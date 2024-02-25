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الفتح يريح لاعبيه قبل الأهلي

2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مدرب الفتح، الكرواتي سلافين بيليتش، لاعبيه راحة لمدة يومين، بعدما أخضعهم لتدريبات استرجاعية، على أن يبدأ التحضير لمواجهة الأهلي السبت المقبل، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، غدا الثلاثاء، وشدد بيليتش على أهمية الالتزام بالبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، بما في ذلك الراحة، ليكون اللاعبون جاهزين للخضوع لتدريبات فنية خاصة بموقعة الأهلي.

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