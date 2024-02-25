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نصر عنيد

2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض النصر الاستسلام لأفضلية مضيفه الشباب، وخطف انتصارا مهما 2/3، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي كانت مثيرة بين الفريقين، و رغم أفضلية الشباب خطف النصر، انتصارا صعبا ومهما ، مقلصا الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 4 نقاط، سجل للعالمي، كريتسيانو رونالدو ((21 ضربة جزاء))، وأندرسون تاليسكا ((47، 86))، ولليث، يانيك كاراسكو ((45+8 ضربة جزاء))، وكارلوس جونيور ((67))، ليصل فارس نجد إلى النقطة الـ52 ثانيا، وبقي الليث على 24 نقطة في المركز الـ11.

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