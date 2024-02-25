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بنزيما يثير الجدل

2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، الجدل حول مستقبله مع العميد، إذ لم يستبعد إمكانية رحيله رغم ارتباطه بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2026، إلا أنه لم ينف إمكانية انفصاله عن النمور بنهاية الموسم الجاري.
إذ أجاب اللاعب في تصريحات إعلامية، على سؤال حول مستقبله مع النادي التسعيني قائلا ((سنرى ما سيحدث، لا يمكنني الحديث عن مستقبلي الآن، لا أعلم ما يمكن أن يحدث)).

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