تحرك لتفعيل المفتش الخفي بمنشآت الإيواء

(MENAFN
- Al Watan) فيما أعلنت وزارة السياحة خلال جولاتها التفتيشية رصد ألف مخالفة على منشآت الإيواء وإغلاقها لـ 59 منشآة مخالفة لممارسة النشاط في المدينة المنورة، أوصت الجمعية السعودية للسياحة تعقيبا على بيان وزارة السياحة عن رصدها للمخالفات وإغلاق بعض المنشآت بتفعيل دور المفتش الخفي وتكثيف الزيارات وعمل جولات رقابية دورية كل 3 أشهر كحد أدنى وعمل جولات رقابية في المواسم بناء على كل منطقة ومدينة، ورفع درجة العقوبات بحيث تكون رادعة أكثر ومضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لنفس الشركة وليس المرفق.
النظام ولوائحه
كانت وزارة السياحة ضمن حملة ضيوفنا أولوية واصلت جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من فنادق وشقق مخدومة وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، ورصدت أكثر من 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
جهود حثيثة
تواصلت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، إذ نفذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
وأوضح نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة الدكتور محمد عبدالله العامر لـ ((الوطن))، أن وزارة السياحة تبذل جهودا حثيثة للارتقاء بصناعة السياحة في المملكة ومواكبتها للمعايير العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالسياحة والضيافة وجودة الحياة وذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات واللوائح التي تنظم عمل جميع أنواع مرافق الإيواء المختلفة مثل الفنادق، والشقق المخدومة والشاليهات وغيرها.
وأضاف العامر أن الوزارة أعدت مئات المعايير لمرافق الإيواء المختلفة وتنوعت هذه المعايير بين إلزامية واختيارية بناء على نوع المرفق وتصنيفه، مشيرا إلى أن الأهم من اللوائح هو عملية الرقابة والمتابعة سواء على المرافق تحت الإنشاء أو القائمة والتأكد من تطبيقها للمعايير.
توصيات للقطاع
· عمل جولات رقابية دورية كل 3 أشهر.
· جولات رقابية في المواسم.
· رفع درجة العقوبات بحيث تكون رادعة أكثر.
· مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لنفس الشركة.
· تشديد الرقابة أثناء البناء بحيث لا يتعرض المرفق للإيقاف.
· تكثيف الحملات الرقابية من خلال المفتش الخفي.
مخالفات
ـــــــــــــ مكة المكرمة
- إغلاق 298 منشأة
- مخالفة 1650 من أصل 3500
- %55 من المنشآت مخالفة
ــــــــــــ المدينة المنورة
- 2200 جولة
- 1000 مخالفة
- إغلاق 59 منشأة
- %48 من المنشآت مخالفة
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