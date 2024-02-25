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مع محدودية الفرص.. هل يصبح خريجو مهني جرش مجرد أرقام؟

2/25/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات يواجه العديد من خريجي مركز التدريب المهني في محافظة جرش، صعوبة في إيجاد فرصة عمل، أو البدء بمشروع خاص، وتوظيف ما تدربوا عليه من مهن وحرف مختلفة خلال شهور طويلة، نتيجة محدودية المشاريع وغياب القدرة المالية.
هذا الواقع بدأ بوضع خريجين ضمن صفوف المتعطلين، وسط مخاوف من تحولهم إلى مجرد أرقام، تذكر عند الحديث عن أهمية التدريب والتأهيل المهني، من دون أن يكون هناك توظيف لهذه المهارات.
شهور من البحث، أمضاها عبدالله الزعبي في محاولة لإيجاد أي فرصة عمل بعد تخرجه من مركز التدريب المهني، غير أنه وفي كل محاولة بحث يصل إلى طريق مسدود، قائلا "غالبية المنشآت الصناعية والحرفية مكتفية بمن لديها من عمالة، بينما فتح مشروع خاص يحتاج إلى مخصصات مالية لا أمتلكها".
وتابع: "لجأت إلى مركز التدريب المهني في جرش كونه النافذة الوحيدة أمام الشباب المتعطلين، ولكني فوجئت بأن محافظة جرش شبه خالية من المشاريع والمدن الصناعية أو أي مشاريع كبرى، إلى جانب صعوبة الحصول على قروض ميسرة للبدء بمشرع خاص، كون الجهات الإقراضية تشترط كفالات واقتطاعات رواتب ورهنا عقاريا وضمانات صعبة لا يمكن تحقيقها".
وأضاف الزعبي أنه بحث طويلا عن فرصة عمل في مجال الحلاقة وهي المهنة التي تدرب عليها، إلا أن مشاريع الصالونات الرجالي في جرش، متواضعة ومحدودة، ويعمل فيها أصحابها، أو عامل واحد فقط، ولا توفر فرصا جديدة، ما اضطره إلى ممارسة مهنته في منزله أو الذهاب إلى منازل الزبائن.
في المقابل، لا يزال مركز التدريب المهني، ملجأ لآلاف الشباب المتعطلين عن العمل ومنهم خرجو جامعات، أملا بالحصول على فرصة عمل مناسبة.
ويأمل الخريجون من المركز ولا يقل عددهم عن 380 خريجا سنويا، يضاف إليهم 90 متدربا سنويا، ضمن برنامج وزارة السياحة، بالحصول على فرص عمل مناسبة، أو تسهيل القروض من قبل الجهات الإقراضية للبدء بمشاريع تنقذهم من التعطل.
ويؤكد مصدر من مديرية العمل بجرش أن فرص العمل تكاد تكون شبه معدومة بجرش، بالمقابل فإن هناك المئات من الخريجين، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بالأيام الوظيفية التي من الممكن أن تسهم بالتشبيك بين الخريجين وأصحاب العمل، فانها شحيحة، نظرا لوضع المحافظة التي تفتقر للمشاريع وبالتالي فرص العمل.
وأوضح أنه وحال تم إقامة أيام وظيفية، فإن عدد المتقدمين يزيد مئات المرات عن عدد الوظائف المطروحة وبالكاد تغطي حاجة 1 % من المتعطلين عن العمل في المحافظة.
المتدرب ماهر الرماضنة، الذي حصل على دورات تدريب كافية في مجال الفندقة في مركز التدريب المهني، وبذل جهودا في احتراف مجال الفندقة للاستفادة من الميزات السياحية لمحافظة جرش، انتهى به الحال إلى التعطل وعدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل في المجال السياحي.
يقول الرماضنة، "العقبات التي تواجه قطاع السياحة وتأثره بالأحداث التي تمر بها المنطقة بين الحين والآخر، حولته لقطاع فاقد لفرص العمل في الوقت الراهن، كما أن هذا الحال يكاد يعمم على معظم القطاعات بجرش".
وأضاف، أن محافظة جرش لا يوجد فيها أي فندق سياحي أو شاليهات كبرى أو مطاعم سياحية كبيرة توفر فرص عمل أو متنزهات تتناسب مع قيمة القطاع السياحي فيها، لافتا إلى أنه سيبدأ في الأسابيع المقبلة برحلة البحث عن فرصة عمل في المحافظات الأخرى.
وأوضح، أن أحد الحلول الموجودة للخريجين هو البدء بمشاريع خاصة، على أن يتوفر التمويل عبر قروض ميسرة متواضعة في بادئ الأمر، ومن ثم تكبير المشاريع وتوفير فرص عمل إضافية، خاصة وأن محافظة جرش تفتقر للمشاريع بمختلف أنواعها، وقد ألغي مشروع المدينة الصناعية مؤخرا، الذي كان يعول عليه في توفير ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.
بدوره، أكد مدير معهد التدريب المهني في جرش محمد العتوم نجاح المعهد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في بعض المجالات المحدودة، إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة تنعكس على توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن قلة المشاريع الاستثمارية.
وأكد أن الهدف الرئيس للمعهد تدريب وتأهيل الشباب، وذلك من خلال التركيز على تخصصات محددة وضرورية في سوق العمل في مختلف محافظات المملكة.
وقال العتوم، إن عدد الطلاب ونوع التخصصات، يؤكد نجاح المعهد، لا سيما وأنه يلتحق ببرنامجيه في أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) سنويا، ما يزيد على 350 طالبا في كل برنامج، وعدد الطلاب الذين تدربوا في المعهد منذ تأسيسه في جرش العام 2004 وحتى الآن لا يقل عن 5000 طالب وطالبة، منهم من تمكن من فتح مشاريع خاصة، بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، ومنهم من التحق بفرصة عمل داخل المنشآت الصناعية والتقنية في جرش.
وبين العتوم، أن هناك تخصصات مشتركة يلتحق فيها الطلاب والطالبات وهي إنتاج الطعام والتدبير الفندقي وخدمة الطعام والشراب، فيما هناك تخصصات خاصة للإناث مثل التجميل والخياطة والحاسوب، وتخصصات للذكور وهي الحلاقة والحدادة والتمديدات الصحية والكهرباء العامة وغيرها من التخصصات الأخرى، وقد تم إدخال تخصصات جديدة ومطلوبة داخل سوق العمل، وهي كهربائي وميكانيكي السيارات وتخصص النجارة.
وأكد أنه تم تجهيز مشغل كهرباء السيارات بتمويل بدأ بـ 30 ألف دينار، مشيرا إلى أن المشغل بحاجة إلى 100 ألف دينار تكلفة إجمالية.
وقال إن المركز يقوم بمتابعة الخريجين بعد إنهاء متطلبات تدريبهم العملي والميداني، والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وتفي بمتطلبات الحياة، فضلا عن أن معظم المهن الأخرى يتم تأمين الطلاب فيها بفرص عمل في المحافظات الأخرى، كالتخصصات الفندقية المختلفة من خلال التدريب داخل فنادق في عمان والبحر الميت والعقبة.
وأضاف العتوم أن المعهد يحرص على إيجاد شراكات حقيقية مع مختلف الجهات الداعمة، والتي تحرص على توفير فرص عمل للشباب والتخفيف من حدة ظاهرة البطالة، التي يعاني منها شباب المحافظات.

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