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6 ملايين مصل بالمسجد النبوي

2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 6 ملايين و247 زائرًا، للصلاة في المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.
الروضة الشريفة
أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيئة كافة الخدمات للمصلين والزائرين، من خلال جميع إداراتها؛ لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 647790 زائرًا للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى 298397 مصليًا بالروضة الشريفة.
خدمات متاحة
أشارت الهيئة إلى أن 16506 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 147735 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12205 أشخاص من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 5456 مستفيدًا، كما قُدم 146429 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11490 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ103042 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لـ30140 زائرًا، كما قدمت أكثر من 160 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 142007 وجبات إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

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