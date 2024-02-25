Monday, 26 February 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خذلان غزة

2/25/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ما نشهده من سياسة تجويع وقتل وقصف وتدمير البنى التحتية لقطاع غزة، يدمي القلب ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً بكل صفاقة ولا يهتز له رمش، كي يهب لإنقاذ أطفال ونساء وشيوخ غزة، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الأغذية العالمية إيقاف برنامج المساعدات الغذائية لقطاع غزة، معرضين ما يقارب أكثر من 800 ألف إنسان في شمال القطاع إلى مجاعة محققة لا سمح الله. ومع تصاعد الأصوات الداعية إلى ضرورة إدخال الطعام والدواء إلى القطاع، ما تزال الأوضاع على ما هي عليه ولا أحد يتجرأ ويمد يد المساعدة لأهالي غزة.
العالم لم يعد بيده أن ينقذ أهل غزة، قراره مرهون إلى الدول الكبرى التي بيدها حق النقض الفيتو، ترفعه وقت ما تشاء ومؤخراً إفشال المشروع الجزائري المطالب بوقف إطلاق النار الإنساني والفوري في مجلس الأمن الدولي، ضاربة بعرض الحائط كل الدعوات التي تشير إلى اقتراب القطاع نحو مجاعة كبيرة وتفشي الأمراض الجلدية والتنفسية والوبائية كالإلتهاب الكبد الوبائي بين الأطفال، و تردي الأوضاع الصحية ومواجهة النساء الحوامل، خطرا حقيقيا على صحتهن وصحة أجنتهن، وصحة الرضع وحديثي الولادة، 95 ٪ من الأطفال لا يتوفر لديهم حليب ومواد غذائية، و50 ألف حامل بدون دواء أو رعاية صحية وهذا خرق للقوانين الدولية، فحرب دولة الاحتلال الصهيوني على المساعدات لا تنتهي فقد قامت بقصف مخازن الغذاء والحبوب والقوافل الإغاثية ومستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، وهذا يجعل حياة الأطفال معرضة لخطر الموت جوعاً، حيث قرعت منظمات إنسانية دولية كمنظمة انقذوا الأطفال الدولية ومنظمة اوكسفام واليونيسيف والعديد من المنظمات ناقوس الخطر من كارثة مروعة قد تلحق بالمدنيين في قطاع غزة.
إن مسؤولية إدخال المساعدات وتأمين الحاجات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء لكافة الغزيين، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخلى الأمم المتحدة عن مسؤولياتها بحجج البيئة الغير آمنة لإدخال المساعدات، خذلان غزة يتكرر في كل لحظة تمر والأزمة لم تحل بعد، ومع اشتداد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ودير البلح، وتهديد حكومة نتنياهو المجرمة بعملية برية في رفح، تتصاعد المخاوف من مجازر قد ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعلى المجتمع الدولي أن يضع حداً للعدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع، بدل أن يحول أزمة القطاع إلى بنود على ورق تتلفه الولايات المتحدة بفيتو، وكأنه شيك على بياض للموافقة على التجويع كوسيلة حرب على الفلسطينيين، أضف إلى عرقلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عبور المساعدات من جهة والمستوطنون يمنعون دخول المساعدات من جهة أخرى، وهذا ينذر بتوسع الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة وزيادة حدة الكارثة الإنسانية في غزة، وما تزال الحلول المطروحة لإنهاء أزمة القطاع غير واقعية، ما لم يتم ردع حكومة نتنياهو العنصرية عن عدم الاكتراث للنداءات الدولية للكف عن العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار...
أما أهل غزة فما لهم إلا الله.

MENAFN25022024000072011014ID1107897872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث