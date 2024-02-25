أطفال الباحة الأكثر تنويما في العناية المركزة

(MENAFN
- Al Watan) تصدر أطفال منطقة الباحة المنومين في العناية المركزة (PIC) للأطفال، حيث بلغت نسبة المنومين 89.6 %، في الوقت الذي سجلت عناية جدة 87.7 %، وأطفال المدينة المنورة بلغت نسبتهم 87.1 %، وجاء أطفال القريات المنومين 81.3 %، جاء ذلك حسب وزارة الصحة لعام 2022-2023.
أمراض الأطفال والعناية المركزة
أوضح استشاري طب أطفال، ماهر أدهم، أن وحدة العناية المركزة الخاصة للأطفال داخل المستشفيات يتم دخول الأطفال الذين تكون حالتهم حرجة أو وجود صعوبة في التنفس، مثل حساسية الربو الحادة وبعض حالات القلب والكلى ومشاكل السكري والتشنجات الشديدة، ويتم استقبال الحالات إما عن طريق الطوارئ أو العيادات ثم تحال للعناية المركزة، وبعد دخول الطفل يتم فحص تام له، وبعد ذلك يتم إجراء برنامج علاجي مناسب حسب الحالة، أيضا هناك أطفال يعانون من فشل الجهاز التنفسي، والصدمات النفسية، والاضطرابات العصبية، وأمراض القلب. ويحتاج الأطفال الذين يعانون من هذه الحالات إلى مراقبة دقيقة، وعناية طبية متخصصة لتحقيق الاستقرار في حالتهم، ومنع المزيد من المضاعفات.
رعاية ما بعد الجراحة
توفر وحدة العناية المركزة للأطفال أيضًا رعاية ما بعد الجراحة للأطفال الذين خضعوا لعمليات جراحية معقدة.
وأكد أنه يتم استقبال الأطفال في العناية المركزة الخاصة بهم، كالأطفال المصابين بعدوى الصدر الشديدة بسبب البكتيريا والفيروسات المسببة للمرض، الربو، الخناق، إنتان الدم، النوبات الصرعية المستديمة، الحالات العصبية مثل الالتهاب السحائي والتهاب الدماغ، والغيبوبة لأي سبب، والأطفال الذين يتطلبون التنفس الصناعي طويل الأمد، أيضا التعافي بعد الجراحات المعقدة بالأمعاء والصدر والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، ويتم تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة، عبر كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة
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