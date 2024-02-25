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تحرك لتفعيل المفتش الخفي بمنشآت الإيواء

2/25/2024 11:21:25 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلنت وزارة السياحة خلال جولاتها التفتيشية رصد ألف مخالفة على منشآت الإيواء وإغلاقها لـ 59 منشآة مخالفة لممارسة النشاط في المدينة المنورة، أوصت الجمعية السعودية للسياحة تعقيبا على بيان وزارة السياحة عن رصدها للمخالفات وإغلاق بعض المنشآت بتفعيل دور المفتش الخفي وتكثيف الزيارات وعمل جولات رقابية دورية كل 3 أشهر كحد أدنى وعمل جولات رقابية في المواسم بناء على كل منطقة ومدينة، ورفع درجة العقوبات بحيث تكون رادعة أكثر ومضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لنفس الشركة وليس المرفق.
النظام ولوائحه
كانت وزارة السياحة ضمن حملة ضيوفنا أولوية واصلت جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من فنادق وشقق مخدومة وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، ورصدت أكثر من 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
جهود حثيثة
تواصلت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، إذ نفذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
وأوضح نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة الدكتور محمد عبدالله العامر لـ ((الوطن))، أن وزارة السياحة تبذل جهودا حثيثة للارتقاء بصناعة السياحة في المملكة ومواكبتها للمعايير العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالسياحة والضيافة وجودة الحياة وذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات واللوائح التي تنظم عمل جميع أنواع مرافق الإيواء المختلفة مثل الفنادق، والشقق المخدومة والشاليهات وغيرها.
وأضاف العامر أن الوزارة أعدت مئات المعايير لمرافق الإيواء المختلفة وتنوعت هذه المعايير بين إلزامية واختيارية بناء على نوع المرفق وتصنيفه، مشيرا إلى أن الأهم من اللوائح هو عملية الرقابة والمتابعة سواء على المرافق تحت الإنشاء أو القائمة والتأكد من تطبيقها للمعايير.
توصيات للقطاع
· عمل جولات رقابية دورية كل 3 أشهر.
· جولات رقابية في المواسم.
· رفع درجة العقوبات بحيث تكون رادعة أكثر.
· مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لنفس الشركة.
· تشديد الرقابة أثناء البناء بحيث لا يتعرض المرفق للإيقاف.
· تكثيف الحملات الرقابية من خلال المفتش الخفي.
مخالفات
ـــــــــــــ مكة المكرمة
- إغلاق 298 منشأة
- مخالفة 1650 من أصل 3500
- %55 من المنشآت مخالفة
ــــــــــــ المدينة المنورة
- 2200 جولة
- 1000 مخالفة
- إغلاق 59 منشأة
- %48 من المنشآت مخالفة

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