، وان إسرائيل التي دخلت في أطول حرب منذ سرقتها لأرض فلسطين لا تعرف معنى السلام، ودواعشها وزعيمهم بنيامين نتنياهو لا يعرف معنى السلام، وإنما يؤمن بالقتل عقيدة ووسيلة وطريقة حوار، والإبادة شكل من أشكال التأثير، والتخلص من شعب يريد حقه الطبيعي في دولته وارضه.
ما يجري من تجويع وتهجير وهدم للبيوت واستهداف المدنيين، والصحفيين، والآمنين، ودور الايواء، والمستشفيات، وسيارات الإسعاف، والمساجد، والكنائس، وصمة عار في جبين الإنسانية التي لا يحق لمن ينادي بها بعد اليوم الحديث عن حق الانسان والمدنيين في زمن الحرب، فغزة عرت المواقف، وأظهرت قُبح العالم المتحضر، وانفصامهم، وكشفت فظاعة أولئك اللذين يذرفون دموع تماسيح كاذبة، ويصمتون، لا بل يتواطؤون مع إسرائيل لإنجاز مهمتها في قتل الفلسطينيين في غزة وابادتهم.
المنظمات الدولية سواء تلك المعنية بالإغاثة الانسانية، او بالتعليم او بحقوق الانسان، او بوقف الإبادة والتهجير القسري، او بالنوع الاجتماعي او بالعمال او بحماية الصحفيين أو بالمرأة والأطفال والمناخ والبيئة وغيرها عشرات المنظمات الدولية تتفرج ولا تملك الا البيانات والتباكي على مناظر أطفال تقتل ونساء تقطع أشلاء بفعل آلة القتل الإسرائيلية التي تمول من قبل الغرب نفسه الذي يتحدث عن سلام، ويشاهد مناظر القتل والتجويع يوميا عبر شاشات القنوات الفضائية المختلفة.
الحقيقة الثابتة أن لا سبيل لوقف المقاومة، فهي حق مشروع لكل شعوب العالم التي تتعرض للاحتلال، والمقاومة وإن شيطنها البعض وتآمر عليها البعض الآخر، وخذلها البعض، فإنها فكرة وهدف ووسيلة ستبقى في عقل الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل، اذ لا يمكن لأي شعب الصمت عن احتلال ارضه، وتهجير مواطنيه، وترميل نساؤه واعتقال شبابه واطفاله وبناته الصمت والخنوع، فما بالك بشعب اختار الصبر اكثر من 142 يوما على قصف همجي واعتقال لا انساني وممارسات لا بشرية، ومع ذلك يصبر ويؤمن بحقه في ارضه واستقلاله.
كما ان اي سلام ناقص كما حصل في اتفاقية اوسلو المنتهية والتي مزقتها إسرائيل وألقتها في حاوية النفايات لا يمكن ان يقبل بها شعب دفع ثمن استقلاله دماء كالأنهر، وضاقت السجون بمعتقليه، فهذا الذي يقاوم اليوم هو من مواليد بعد ما اتفاقيات سلام مزعومة ومنقوصة شاهد انها بلا قيمة، فالمستوطنات تتمدد والمستعمرون يتسلحون والأراضي تقضم، والاشجار تقطع والبيوت تهدم والحواجز يزيد عددها، ودور العبادة تنتهك، والاسرى يرتفع عددهم والمحتل يزيد نازيته وداعشيته ورفضه للآخر، وليس ادل على ذلك الا تصريحاتهم الأخيرة حول حرق الشعب الفلسطيني وقتل اطفاله الا دليل للجميع بأن هذا المحتل وقيادته لا تؤيد سلاما او صلحا او استقرارا.

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