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زراعة عسير.. 33 ألف مستفيد و11 ألف سجل زراعي و2 مليون رأس ماشية

2/25/2024 11:21:27 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير بعض أعمال وجهود الفرع خلال العام الماضي 2023، شملت حزمةً من المشاريع والمبادرات في المنطقة، من منطلق تحقيق مستهدفات الوزارة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق الأمن المائي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى جودة الحياة.
ميز نسبية
يحرص فرع الوزارة بمنطقة عسير على تحقيق تلك المستهدفات بالتكامل مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالمنطقة مستلهمًا العمل وفق إستراتيجية منطقة يتوائم أعمال الفرع معها بشكل كامل، إذ حظيت عسير بميز نسبية عديدة في البيئة والمياه والزراعة تجعل للمنطقة أهمية استثنائيةً في تنوعها البيولوجي الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة واحتضانها لأكبر الغابات مساحةَ وأكثرها جمالًا. كما اشتهرت منطقة عسير بأنها منطقة المياه السطحية في المملكة، ففيها يقع أكبر عدد من السدود والحواجز المائية تزيد سعتها التخزينية عن النصف مليار متر مكعب، وتضم المنطقة أكبر عددٍ من الحيازات والمصاطب الزراعية الذي يتجاوز 69 ألف حيازة. وقد عمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير من خلال إداراته المتخصصة والمكاتب والوحدات والمحاجر التابعة له على تقديم خدماته المتعددة البيئية والمائية والزراعية عبر القنوات المتاحة.
إنشاء السدود
من جهتها تواصل إدارة المياه تنفيذ مشاريع ومهام مبتكرة تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة من الموارد المائية وخلال عام 2023، نفذت عددًا من الدراسات الفنية والمشاريع التي تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الموازنة المائية.
وبدأت الإدارة بتنفيذ 12 دراسة فنية لإنشاء السدود، وهي مشاريع استراتيجية تهدف إلى مواجهة أخطار السيول وتخزين المياه بهدف الشرب والاستعاضة والري، بالإضافة إلى ذلك، أعدت الإدارة 8 دراسات لمشاريع الدواجن بهدف المساعدة في تنمية قطاع الدواجن في المملكة، كما تم تحليل البيانات وتوجيه الاستثمارات المستدامة في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع وغيرها من الإجراءات في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة في قطاع إنتاج الدواجن وتوفير فرص العمل.
حفر آبار
في سياق آخر، قام قسم التراخيص بإدارة المياه بتحصين أكثر من 12 ألف بئر مكشوفة في منطقة عسير، وتطوير خطة شاملة للتحصين بهدف حماية الأرواح والممتلكات، ومن خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، تمكن القسم من إصدار 277 رخصة حفر آبار إلكترونية، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفر ومراعاة حماية مصادر المياه. كما قامت الإدارة بتسليم 6 مواقع للبدء في تنفيذ أعمال إنشاء السدود التي تم دراستها سابقًا.
تنوع بيولوجي
تعكس المشاريع والمبادرات التي نفذتها إدارة البيئة خلال عام 2023 الالتزام الكامل بالاستدامة البيئية وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء. فقد تم تنفيذ 5 مبادرات بيئية مهمة تمثلت في تفعيل ((أسبوع البيئة)) عبر أكثر من 32 فعالية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، وتفعيل ((اليوم العالمي للتنوع الأحيائي)) حماية للإرث البيئي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به منطقة عسير بمشاركة واسعة من قبل طلاب التعليم العام والتعليم العالي بمنتزه الأمير سلطان الطبيعي، ومبادرة تشجير المباني التابعة لفرع الوزارة والتي أطلق عليها مبادرة ((لنكن قدوة))، والمساهمة في مبادرة ((أجاويد 1)) بالشراكة مع فرع وزارة الأوقاف ومكتب الوزارة ببيشة كما تم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير بالمنطقة والمنبثق من المبادرة الوطنية ((السعودية الخضراء)).
وبدأت فعالية ((أسبوع البيئة 2023)) بمنطقة عسير بزراعة 9000 شجرة محلية وتنظيف 5 شواطئ و8 منتزهات وتأتي هذه الفعالية للتعبير عن الالتزام بالحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. كما تعكس جهود تنظيف الشواطئ والمنتزهات التزام المجتمع بكل فئاته بالحفاظ على المناظر الطبيعية وتحسين المشهد الحضري.
رعاية صحية
أطلقت مبادرة ((لنكن قدوة)) بهدف زراعة 40300 شتلة، واستهدفت مباني فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، وتم زراعة 10835 شتلة في المرحلة الأولى زراعة أشجار نادرة، في 27 موقعًا مختلفًا، بمشاركة 1366 متطوعًا تهدف هذه إلى تشجيع البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المباني الحكومية، وتشجيع المجتمع على تبني السلوك البيئي المستدام، كما تم تدشين البرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة ((السعودية الخضراء)) في منطقة عسير، حيث تم زرع 20000 شجرة سدر ونثر 50 كيلوجرامًا من بذور السدر في محافظتي بيشة ورجال ألمع ومركزي وادي بن هشبل وتبالة. وتهدف هذه المبادرة بالطبع إلى زيادة الغطاء النباتي وتعزيز التوازن البيئي.
