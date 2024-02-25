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برازيلي يعيد ذكريات البنز

2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) كرر محترف الحزم، البرازيلي باولو ريكاردو، خلال مواجهة الخليج، واقعة كريم بنزيما مع فريقه الاتحاد هذا الموسم، وبات باولو ريكاردو ثاني لاعب هذا الموسم، يسجل في مرماه، ويحرز لفريقه في نفس اللقاء، بعد بنزيما أمام التعاون.
وسجل هدف الخليج في المباراة، باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، بعدما لمس الكرة برأسه، لتسكن شباك فريقه.
وأصلح ما أفسده، إذ تمكن من إحراز هدف التعادل للحزم.
وأعاد باولو ريكاردو إلى الأذهان، ما فعله بنزيما في مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة بالدوري.
وحينها افتتح بنزيما، التسجيل للاتحاد، ثم أحرز نفس اللاعب، هدف التعادل للتعاون بالخطأ في مرماه.

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