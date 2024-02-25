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واجب على من يملك سلاحا أن يحمي به نفسه وأهله

2/25/2024 11:21:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أرسل لي بعض الإخوة مقطعا يظهر فيه الشيخ الددو، هدانا الله وإياه إلى الحق، وهو يسأل هذا السؤال وأنقله بلفظه: بعض الناس يقولون إن الجهاد إذا كان ضرره أكبر من نفعه والمفاسد التي تحصل منه أغلب من المصالح لا يكون جهادا بل فتنة، هكذا ساق السائل السؤال، ثُمَّ نزله على ما يقع في فلسطين وأن ما قامت به حماس من هذا النوع، فأجاب الشيخ هدانا الله وإياه إلى الحق: بأن هذه قاعدة إبليسية وليست قاعدة شرعية والشريعة بريئة منها ولا يقول بها عالم من العلماء عند سؤاله، واستدل على ذلك بمعركة أحد وأن النبي دخل فيها وكانت النتيجة أن قتل سبعون من أصحابه كما استدل ببعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَهُم في سَبيلِ اللَّهِ وَما ضَعُفوا وَمَا استَكانوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصّابِرينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]
كما استدل بأن الجهاد عبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج وليس على المرء أن يسأل عن الحكمة في كل تلك العبادات.
وفي نهاية الفتوى سأل السائل نفسه عن فلسطين وما يجري فيها فأجاب الشيخ بأن الفلسطينيين في جهاد دفع من سنة 48 حتى اليوم ويجب عليهم الجهاد بكل ما استطاعوا وعلى ذلك يُنَزَّل الرأي فيهم الآن، أو كما قال عفا الله عنا وعنه.
ولأن هذا الخطأ من الشيخ مما أذيع وشاع الاستدلال به عند بعض الشباب ولأن له من النتائج على الفهم للإسلام والعمل به ما يبعد بالمرء عن حقيقة دينه فسوف أراجع هذه الفتوى بما يلي:
فأقول أولاً: وصفه لقولهم إن المفاسد إذا كانت أكبر من المصالح في الجهاد فإنه ينبغي العدول عنه، بأنها قاعدة إبليسية، قول منكر وإساءة للإسلام بأسره، فهذا الأمر مشى عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من أول البعثة حتى وفاته، فلم يدخل حرباً إلا وكانت المصلحة فيها أكبر من المفسدة، فلم يأذن لصحابته بالجهاد في مكة وليس ذلك إلا لأنهم ضعفاء قليلون، ولو لم تكن المصلحة مقدرة في ذلك لأذن لهم ولاستجابوا له، وكان الله على نصرهم قديرا، ولعل مما أراد الله بذلك أن يصبروا وأن يعلموا أن موازين الدنيا من القوة والمنعة معتبرة ولا يجوز تركها .
وحينما هاجر الرسول، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة وأذن له بالجهاد اعتبر هذا الأمر، وأول ما اعتبره في بدر، حيث كانت إبل قريش القادمة من الشام عليها العشرات القليلة من الرجال، ومع ذلك خرج إليها الرسول، صلى الله عليه وسلم، بأضعاف عددهم 314 رجلا يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولما وصل وجد العير قد غيرت طريقها ووصلت إلى مكة ووجد قريشا قد خرجت إليه فانتظرهم.
وهناك عمل، صلى الله عليه وسلم، بكل ما يكفل له القوة التي تجعله يتغلب على فارق العدد بينه وبين عدوه وأعظم ذلك الماء حيث ردم ما قبله من آبار الماء وأبقى البئر الأخيرة وأقام عليها ووضع عندها حوضا لأصحابه يشربون ولا يشرب عدوهم، هذا مع أن الله وعده بالنصر في هذا الموطن وصير معه الملائكة ، وكان عدوهم ألف رجل عند المكثرين من كتاب السيرة، وسلاحه وسلاح أعدائهم واحد، السيف والرمح والسهم ولا زيادة، وبذلك نرى أن المصلحة راجحة في الجهاد، نقص العدد أعين عليه النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه بقوة الصحابة ثم بالملائكة المسومين ثم بعون الله الذي وعد به رسوله، صلى الله عليه وسلم.
وجاء الأمر في غزوة أحد كذلك، فلم تكن غزوة غزاها رسول الله، بل هي غزوة غُزِيَها، أي إن كفار قريش هم الذين غزو رسول الله في المدينة وكان جيشهم عند جبل أحد، فلم يكن له أن يختار، بل كان الأمر قد جاءه، ومع هذا فلم يكن من رأي رسول الله الخروج إليهم، بل كان رأيه إغلاق البيوت ويلزم نساؤها وصبيانها أسطحها، ويرجمون المشركين بالحجارة بينما يواجههم الرجال في الطرقات وهم أعرف بالمسالك من عدوهم إذا جاء، ولكن الشباب المتحمس كان يرى خلاف ذلك لعلهم يدركون ما أدركه أهل بدر فأطاعهم رسول الله وخرج وكان جيشه سبعمائة وجيش الكفار قريباً من الثلاثة آلاف، ولم يكن في المسألة أي خيار آخر غير خيار الحرب، ولم تكن هزيمة المسلمين يومئذ تامة إذ لم يحظَ الكافرون بنصر كامل، وقتل من المسلمين سبعون، وقتل من الكافرين ما بين العشرين والاثنين والثلاثين بحسب اختلاف الرواة ، كما أن لواء الكافرين انتهت المعركة وهو مطروح لا يجرؤ أحد على حمله إذ كل من حمله قُتل، كما أنه حدث في هذه المعركة من المصلحة للمسلمين أن جنب الله ديارهم آثارها، فلم ير الكافرون غزو المدينة رغم قربهم منها لما رأوه من بأس المسلمين إذ كاد النصر يكون لهم لولا غفلتهم عن أمر رسول الله، ولا شك أن رجوعهم إلى مكة كان إعلان هزيمة وحدة، فالمصلحة كبيرة في غزوة أحد رغم قتل السبعين وليس الأمر كما ذكره الشيخ.
