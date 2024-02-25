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5 مكاسب أهلاوية برباعية الطائي

2/25/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الأهلي بعدة مكاسب من انتصاره على نظيره الطائي 4/ 1، إذ نجحت كتيبة المدرب الألماني، ماتياس يايسله، في مصالحة الجماهير، بعد الفوز بنتيجة عريضة أمام الطائي، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية.
وعاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للتألق من جديد بعدما نجح في تسجيل هدفين في شباك الأشهب.
وسجل بوبي 3 أهداف في آخر مباراتين له في دوري المحترفين، بعدما هز شباك الأخدود في الجولة الماضية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها فيرمينو هدفين أو أكثر منذ الهاتريك الذي أحرزه في شباك الحزم في الـ11 من أغسطس الماضي، في الجولة الأولى من عمر المسابقة، أي بعد 197 يومًا.
ونجح الدولي الجزائري، رياض محرز، في هز الشباك خلال مواجهة الطائي، بعدما شارك أساسيًا، وصنع رياض محرز هدفًا لزميله روبرتو فيرمينو.
ووضع الإيفواري فرانك كيسيه، بصمته من جديد، وسجل في مباراة الطائي، والأهم أن قلعة الكؤوس بانتصاره عزز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري روشن، برصيد 43 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع التعاون، الذي يملك 38 نقطة.

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