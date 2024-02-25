الفتح يريح لاعبيه قبل الأهلي

الفتح يريح لاعبيه قبل الأهلي
التاريخ
2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مدرب الفتح، الكرواتي سلافين بيليتش، لاعبيه راحة لمدة يومين، بعدما أخضعهم لتدريبات استرجاعية، على أن يبدأ التحضير لمواجهة الأهلي السبت المقبل، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، غدا الثلاثاء، وشدد بيليتش على أهمية الالتزام بالبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، بما في ذلك الراحة، ليكون اللاعبون جاهزين للخضوع لتدريبات فنية خاصة بموقعة الأهلي.
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