وكذلك بعدها غزوة الخندق فقد كان المشركون عشرة آلاف من الرجال مضافاً إلى قريش أحلافها من كنانة والأحابيش وبني بكر وغيرهم، ولما كان المسلمون قلة، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يعمد لقتالهم، مع أن معه من الصحابة من لا يعصون له أمراً، ومعه من توفيق الله ما لو سأل الله النصر لأثابه به، لكن لعل الله يريد أن يعلم الأمة حاجتها إلى الاستقواء والمنعة، وأن قتال العدو لا يكون دون ذلك، فأنشأ الرسول، صلى الله عليه وسلم، الخندق وبقي المسلمون داخل المدينة والمشركون خارجها وكفى الله المؤمنين القتال حتى خانت بنو قريظة فزلزل المؤمنون زلزالاً شديدا، وذلك لضعفهم من حيث العدد ، إلا أن الله كفاهم باختلاف الكافرين في ما بينهم وذهبت قريش وتركت من حالفت من اليهود أمام رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
ولو تتبعنا غزوات الرسول، عليه أفضل الصلاة والسلام، لوجدناها من هذا الشكل، ينظر رسول الله إلى المصلحة أولا فإن كان ثم مصلحة جاهد وإن لم يكن كف عن ذلك، فكيف تكون قاعدة إبليسية نسأل الله أن يعيذنا من إبليس وجنده من الإنس والجن.
أما استدلاله بالقرآن الكريم فأي آية من آيات الكتاب قالت إن الجهاد لا ينظر فيه للمصالح؟
والآية التي استدل بها بقراءتيها، قُتل معه وقاتل معه، تحض على الصبر على الألم وتحث عليه وليس فيها إنكار لاعتبار المصلحة.
وأما قوله، إن الجهاد عبادة فهو كذلك حقا عبادة معقولة المعنى، وما كان معقول المعنى يتحكم الإنسان فيه ويضعه في موضعه فأوقات الصلاة مثلاً ليس للإنسان أن يغيرها بعقله لأنها شرعت هكذا، وكذلك عدد ركعاتها، وكذلك نصاب الزكاة وما تصح الزكاة فيه وما لا تصح فيه من الأموال، وكذلك زمن الصيام وتصرفات الحاج، كل ذلك غير معقول المعنى ولا بد فيه من الالتزام عملا بأقوال الرسول، صلى الله عليه وسلم، كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فليس لأحد فيها رأي بعقله إلا سفيها لا يعقل ما يقول، أما الجهاد فلم يشرع عبثا بل شرع لإعلاء كلمة الله ولحفظ النفوس والأموال والأعراض، فليس لنا أن نقوم به في موضع نخسر به ذلك كله.
ومن يقول ذلك ليس إلا الخوارج الذين لا يبالون من قاتلوا وهؤلاء لم يجعل الله لهم إلى النصر سبيلا وأخبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنهم يخرجون إلى آخر الزمان وأعيذ الشيخ الددو هدانا الله وإياه أن يكون منهم.
أما ما ذكره عن أهل فلسطين وكون الجهاد واجبا عليهم من سنة 48 حتى اليوم، فنقول نعم إن ذلك واجب على من يملك منهم سلاحاً يحمي به نفسه وأهله، أما من ليس كذلك ومن يعتمدون في حماية أهلهم على مروءة العدو نفسه فإنا لا نقول بوجوب القتال عليهم، وها هي حماس وماذا فعلت وماذا فعل بغزة جراء بعدها عن الحق واعتمادها على مثل هذه الفتاوى هدى الله أصحابها.
وأما موقفنا مما يجري في غزة اليوم فإنه الدعاء لأهلها بالثبات والصبر وأن يكف الله أيدي عدوهم عنهم، كما ندعو لهم بالنصر، إلا أننا ولا بأس أن نقول ذلك نستبعده على حماس التي لا تفتأ تشكر إيران في كل أطوار حربهم مع العدو الصهيوني ونحن على يقين تام أن نصرهم لن يكون من قبل من يود موتهم ودمارهم ولا يقيم لفلسطين أي قدسية وليس للعرب السنة مكانة عنده أي مكانة حتى لو قيل مكانة كمكانة اليهود فإن اليهود عندهم أعظم قدراً من العرب السنة، هذا نحن على يقين به، لذلك نرى دعمهم لحماس لحسابات أُخر سوف يأتي الله بعلمها حين تتكشف الأمور.
هذا وأسأله تعالى أن يفرج الكرب على أهل غزة ويقينا وإياهم شرور الأعداء.

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