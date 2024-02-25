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استنساخ الأرز الحساوي في الجوف

2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مزارعون في استنساخ تجربة زراعة الأرز ((العيش)) الحساوي، الذي تشتهر بزراعته بجودة عالية واحة الأحساء الزراعية، إلى حيازة زراعية في منطقة الجوف ((شمال المملكة))، بمواصفات متقاربة بين الإنتاج في الأحساء والجوف، كاللون ((الأحمر المائل إلى البني))، والحجم، والطعم، وبالكمية ذاتها للمساحة المزروعة.
البسمتي الأبيض
أبان المزارع سالم فرحان الزواهرة ((من سكان الجوف))، أن لديه اهتماما واسعا بزراعة وإنتاج الأرز البسمتي ((الأبيض)) داخل حيازته الزراعية، وهو يتفنن في زراعته، إضافة إلى إشادة الكثير من زملائه المزارعين، الذين تربطه معهم علاقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا ((سناب شات))، بمحصول الأرز الحساوي، علاوة على أنه منتج زراعي محلي، وفوائد تغذوية عديدة، دفعه بالتوجه للبدء في زراعة الأرز الحساوي، وبالفعل، ساعده مزارع من أبناء الأحساء، الذين لديهم اهتمام بزراعة الأرز الحساوي في حيازته الزراعية بالأحساء، بتزويده بكميات من البذور من خلال وسائل الشحن، مضيفًا أنه مع بداية شهر يونيو الماضي، بدأ في أعمال الزراعة، والاستفادة من خبراته السابقة في زراعة الأرز ((الأبيض))، وأول خطواته، تخصيص جزء من المزرعة، ونثر بذور الأرز ((الحساوي)) في داخلها.
أجواء دافئة
قال الزواهرة: توقعت نجاح زراعته، لتشابه التربة الزراعية في أجزاء محددة بمنطقة الجوف مع التربة الزراعية في الأحساء، وهناك تقارب كبير في طريقة الزراعة بالأحساء والجوف، لافتًا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأجواء المناخية ((الباردة في الجوف، والأجواء الحارة والرطوبة العالية في الأحساء في مواسم زراعته (أيام الصيف)، فكانت الخطوة، التي يجب العمل عليها، تتمثل في رفع درجة الحرارة للوصول إلى أجواء دافئة وذات رطوبة عالية، وذلك بزراعة الأرز بين الأشجار، وحفر أحواض بمستوى منخفض عن سطح الأرض من نصف متر إلى مترين، وغمر الأحواض الزراعية بالمياه، وتأمين طبقة ((طينية)) مع تزويده بالمواد العضوية المناسبة في نطاق زراعته للحفاظ والتقليل من الاحتياجات المائية، بواقع مرة كل 6 أيام، بجانب الاحتفاظ بمياه الأمطار الشتوية، وقد استفاد من أسماك البلطي ((صغير الحجم)) في أحواض الزراعة، في الزراعة والإنتاج، إضافة إلى مساهمة الأسماك في التخلص من الأعشاب في نهاية الموسم وإنتاج الأسمدة العضوية، مشددًا أن زراعته تتطلب عناية مستمرة وكبيرة، وكميات مياه للري، وعرضة لمهاجمة الطيور.

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