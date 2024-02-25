Monday, 26 February 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقل ممرضيميداني العقبة..هل يعيق ملف تطوير المستشفى؟

2/25/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - أثار قرار تكليف الممرضين الذكور في مستشفى "العقبة الميداني"، "الشيخ محمد بن زايد"، للعمل في مستشفيات خارج المحافظة، حفيظة الكادر التمريضي وأهالي العقبة، الذين اعتبروا القرار خطوة للوراء في ملف تطوير المستشفى، بينما أكدت "الصحة" أن القرار لغايات تأهيل الكادر قبل الاقتراب من افتتاح قسم الكلى.
ووفق الممرضين المنقولين والبالغ عددهم 25 ممرضا، فإن المستشفى يشهد بالآونة الأخيرة، ارتفاعا بعدد المراجعين، فيما سيشكل نقلهم نقصا بالكادر التمريضي، ومن شأنه إرباك العمل والتأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في العقبة.
وأشاروا لـ "الغد"، أن تكليفهم للعمل خارج محافظتهم "العقبة"، سيؤدي إلى نقص في قطاع التمريض، إذ إن عدد الكادر التمريضي إناث، لا يكفي لتغطية حجم العمل المتزايد، خاصة مع ارتفاع عدد المراجعين، كما سيشكل ضغطا على الكادر المتبقي لتكليفه بمهام إضافية.
وقال أحدهم، إن قرار التكليف بحجة التدريب غير منطقي، لأن معظم الكادر المكلف بالعمل في مستشفيات خارج المحافظة مؤهل ومدرب، وأن القرار من شأنه التأثير بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين خاصة للحالات التي تتطلب التحويل إلى مستشفيات أخرى، دون وجود كادر تمريضي مرافق.
ولفت أن غالبية الممرضين وبعد تعيينهم بالعقبة، عملوا على استئجار شقق سكنية ليستقروا بالمدينة، وهذا التكليف غير المبرر قد يدفعهم إلى تقديم استقالاتهم.
وأثار القرار حفيظة أهالي العقبة الذين كانوا يأملون بزيادة كوادر المستشفى الميداني ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.
وقالوا إن قرار النقل يأتي في وقت كان ينتظر فيه الجميع الإسراع بتحويل مستشفى العقبة الميداني إلى نواة لمستشفى حكومي، ورفده بكافة الاختصاصات الطبية اللازمة، مؤكدين أن بداية المستشفى كانت بادرة أمل لجميع أبناء العقبة بتخصيص قسم للأطفال وتوفير ثلاث أطباء طب عام اطفال.
ولفتوا أنه، ورغم الوعود السابقة بتجهيز مستشفى "العقبة الميداني"، قبل بداية العام الحالي 2024، ليقدم خدمات كاملة، إلى جانب مستشفى الأمير هاشم العسكري، إلا أنه لم ينفذ من الوعود شيئا حتى الآن، سوى افتتاح قسم لطب الأطفال، وكان من المقرر أن يفتتح العام الماضي قسم لغسيل الكلى، وإكمال باقي تخصصات طب الأطفال من بينها الجراجة والخداج رغم توفر الأسرة الكافية، وما زاد على ذلك، تكليف 25 ممرضا من الذكور للعمل في مراكز ومستشفيات أخرى.
وبين المختار درويش القدرة أنه منذ أن تم تحويل مستشفى العقبة الميداني إلى نواة مستشفى حكومي وأهالي العقبة ينتظرون تلبية احتياجاته، قائلا إن وزير الصحة وجه كتاب لمباشرة خمسة أطباء اختصاص أطفال عملهم بالمستشفى، ولم يباشر أي طبيب، وبجهود شخصية من كوادر المستشفى تم الاستعانة بأطباء شراء خدمات من القطاع الخاص والمستشفى يعمل الآن بثلاثة أطباء شراء خدمات فقط.
