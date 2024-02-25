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منطقة سد الكفرين.. قبلة جاذبة تنتظر مزيدا من الخدمات

2/25/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية – رغم غياب الخدمات الضرورية، إلا أن منطقة سد الكفرين كغيره من المسطحات المائية المنتشرة في وادي الأردن، تعد وجهة سياحية جاذبة تستقطب الآلاف من الزوار والمتنزهين وهواة صيد السمك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فالأجواء الجميلة والدافئة تدفع عددا كبيرا من المتزهين لزيارة الموقع للاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي ترسمها الأشجار والمياه الجارية ومشاهد الطيور المهاجرة التي تستوطن منطقة السد خلال فصل الشتاء، في حين يجد عدد كبير من المواطنين وهواة صيد الأسماك المنطقة، المكان الأنسب لممارسة هوايتهم ومصدر دخل للكثيرين.
أولى المصاعب التي تواجه مرتادي المنطقة ووعورة الطريق الممتد على طول شاطئ بحيرة السد، إضافة لانعدام الخدمات الضرورية وخاصة فيما يتعلق بالنظافة ما يتطلب جهدا وطنيا للحفاظ على الموقع.
ويرى عدد من المتنزهين أنهم اعتادوا على اصطحاب عائلاتهم كل أسبوع لقضاء يوم العطلة والاستمتاع بالأجواء الهادئة والجميلة بعيدا عن ضوضاء المدن، مؤكدين أن هذا المكان الجميل بطبيعته الخلابة يعتبر إحدى الوجهات الهامة لكثير من الناس وخاصة للعائلات.
ويبين حمزة صالح أن العديد من المواقع الطبيعية في منطقة الأغوار تستهوي الزوار حتى باتت وجهات سياحية مهمة للمواطن الأردني، لافتا إلى أن غالبية مناطق السدود والمناطق الطبيعية تحتاج لاهتمام أكبر كونها لا تتبع لأي جهة مسؤولة يقع على عاتقها رعاية هذه الأماكن.
ويضيف أن سد الكفرين أحد المواقع الطبيعية التي تستقطب أعدادا كبيرة من المتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويشاركه الرأي رامز يوسف، مؤكدا أن المكان بحاجة ماسة إلى تأهيل شامل بدءا من الطريق إلى أماكن الجلوس وتقليم الأشجار والحفاظ على النظافة العامة، قائلا "إن مخلفات المتنزهين تنتشر في كل مكان ما يتطلب العمل على زيادة الوعي وتوفير الآليات اللازمة لحث المتنزهين للحفاظ على النظافة".
ويشير إلى أن سد الكفرين يعد المكان المفضل لعدد كبير من هواة صيد الأسماك الذين يقصدونه يوميا لصيد السمك.
من جانبه، يؤكد عضو مجلس المحافظة عن لواء الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، أن منطقة الأغوار الوسطى خلال فصل الربيع تستقطب مئات الآلاف من المتنزهین خلال أیام العطل، معظمهم یفترشون الأرض على جوانب الطرق، الأمر الذي يؤثر سلبا على الواقع البيئي مع انتشار النفايات التي باتت تشكل تهدیدا للصحة والسلامة العامة في المنطقة.
ويضيف أن وجود مواقع تنزه كسد الكفرين وسد وادي شعيب تستقطب أعدادا كبيرة من المتنزهين والزوار يتطلب إيجاد بنية تحتية ملائمة كتعبید الطرق الترابیة والاهتمام بواقع النظافة، وتقلیم الأشجار، آملا أن تولي الجهات المعنية اهتماما أكبر بهذه المواقع من أجل توفير بيئة سياحية جاذبة.
من جانبه، يؤكد مصدر في سلطة وادي الأردن أن مناطق السدود بالأساس هي مناطق محمية، ويمنع دخول المواطنين إليها، إلا أنها للأسف باتت وجهات للمتنزهين خاصة في ظل الأجواء الجميلة التي تتميز بها مناطق الأغوار خلال هذه الفترة من كل عام، لافتا إلى أن حجم العمل الملقى على عاتق السلطة كبير ويحتاج الى مخصصات مالية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالطرق التي تقع ضمن مسؤوليتها.
ويوضح أن السلطة تقوم بجهود جبارة لإدامة العمل لكن ضمن أولويات وضمن المخصصات المتوفرة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على هذه الأماكن وخاصة فيما يتعلق بالنظافة.

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