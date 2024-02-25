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الأبراج الخضراء في مهمة النشامى

2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة ثاني مبارياته في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية أمام نظيره الأردني على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد فوزه على نظيره العراقي خارج أرضه في بداية مشواره بالتصفيات، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز حظوظه بتأهل للنافذة الثانية للتصفيات، إذ يواجه منتخبا قويا ومتمرسا وصاحب حضور قوي في القارة الآسيوية والذي كسب أيضًا نظيره الفلسطيني في بداية مشواره بالتصفيات.

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