وأشار القدرة، أن أبناء العقبة مستهجنون من عدم تنفيذ توجيهات الحكومة رفد المستشفى الميداني باحتياجاته، والذي وعدت به وزارة الصحة بأن يكون نواة لمستشفى حكومي متكامل بجميع الاختصاصات، إلا أن الحاصل يبدو عكس ذلك مع قرار التكليف.
ولفت المواطن أحمد البطوش إلى أهمية رفد المستشفى الميداني بكافة احتياجاته وجميع الاختصاصات والتركيز على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقديم الأفضل دائما، علما أن محافظة العقبة هي الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي، مشيرا أن تقديم خدمات طب الأطفال في المستشفى الميداني عالية المستوى وعناية طبية متقدمة ويراجعه السكان من كافة مناطق العقبة والقرى والأطراف للحصول على خدمة مميزة.
ويأمل أهالي العقبة بتشغيل قسم غسيل الكلى وتوفير طبيب اختصاص كلى لحاجة المحافظة لهذه الخدمة الطبية، لا سيما مع تزايد عدد السكان الذي بلغ نحو 220 ألف نسمة، كما تشهد العقبة نهاية الأسبوع زيارة أكثر من 30 ألف زائر، مؤكدين أن مريض الكلى والاختصاصات الثانية يحصلون على الخدمة الطبية في مستشفيات وعيادات خاصة أو يضطرون إلى التوجه إلى العاصمة عمان متحملين مشقة الطريق وعناء السفر وتكاليف مالية باهظة.
وكان هناك اجتماع موسع أعقب صدور كتاب وزير الصحة بتكليف الممرضين بالمستشفى الميداني للعمل في مراكز ومستشفيات أخرى، ترأسه محافظ العقبة
خالد الحجاج وبحضور رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين ومدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات ومدير المستشفى الميداني الدكتور محمد كريشان، بحث تطورات كتاب التكليف.
وبين الدكتور عماد أبو يقين أن هدف التكليف هو تدريب وتأهيل الكوادر على التعامل مع مرضى غسيل الكلى لافتاح قسم غسيل الكلى قريبا بعد تخصيص المبالغ اللازمة من قبل مجلس المحافظة.
بدوره، وجه محافظ العقبة بضرورة الإسراع بتنفيذ الصرف الصحي للمستشفى وطرح العطاء من خلال لجنة العطاءات في المحافظة، في وقت أكد فيه رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو على دعم المجلس الكامل لكل احتياجات المستشفى والقطاع الصحي في المحافظة بشكل عام، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني كان وما يزال على رأس أولويات المجلس. وأكد على تأييده لخطة تدريب الكوادر الطبية في المستشفى قبيل افتتاح قسم الكلى.
يشار أن عدد سكان محافظة العقبة 220 ألف مواطن وفي نهاية الأسبوع والعطل الرسمية 270 ألف مواطن، ويوجد في العقبة مستشفى عسكري واحد فقط بعدد أسرة يبلغ 120 سريرا إلى جانب مستشفيين خاصين بعدد أسرة 79 سريرا .
وأقيم مستشفى العقبة الميداني " الشيخ محمد بن زايد" في عام 2020 في ظل جائحة كورونا بمنحة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 216 سريرا، منها ‏‏56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى الإدخالات، وحاليا يوجد في المستشفى قسم للأطفال بعدد أسرة 10 طوارئ وإدخالات 20 سريرا
و20 سريرا ICU، في حين ان عدد المراجعين بشكل يومي لقسم الاطفال يتراوح ما بين 55 - 60 حالة مرضية، حيث راجع في شهر كانون الثاني من العام الحالي 1450 مراجعا ولشهر شباط للعام الحالي ولغاية اليوم 1600 مراجع ، في وقت يبلغ فيه عدد الكادر التمريضي 77 ممرضا وممرضة، و3 أطباء اختصاص طب عام اطفال على نظام شراء الخدمات.

MENAFN25022024000072011014ID1107897870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث