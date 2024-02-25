التعاون يكثف تأهيل مهاجمه

(MENAFN
- Al Watan) يواصل الجهاز الطبي بنادي التعاون، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص للمهاجم عبدالفتاح آدم، الذي تعرض للإصابة بشد عضلي من الدرجة الأولى خلال مباراة فريقه أمام الأخدود في الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويأمل مدرب الذئاب، البرازيلي بريكليس شاموسكا في استعادة خدمات لاعبه قبل لقاء الوحدة الخميس المقبل لحساب الجولة الـ22 للدوري.
وكان السكري بدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة يوم واحد.
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