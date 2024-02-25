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الاتفاق لإيقاف انتصارات الهلال وقمة تاريخية

2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة انتصاراته المتتالية، وعدم التوقف وتسجيل انتصاره الـ14 على التوالي في دوري روشن السعودي للمحترفين، والـ24 تواليا في جميع المسابقات التي يشارك بها، والأهم الابتعاد بصدارة الدوري، عندما يحل ضيفا صعبا وثقيلا على الاتفاق الساعي إلى تأكيد صحوته وعودته لطريق الانتصارات بعد التوقف، في مواجهة يحتضنها ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ21 للدوري، ويملك فارس الدهناء الذي حقق انتصارا مهما في الجولة السابقة على حساب الخليج 28 نقطة، فيما يغرد الزعيم وحيدا في القمة برصيد 56 نقطة بعدما واصل جموحه بفوزه القوي على الرائد في الجولة الماضية.
وعلى إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ستكون القمة التاريخية التي تجمع الاتحاد وضيفه الوحدة مسك الختام للجولة في مواجهة تحمل في طياتها عبق التاريخ والتنافس المثير بين العميد الذي استعاد شيئا من بريقه بعد التوقف وأضحى يملك في رصيده 34 نقطة ويمني النفس بمطاردة فرق المقدمة وعدم العودة إلى التفريط النقطي، وفرسان مكة صاحب النقاط الـ26، والذي يريد العودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ

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