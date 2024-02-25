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نزيل جديد في عيادة الزعيم

2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الهلال ضربة جديدة قبل مباراة الاتفاق، المقرر إقامتها اليوم، ويعاني الهلال من سلسلة إصابات طويلة متمثلة في محمد العويس وحبيب الوطيان وسيرجي سافيتش والبرازيلي نيمار ومحمد البريك ومتعب المفرج، ليتلقى الضربة الموجعة بعدما أعلن الهلال معاناة مدافعه، الدولي حسان تمبكتي من آلام في مفصل القدم، تقرر على إثرها دخوله إلى العيادة الطبية وعدم خوض التدريبات الجماعية، ولم يكشف الزعيم حجم إصابة تمبكتي بشكل تفصيلي أو مدة الغياب، لكنه لن يلحق بمباراة الاتفاق بشكل مؤكد.

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