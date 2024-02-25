برازيلي يعيد ذكريات البنز

(MENAFN
- Al Watan) كرر محترف الحزم، البرازيلي باولو ريكاردو، خلال مواجهة الخليج، واقعة كريم بنزيما مع فريقه الاتحاد هذا الموسم، وبات باولو ريكاردو ثاني لاعب هذا الموسم، يسجل في مرماه، ويحرز لفريقه في نفس اللقاء، بعد بنزيما أمام التعاون.
وسجل هدف الخليج في المباراة، باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، بعدما لمس الكرة برأسه، لتسكن شباك فريقه.
وأصلح ما أفسده، إذ تمكن من إحراز هدف التعادل للحزم.
وأعاد باولو ريكاردو إلى الأذهان، ما فعله بنزيما في مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة بالدوري.
وحينها افتتح بنزيما، التسجيل للاتحاد، ثم أحرز نفس اللاعب، هدف التعادل للتعاون بالخطأ في مرماه.
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