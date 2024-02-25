5 مكاسب أهلاوية برباعية الطائي

(MENAFN
- Al Watan) خرج الأهلي بعدة مكاسب من انتصاره على نظيره الطائي 4/ 1، إذ نجحت كتيبة المدرب الألماني، ماتياس يايسله، في مصالحة الجماهير، بعد الفوز بنتيجة عريضة أمام الطائي، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية.
وعاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للتألق من جديد بعدما نجح في تسجيل هدفين في شباك الأشهب.
وسجل بوبي 3 أهداف في آخر مباراتين له في دوري المحترفين، بعدما هز شباك الأخدود في الجولة الماضية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها فيرمينو هدفين أو أكثر منذ الهاتريك الذي أحرزه في شباك الحزم في الـ11 من أغسطس الماضي، في الجولة الأولى من عمر المسابقة، أي بعد 197 يومًا.
ونجح الدولي الجزائري، رياض محرز، في هز الشباك خلال مواجهة الطائي، بعدما شارك أساسيًا، وصنع رياض محرز هدفًا لزميله روبرتو فيرمينو.
ووضع الإيفواري فرانك كيسيه، بصمته من جديد، وسجل في مباراة الطائي، والأهم أن قلعة الكؤوس بانتصاره عزز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري روشن، برصيد 43 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع التعاون، الذي يملك 38 نقطة.
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