نصر عنيد
التاريخ
2/25/2024 11:23:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفض النصر الاستسلام لأفضلية مضيفه الشباب، وخطف انتصارا مهما 2/3، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي كانت مثيرة بين الفريقين، و رغم أفضلية الشباب خطف النصر، انتصارا صعبا ومهما ، مقلصا الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 4 نقاط، سجل للعالمي، كريتسيانو رونالدو ((21 ضربة جزاء))، وأندرسون تاليسكا ((47، 86))، ولليث، يانيك كاراسكو ((45+8 ضربة جزاء))، وكارلوس جونيور ((67))، ليصل فارس نجد إلى النقطة الـ52 ثانيا، وبقي الليث على 24 نقطة في المركز الـ11.
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