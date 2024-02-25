الخلود ينشد التمسك بالوصافة

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الخلود إلى التمسك بوصافة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل العربي على ملعب نادي الحزم في قمة قصيمية ملتهبة، في افتتاح الجولة الـ23 للدوري، ويملك الخلود 42 نقطة في المركز الثاني، بينما جمع 35 نقطة في المركز السابع.
وعلى ملعبه يستقبل الصفا الـ14 برصيد 24 نقطة مطارده المباشر العين صاحب المركز الـ15 بـ20 نقطة. ويشهد الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة))، مواجهة جدة الـ12 برصيد 26 نقطة، وضيفه الجبلين الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويأمل في استعادة تواجده في مراكز الصعود.
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