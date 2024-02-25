6 ملايين مصل بالمسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 6 ملايين و247 زائرًا، للصلاة في المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.
الروضة الشريفة
أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيئة كافة الخدمات للمصلين والزائرين، من خلال جميع إداراتها؛ لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 647790 زائرًا للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى 298397 مصليًا بالروضة الشريفة.
خدمات متاحة
أشارت الهيئة إلى أن 16506 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 147735 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12205 أشخاص من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 5456 مستفيدًا، كما قُدم 146429 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11490 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ103042 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لـ30140 زائرًا، كما قدمت أكثر من 160 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 142007 وجبات إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.
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