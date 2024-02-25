الاتفاق لإيقاف انتصارات الهلال وقمة تاريخية

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة انتصاراته المتتالية، وعدم التوقف وتسجيل انتصاره الـ14 على التوالي في دوري روشن السعودي للمحترفين، والـ24 تواليا في جميع المسابقات التي يشارك بها، والأهم الابتعاد بصدارة الدوري، عندما يحل ضيفا صعبا وثقيلا على الاتفاق الساعي إلى تأكيد صحوته وعودته لطريق الانتصارات بعد التوقف، في مواجهة يحتضنها ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ21 للدوري، ويملك فارس الدهناء الذي حقق انتصارا مهما في الجولة السابقة على حساب الخليج 28 نقطة، فيما يغرد الزعيم وحيدا في القمة برصيد 56 نقطة بعدما واصل جموحه بفوزه القوي على الرائد في الجولة الماضية.
وعلى إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ستكون القمة التاريخية التي تجمع الاتحاد وضيفه الوحدة مسك الختام للجولة في مواجهة تحمل في طياتها عبق التاريخ والتنافس المثير بين العميد الذي استعاد شيئا من بريقه بعد التوقف وأضحى يملك في رصيده 34 نقطة ويمني النفس بمطاردة فرق المقدمة وعدم العودة إلى التفريط النقطي، وفرسان مكة صاحب النقاط الـ26، والذي يريد العودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ
MENAFN25022024000089011017ID1107897851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.