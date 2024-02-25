الأبراج الخضراء في مهمة النشامى

(MENAFN
- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة ثاني مبارياته في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية أمام نظيره الأردني على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد فوزه على نظيره العراقي خارج أرضه في بداية مشواره بالتصفيات، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز حظوظه بتأهل للنافذة الثانية للتصفيات، إذ يواجه منتخبا قويا ومتمرسا وصاحب حضور قوي في القارة الآسيوية والذي كسب أيضًا نظيره الفلسطيني في بداية مشواره بالتصفيات.
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