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، قامت إدارة الزراعة في عسير بعدة مهام خلال عام 2023م، من أهمها إصدار أكثر من 11 ألف سجل زراعي وتنوعت هذه السجلات بين سجلات الزراعة العضوية والغير عضوية والزراعة السمكية وغيرها كما تم الترخيص لـ 11 مزرعة ريفية.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للحيوانات، فقد قدمت إدارة الزراعة خدماتها المميزة لعدد كبير من الحيوانات الماشية. حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 2.052.722 حيوان كبير وقدمت عيادة الحيوانات الأليفة خدماتها لـ 1200 حيوان أليف. كما تم فحص 3752 عينة مخبريًا للتشخيص الدقيق للأمراض المشتبه بها وتأكيدها لضمان سلامة وصحة الحيوانات.
أراضي واستثمار
في مجال المشاريع الإنتاج الحيواني، أشرفت إدارة الزراعة في تنفيذ حوالي 309 مشروع حيواني، وتهدف تلك المشاريع إلى تعزيز الإنتاج الحيواني وتأمين السلاسل الغذائية ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.
ومن خلال المهرجانات الزراعية الأحد عشر التي أقامها فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير للعسل والبن والرمان والعنب سجلت المشاهدات الإعلامية لتلك المهرجانات أكثر من 6.5 مليون مشاهدة، وحضور تجاوز 121 ألف زائر ومبيعات تقارب 5 ملايين ريال، مما أسهم في التعريف بميز المنطقة الزراعية وأتاح الفرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم والالتقاء بذوي الخبرة والمختصين من الوزارة والتبادل المعرفي في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي.
وبشكل مختلف ولكنه ذو صلة تقوم إدارة الأراضي بفرع الوزارة بجهود عديدة من ضمنها عمل الرفوعات المساحية لعدد 110 من المواقع التابعة للوزارة خلال العام 2023، وإكمال الإفادة عن أكثر من 460.000 ألف طلب على منصة إحكام، وتخصيص أكثر من 75 موقعًا لعدة أنشطة زراعية وبيئية ومائية مختلفة ليكون ما تم تخصيصه 353 موقعًا بالمنطقة. كما تم تسليم 77 موقعًا لصالح مشاريع الدواجن وتوقيع 32 عقدًا للبدء بتلك المشاريع الحيوية. وفي مجال الاستثمار فإن الوزارة تحرص بالدرجة الأولى على الاستثمار التنموي لقطاعاتها الثلاثة، وقد سجل فرع الوزارة بعسير ما لا يقل عن 1.524.468ريالًا من العقود الدائمة والمؤقتة وأبراج الجوالات في العام 2023م مع وضع خطة طموحة لمستهدفات الاستثمار خلال العام 2024م، حيث تم حصر 166 فرصة استثمارية مكتملة البيانات تمهيدًا لطرحها من قبل الوزارة وتهدف هذه الخطوة إلى استغلال الفرص الاستثمارية وتعظيم عوائد الأصول والتطوير المستمر لمحفظة الاستثمارات وتعزيز القدرات التنافسية في السوق.
خدمة المستفيدين
يحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على أن تقدم أسواق النفع العام والمسالخ الخدمة عالية الجودة وسريعة الأداء للمستفيدين مع المراقبة الصحية التي تضمن سلامة المنتجات المتنوعة، فقد قامت إدارة الأسواق بفرع الوزارة بأكثر من 20 ألف جولة مراقبة على أسواق النفع العام والتعامل مع المخالفات بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، كما قامت الإدارة بإسناد 31 موقعًا للشركة الوطنية للخدمات الزراعية تمهيدًا لطرحها للاستثمار، والقيام بطرح عدد 12 مشروعًا لإزالة التشوهات البصرية بأسواق النفع العام وتحسين المشهد الحضري.
وفيما يتعلق بخدمة المستفيدين بشكلٍ عام فقد تم معالجة 35 ألف طلب للمستفيدين تم استقبالهم عبر القنوات المختلفة وبلغت نسبة إنجاز الطلبات المكتملة أكثر من 96%. كما قدم الفرع خدمات متميزة خلال عيد الأضحى المبارك حيث حرص على توفير أماكن ضيافة واستقبال للمستفيدين أثناء انتظارهم لذبح أضاحيهم وإنجاز كامل عمليات الذبح قبل الساعة التاسعة صباحاً وفتح مسار سريع لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
أسرع الطرق
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس احمد بن محمد بن مجثل أن فرع الوزارة يسعى لتقديم خدمات الوزارة للمستفيدين بأعلى معايير الجودة وبأسرع الطرق مشيرًا إلى أن تطلعات الفرع المستقبلية تستهدف أضعاف ماتم تحقيقه.
وأوضح بن مجثل أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل بالفرع الرئيسي والمكاتب والوحدات التابعة له في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير التي أسهمت فيما تم إنجازه العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة ساعية لتنفيذ المزيد من المشاريع في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
مبادرات البيئة
80.135 شجرة محلية
50 كليوجرام بذور سدر
1366 متطوعًا
جهد الأراضي
الافادات على منصة أحكام
460.000
معاملات تجزئة وتحويل
1253
قضايا الأراضي الزراعية
1100
رفوعات مساحية
110
تخصيص مواقع للأنشطة والخدمات ومواقع مشاريع الدواجن
186
قرار تخصيص موافقة عليها
353
موقعًا مرفوعة للوزارة للتخصيص
130
قرار تمليك وتأجير
341
فرص تطوعية
89697 ساعة تطوعية
5675 متطوعًا

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