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المكالمات والخرائط تتصدران حوادث السيارات

2/25/2024 11:21:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بسبب هوس البعض بتوثيق مشاهد ((سناب شات)) أثناء القيادة، غلظت إدارة المرور غرامات استخدام الجوال أو أي جهاز محمول عند القيادة. ووصف المرور السعودي استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة، بأنه ((مخالفة مرورية صريحة))، تستوجب دفع غرامة تتراوح بين 500 إلى 900 ريال. ورغم ذلك، مازالت الحوادث بسبب استخدام الجوال تسجل حضورًا، يبعث على القلق في مناطق المملكة.
مبادرات ومشاريع
كشف المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، أن 52% من مخالفات استخدام الجوال، هي بسبب إجراء مكالمات هاتفية أثناء القيادة، يأتي بعدها استخدام خرائط قوقل بنسبة 35%، فيما جاءت نسبة مخالفة استخدام الجوال متقاربة بين المراسلة، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، فحين سجلت مخالفات المراسلة 7% جاء تصفح المواقع بنسبة أقل 6%.
ويبدو مشهد الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية أفضل حالًا عما سواها، بعد تراجعها بنسبة تتجاوز النصف، مقارنة بما هو حاصل في سنوات مضت. واستبق أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، الاحتفاء بيوم التأسيس، وأكد أهمية الالتزام بأنظمة السلامة المرورية خلال الاحتفالات، متمنيًا للجميع السلامة. كما شدد على تنفيذ مبادرات ومشاريع إستراتيجية لجنة السلامة المرورية في المنطقة للعشر سنوات القادمة، لمواصلة ما حققته اللجنة من نتائج إيجابية في تحسين منظومة السلامة المرورية في المنطقة.
حوادث شنيعة
كانت ((الشرقية)) قبل عقود مضت، من بين المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب المناطق تصدرًا في تسجيل الحوادث مرورية الشنيعة، التي تزهق فيها الأرواح، وتسبب الخسائر المادية، بسبب تهور السائقين، وعدم التزامهم قواعد المرور، إلا أن الأمر شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بسبب نشر الوعي.
وبحسب لجنة السلامة المرورية في المنطقة، فقد تراجعت الحوادث في الشرقية بنسبة تتجاوز 60%، بنهاية العام الماضي (2023)، ما جعل الشرقية الأقل على مستوى المملكة في معدلات الحوادث المرورية الجسيمة.
وشهدت الشرقية 10.3 في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة لعام 2023 م متجاوزةً المستهدف الوطني لنفس العام البالغ 13.2 بنسبة 21%، وكذلك في معدل عدد الإصابات البليغة، حيث حققت المنطقة 46.4 إصابة بليغة لكل 100 ألف نسمة متجاوزةً المستهدف الوطني البالغ 76.1 بنسبة 39%..
واقع ملموس
أشارت لجنة السلامة المرورية في الشرقية إلى أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها، ساهمت في رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة، وخفضت معدلات الوفيات، ومن أهمها الاهتمام بحصر النقاط السوداء في طرق المنطقة ودراستها من قبل لجان مختصة، وتقديم حلول عملية تساهم في حل مشكلات النطاقات المصنفة كـ((نقطة سوداء)).
وشملت الإجراءات، إقامة ملتقى متخصص للسلامة المرورية كل سنتين لتبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين في السلامة المرورية من مختلف أنحاء العالم وعرض أفضل التجارب في مجال السلامة المرورية وتقديم توصيات تؤخذ بعين الاعتبار وتحوّل إلى واقع ملموس.
وأوضحت لجنة السلامة أن النقاط السوداء في الطرق، تمثل كل منطقة تشهد حصول حوادث متكررة في نطاق 500 متر، بحيث يتم حساب نقاط عن كل حادث، تشمل الوفيات والإصابات والتلفيات وعند وصول النطاق لـ 500 نقطة يصنف كنقطة سوداء تستدعي التدخل ووضع الحلول.
مخالفات ونسب
- إجراء مكالمات هاتفية
52 %
- استخدام خرائط قوقل
35 %
المراسلة بالجوال
7 %
تصفح وسائل التواصل الاجتماعي
6 %

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