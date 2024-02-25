بنزيما يثير الجدل

(MENAFN
- Al Watan) أعاد مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، الجدل حول مستقبله مع العميد، إذ لم يستبعد إمكانية رحيله رغم ارتباطه بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2026، إلا أنه لم ينف إمكانية انفصاله عن النمور بنهاية الموسم الجاري.
إذ أجاب اللاعب في تصريحات إعلامية، على سؤال حول مستقبله مع النادي التسعيني قائلا ((سنرى ما سيحدث، لا يمكنني الحديث عن مستقبلي الآن، لا أعلم ما يمكن أن يحدث)).
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