نزيل جديد في عيادة الزعيم
التاريخ
2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى الهلال ضربة جديدة قبل مباراة الاتفاق، المقرر إقامتها اليوم، ويعاني الهلال من سلسلة إصابات طويلة متمثلة في محمد العويس وحبيب الوطيان وسيرجي سافيتش والبرازيلي نيمار ومحمد البريك ومتعب المفرج، ليتلقى الضربة الموجعة بعدما أعلن الهلال معاناة مدافعه، الدولي حسان تمبكتي من آلام في مفصل القدم، تقرر على إثرها دخوله إلى العيادة الطبية وعدم خوض التدريبات الجماعية، ولم يكشف الزعيم حجم إصابة تمبكتي بشكل تفصيلي أو مدة الغياب، لكنه لن يلحق بمباراة الاتفاق بشكل مؤكد.
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