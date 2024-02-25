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أطفال الباحة الأكثر تنويما في العناية المركزة

2/25/2024 11:21:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر أطفال منطقة الباحة المنومين في العناية المركزة (PIC) للأطفال، حيث بلغت نسبة المنومين 89.6 %، في الوقت الذي سجلت عناية جدة 87.7 %، وأطفال المدينة المنورة بلغت نسبتهم 87.1 %، وجاء أطفال القريات المنومين 81.3 %، جاء ذلك حسب وزارة الصحة لعام 2022-2023.
أمراض الأطفال والعناية المركزة
أوضح استشاري طب أطفال، ماهر أدهم، أن وحدة العناية المركزة الخاصة للأطفال داخل المستشفيات يتم دخول الأطفال الذين تكون حالتهم حرجة أو وجود صعوبة في التنفس، مثل حساسية الربو الحادة وبعض حالات القلب والكلى ومشاكل السكري والتشنجات الشديدة، ويتم استقبال الحالات إما عن طريق الطوارئ أو العيادات ثم تحال للعناية المركزة، وبعد دخول الطفل يتم فحص تام له، وبعد ذلك يتم إجراء برنامج علاجي مناسب حسب الحالة، أيضا هناك أطفال يعانون من فشل الجهاز التنفسي، والصدمات النفسية، والاضطرابات العصبية، وأمراض القلب. ويحتاج الأطفال الذين يعانون من هذه الحالات إلى مراقبة دقيقة، وعناية طبية متخصصة لتحقيق الاستقرار في حالتهم، ومنع المزيد من المضاعفات.
رعاية ما بعد الجراحة
توفر وحدة العناية المركزة للأطفال أيضًا رعاية ما بعد الجراحة للأطفال الذين خضعوا لعمليات جراحية معقدة.
وأكد أنه يتم استقبال الأطفال في العناية المركزة الخاصة بهم، كالأطفال المصابين بعدوى الصدر الشديدة بسبب البكتيريا والفيروسات المسببة للمرض، الربو، الخناق، إنتان الدم، النوبات الصرعية المستديمة، الحالات العصبية مثل الالتهاب السحائي والتهاب الدماغ، والغيبوبة لأي سبب، والأطفال الذين يتطلبون التنفس الصناعي طويل الأمد، أيضا التعافي بعد الجراحات المعقدة بالأمعاء والصدر والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، ويتم تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة، عبر كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة

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