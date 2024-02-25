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التعاون يكثف تأهيل مهاجمه

2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الجهاز الطبي بنادي التعاون، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص للمهاجم عبدالفتاح آدم، الذي تعرض للإصابة بشد عضلي من الدرجة الأولى خلال مباراة فريقه أمام الأخدود في الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويأمل مدرب الذئاب، البرازيلي بريكليس شاموسكا في استعادة خدمات لاعبه قبل لقاء الوحدة الخميس المقبل لحساب الجولة الـ22 للدوري.
وكان السكري بدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة يوم واحد.

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